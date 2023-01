L’héroïne du savon pakistanais lit “Mein Kampf” d’Hitler avec un large “sourire” dans une scène sauvage

Les séries télévisées peuvent prendre des tournures folles et le feuilleton pakistanais « Bepanah » le prouve une fois de plus. Heureusement, ce n’est pas l’intrigue elle-même qui a rendu la scène virale sur les réseaux sociaux, mais peut-être un oubli de la part des créateurs. Ou peut-être n’ont-ils pas tenu compte des utilisateurs de Twitter aux yeux d’aigle pour repérer le livre que l’acteur de la scène lisait. Dans la scène, le protagoniste, Gul, lit – nonchalamment et avec un sourire sur son visage – une copie de Mein Kampf. Oui, celui d’Adolf Hitler. Dans la scène réelle, cependant, il n’y a pas beaucoup de sourire depuis que Gul traverse une période difficile. Les utilisateurs de Twitter, cependant, se sont concentrés sur le moment particulier où elle semble rayonner.

Mein Kampf est un tristement célèbre manifeste autobiographique d’Hitler et n’est certainement pas celui qui devrait faire sourire qui que ce soit. De telles choses sont connues pour se produire de temps en temps.

c’est le pire 😂😭😭— Sarmad Iqbal (@Sarmad8bit) 7 janvier 2023

Si vous êtes déconcerté, laissez-nous vous dire qu’il n’y a rien sur les feuilletons télévisés indiens en ce qui concerne le facteur bizarre. Qu’il s’agisse de quelqu’un qui s’étouffe presque à mort via le pallu de quelqu’un, de laver des ordinateurs portables avec du détergent, de se réveiller du coma pour faire du thé vert, de faire hue et pleurer là-bas sans ketchup avec de la pizza, les feuilletons télévisés nous ont donné des moments de réinitialisation culturelle qui ne peuvent être classés comme un réalisme magique en quelque sorte.

Par exemple, une scène de “Ishq Ki Dastaan ​​Naagmani” diffusée sur Dangal TV montre Shankar tombant d’une terrasse, faisant la roue dans les airs. Paro le suit, glissant dans les airs avec un geste de style Superman avant de s’accrocher à… un cerf-volant. Qui est plus grand qu’elle en taille. Elle s’accroche au cerf-volant tandis que Shankar saisit sa main libre. Les gens de la terrasse regardent avec horreur la musique dramatique jouer et cetera. Quelque part au milieu de tout cela, la toile de fond se transforme soudainement en une forêt (?), sur laquelle se déroule tout l’incident.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici