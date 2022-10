L’héritière Abigail Disney explique comment ramener la magie au capitalisme

NEW YORK, NEW YORK – 20 SEPTEMBRE : Abigail Disney prend la parole lors de la cérémonie d’inauguration du cinéma pour le film documentaire de Firehouse DCTV le 20 septembre 2022 à New York. (Photo de Santiago Felipe/Getty Images)

Abigail Disney, une petite-nièce de Walt Disney et actionnaire du géant des médias, est devenue virale en 2019 lorsqu’elle a critiqué le programme de rémunération de 66 millions de dollars de l’ancien PDG Bob Iger. Depuis, l’héritière de Disney – qui est réalisatrice de documentaires et activiste sociale – a utilisé sa relation avec l’entreprise pour plaider en faveur de changements plus larges dans les entreprises américaines liées à la question de l’équité salariale et pour redéfinir le succès dans un contexte d’entreprise.

« Comment peut-on dire qu’une entreprise réussit quand les gens souffrent ? » Disney a récemment déclaré à Julia Boorstin de CNBC lors du sommet virtuel ESG Impact. “Une partie du problème réside dans la façon dont nous définissons l’idée de ce qu’est une entreprise prospère, et si nous poussions l’intérêt humain au centre de notre ensemble de calculs sur le bien-être d’une entreprise, nous aurions une opinion très différente sur Disney en tant qu’entreprise prospère.”

Disney, qui a récemment publié le documentaire “The American Dream and Other Fairy Tales”, a déclaré qu’elle considérait l’ESG comme un aspect d’un ensemble beaucoup plus large de principes qui déterminent le fonctionnement d’une entreprise et déterminent ce qu’elle peut et ne peut pas faire.

“C’est aussi une question d’aider les entreprises à faire ce qu’il faut”, a déclaré Disney.

Les problèmes des travailleurs sont, en fait, le thème ESG n ° 1, selon un sondage du public américain. Le sondage révèle que le paiement d’un salaire juste et décent est le problème le plus important pour les Américains lorsqu’on leur demande ce qu’ils veulent voir les entreprises faire.

Disney n’accepte pas l’argument selon lequel le marché dicte les salaires. “Le marché est un peu un étalon, mais il ne dicte vraiment rien”, a-t-elle déclaré. “Ce sont des conseils d’administration qui sont peuplés de personnes qui sont PDG ou aimeraient un jour être PDG et sont fidèles à la classe … ils s’identifient au PDG”, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Disney a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail à CNBC : “Nos incroyables membres de la distribution, nos conteurs et nos employés sont le cœur et l’âme de Disney, et leur bien-être est notre priorité absolue.” Le porte-parole de Disney a cité “un salaire compétitif et des salaires d’entrée de premier plan”, une couverture médicale abordable, l’accès à l’enseignement supérieur sans frais de scolarité et des services de garde d’enfants subventionnés pour les employés éligibles.

Just Capital, l’association de recherche ESG qui produit les sondages du public américain sur les questions d’importance des entreprises, classe Disney n ° 1 parmi les entreprises de médias globalement dans son classement annuel des 100 premières entreprises, mais son score de catégorie le plus bas est celui des travailleursoù Disney se classe 10e parmi 15 entreprises de médias.

En mars, Les actionnaires de Disney ont voté pour d’une proposition pour une plus grande transparence sur les données salariales, y compris les données liées à la race et au sexe, une perte rare pour la direction de Disney dans une bataille par procuration qui a recueilli le soutien de 60% des actionnaires. Selon un article de juin de la publication de divertissement The WrapAbigail Disney se prépare pour une autre bataille d’actionnaires l’année prochaine contre le salaire de l’actuel PDG de Disney, Bob Chapek, dont la rémunération a doublé l’année dernière pour atteindre 32,5 millions de dollars.

Disney, qui a déclaré au FT en 2019 qu’elle avait une valeur nette de 120 millions de dollars et s’est appelée un “traître” à sa classene pense pas que l’idée de redistribution des richesses soit nécessaire.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire de la redistribution. Mais je pense que nous devons réfléchir plus attentivement à la pré-distribution, et peut-être que les entreprises doivent prendre moins en tant que propriétaires et voir les travailleurs comme leurs véritables partenaires qui méritent de participer aux bénéfices. tout aussi profondément », a-t-elle déclaré. “Le capitalisme est la main invisible qui crée une sorte de surplus magique lorsqu’il fonctionne correctement. Et il peut encore le faire, sans être cette entité prédatrice qu’il est devenu”, a-t-elle ajouté.

Regardez la vidéo ESG Impact ci-dessous pour en savoir plus sur l'héritière de Disney et les opinions des actionnaires sur la rémunération des PDG et la rémunération des travailleurs.