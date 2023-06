L’héritière McCain dit qu’elle est empêchée d’ouvrir des entreprises à Peggys Cove

Eleanor McCain, musicienne et fille de l’un des fondateurs de l’empire McCain Foods, dit qu’elle s’est heurtée à des barrages routiers en essayant d’ouvrir des entreprises à Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse. Et elle veut que la province intervienne avant que le village balnéaire emblématique n’entre en saison touristique.

McCain dit qu’elle a entrepris des rénovations majeures sur certaines des six propriétés qu’elle possède le long de Peggys Point Road.

Mais une seule, une boutique de cadeaux, est zonée commerciale. Il a ouvert cette année.

La Commission Peggy’s Cove a rejeté les demandes d’exemption de McCain pour les cinq autres, tandis qu’un nouveau règlement sur l’utilisation des terres est en cours de rédaction.

La province a refusé d’intervenir jusqu’à présent.

McCain possède deux parcelles de terrain à Peggys Cove où elle envisage d’ouvrir diverses entreprises et espaces artistiques. (Radio-Canada)

« Je trouve très décourageant et décevant d’avoir un gouvernement qui ne répond pas et qui ne veut pas … se pencher pour trouver des moyens créatifs d’ouvrir ces entreprises. Je ne pense pas que ce soit ce que nous sommes en tant que Canadiens de l’Atlantique », McCain a dit.

« Je pense que c’est un problème pour tous les Néo-Écossais, car Peggys Cove n’est pas seulement une icône provinciale, c’est une icône nationale. »

La commission est responsable des décisions de planification et de développement pour la zone afin de s’assurer que les opportunités commerciales sont équilibrées avec la nécessité de préserver la communauté. Il y a environ 30 résidents permanents dans le village, et ils accueillent plus de 700 000 touristes chaque été.

McCain a une maison à proximité de Hacketts Cove et a déclaré que la région lui tenait depuis longtemps à cœur, c’est pourquoi elle et Paul Hansen ont acheté deux parcelles de terrain contenant les six bâtiments en 2021 pour 1,6 million de dollars.

McCain a déclaré qu’elle prévoyait d’ouvrir des entreprises dans trois des bâtiments et des groupes à but non lucratif dans les trois autres, y compris un musée et une galerie d’art. L’ancienne école construite dans les années 1800 deviendrait un espace de spectacle, a déclaré McCain.

Mais le PCC a rejeté les demandes de McCain de faire fonctionner les propriétés non conformes cet été, y compris un restaurant à emporter où les entreprises alimentaires précédentes ont fonctionné pendant des années.

« S’engager dans un rezonage en vertu du règlement existant enverrait le mauvais message à tous ceux qui ont participé aux consultations sur le règlement révisé et attendent maintenant le document final », a déclaré la présidente de la commission, Nicole Campbell, dans une lettre de février au sujet de la demande de McCain.

Le plan de règlement proposé traite de tout, de la taille du logement à la réglementation sur les matériaux de construction. Cela verrait également certaines zones résidentielles le long de Peggys Point Road transformées en zones mixtes à des fins commerciales, résidentielles et communautaires – et les bâtiments de McCain deviendraient tous conformes.

La plupart des bâtiments de l’autre côté de la route sur cette image de 2021 faisaient partie de l’achat du terrain de McCain à Peggys Cove. (Steve Lawrence/CBC)

McCain a déclaré qu’il n’était pas juste de lui demander d’attendre, alors que plusieurs autres entreprises opèrent contre le règlement actuel. Les lettres de la Commission partagées avec CBC News montrent qu’ils enquêtent sur au moins une entreprise que McCain a soulevée avec eux.

« Le processus entretient actuellement ce concept de voisin se retournant contre le voisin et c’est l’un des principaux problèmes ici, ce qui est malheureux », a déclaré McCain.

« Lorsque vous avez une commission qui a des conflits d’intérêts, qui manque d’application… ce genre de chose se produit. »

CBC News a contacté Campbell et la commission pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse dans les délais.

Le conseiller démissionne de la commission

La commission est composée du conseiller régional, d’un représentant du ministère des Affaires, du directeur provincial de l’aménagement et des résidents de Peggys Cove.

La conseillère régionale Pam Lovelace a démissionné de son siège à la commission en mai pour protester contre la situation. Lorsqu’elle a commencé à assister aux réunions après avoir remporté le district en 2020, Lovelace a déclaré qu’elle était surprise de constater que les réunions de la commission n’étaient pas publiques, avec seulement quelques minutes publiées en ligne.

« Le manque de transparence est totalement inacceptable et je ne veux plus en faire partie », a déclaré Lovelace.

Lovelace et McCain ont tous deux appelé la province à intervenir et à autoriser des exemptions de zonage avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, ce qui pourrait prendre des mois, car une deuxième réunion communautaire sur les règles n’a pas encore eu lieu.

La ministre du Développement économique, Susan Corkum-Greek, affirme que le processus d’élaboration du règlement de Peggys Cove doit se dérouler avant que des modifications puissent être apportées à la législation régissant la région et la commission. (Jeorge Sadi/CBC)

Susan Corkum-Greek, ministre du Développement économique de la Nouvelle-Écosse, a déclaré aux journalistes jeudi qu’elle pouvait comprendre la « frustration » de McCain, mais que le processus devait se dérouler de cette façon.

Interrogée sur l’application du règlement actuel, Corkum-Greek a déclaré qu’il s’agissait d’un « défi central » car la législation régissant la commission, qui a été adoptée en 1962, ne lui fournit pas ces outils.

La loi « est obsolète et inadéquate, et elle doit absolument être modernisée », a déclaré Corkum-Greek, ajoutant qu’elle espère revoir la législation avant les prochaines élections provinciales.