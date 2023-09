L’héritière de la vodka russe et ancien mannequin surprise en train de traverser Londres au téléphone | Royaume-Uni | Nouvelles

L’héritière de 40 ans de l’empire de la vodka Smirnoff et gagnante du concours Miss Russie a été surprise en train d’utiliser son téléphone alors qu’elle conduisait sa Porsche à Londres, près de sa luxueuse maison de six chambres.

Elle a également reçu six points de pénalité sur son permis de conduire en raison de l’incident survenu à Hyde Park le 10 décembre de l’année précédente.

La vidéo a été prise par « CyclingMikey », un YouTuber connu pour avoir enregistré des célébrités enfreignant les règles de la circulation, qui s’appelle Michael van Erp, 50 ans. Il a repéré Smirnova au volant de sa Porsche 911 Targa 4S rouge alors qu’il promenait son vélo dans le parc.

La YouTubeuse a déclaré : « J’ai vu l’écran allumé sur le téléphone et quelques changements dans les applications dans lesquelles elle naviguait. Alors que je me penchais, la conductrice a rangé le téléphone et m’a regardé – un regard dédaigneux et je ne le fais pas. blâme-la pour ça.