L’héroïne de Royal Ascot Quick Suzy pour Phoenix Stakes | Nouvelles de course

Quick Suzy affrontera probablement les garçons dans les Keeneland Phoenix Stakes au Curragh le week-end prochain.

Formée par Gavin Cromwell, la pouliche a remporté les Queen Mary Stakes à Royal Ascot pour son syndicat américain Eclipse Thoroughbred Partners.

Le plan initial après Ascot était d’attendre le Cheveley Park à Newmarket à la fin du mois prochain, mais elle a été ajoutée au Phoenix lors de la deuxième étape d’entrée.

L’agent de Bloodstock, Joseph Burke, qui a facilité la vente, a déclaré au nom des propriétaires : travailler dans la semaine.

« Je pense que c’est une pouliche qui aime son travail, et cela aurait été long d’attendre le Cheveley Park.

« En tant que gagnante du groupe 2, nous ne voyions pas grand-chose à opter pour le Lowther, et si elle peut obtenir le type noir du groupe 1 dans le premier groupe 1 de la saison pour les juvéniles en Irlande, ce sera une grande chose et fera d’elle un perspective de reproduction précieuse.

« Elle fera un morceau lundi ou mardi, selon la disponibilité de (jockey) Gary Carroll, mais pour le moment, il semble qu’elle y aille. »

La course de dimanche promet d’être généralement forte, et Burke a ajouté: « Il semble que les deux premiers des Railway Stakes s’y dirigent aussi, Go Bears Go et Castle Star, et j’imagine que Go Bears Go sera le favori – parce que le chemin de fer me semblait la course de deux ans la plus forte de la saison à l’époque.

« Je ne pense pas que nous serons loin derrière, avec Beauty Inspire de Ger Lyons.

« La course n’est que sur la route pour Quick Suzy. Elle n’a pas à voyager cette fois, et je sais que voyager en 2021 est un gros problème – ce doit être un bonus de passer la nuit dans votre propre écurie. »