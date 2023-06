L’héroïne de Fatima Sana Shaikh Kartik Aaryan dans Aashiqui 3 est-elle barré par Anurag Basu ?

Fatima Sana Shaikh fait à nouveau la une des journaux, cette fois uniquement en raison de sa relation présumée avec la superstar de Bollywood Aamir Khan. Mais dans son dernier message avec le cinéaste Anurag Basu, l’actrice de Dangal s’est rendue sur son Instagram et a partagé un selfie miroir avec le cinéaste, et les internautes se demandent si elle est la meilleure héroïne d’Aashiqui 3, dirigé par le réalisateur de Barfi Anurag Basu, qui a partagé le cadre avec elle. Fatima avait l’air sexy dans cette robe chemise, tandis qu’Anurag Dada préférait montrer son visage et se tenait derrière Fatima dans le selfie. Ce selfie de Fatima et Anurag Basu devient VIRAL et a attrapé des globes oculaires inutiles, ce qui n’est pas en faveur de l’actrice et du cinéaste.

Le selfie miroir de Fatima Sana Shaikh avec le réalisateur d’Aashiqui 3 Anurag Basu est devenu le sujet de conversation de la ville.

Cette photo de Fatima a attrapé beaucoup de globes oculaires sur sa publication Instagram, et les internautes ont laissé tomber des commentaires désagréables qui peuvent être ignorés pour des raisons évidentes, alors que beaucoup se demandent si c’est l’allusion subtile de la fille qu’elle fait partie d’Aashiqui 3 en face de Kartik Aaryan. Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels Sara Ali Khan aurait été approchée pour être la copine de Kartik dans le film, mais la star de Zara Hatke Zara Bachke a refusé ces rumeurs et a admis qu’elle aimerait retravailler avec Kartik après Love Aaj Kal 2.

Mais il semble que Sara devra attendre car cette photo de Fatima Sana Shaikh avec Anurag Basu suscite beaucoup de curiosité parmi les fans, et ils sont sûrs que la fille Dangal est l’héroïne d’Aashiqui 3. Kartik et Fatima aussi ont été amis depuis longtemps; en fait, il y avait un buzz autour d’eux dans une relation dans la phase initiale de leur carrière alors qu’ils faisaient leurs débuts ensemble dans Akaash Vani de Love Ranjan mais n’étaient pas choisis ensemble. Mais maintenant, les fans peuvent assister à leur romance avec Aashiqui 3.