L’héritier du trône néerlandais contraint de rester chez lui malgré les craintes de sécurité

LA HAYE (AP) – L’adolescente héritière du trône néerlandais a été forcée d’abandonner la vie étudiante d’Amsterdam et de vivre à la place dans le palais de ses parents, la dernière indication de la menace que représente le crime organisé pour la société néerlandaise.

La reine Maxima a déclaré que sa fille aînée, Amalia, “ne peut pas quitter la maison” et que cela a “d’énormes conséquences sur sa vie”.

Une Maxima visiblement émue a déclaré jeudi à la fin d’une visite d’État en Suède que la princesse de 18 ans “ne vit pas à Amsterdam et ne peut pas vraiment sortir”. Elle a déclaré que malgré les problèmes de sécurité, la princesse poursuivait ses études.

Les paroles de la reine ont offert un aperçu rare du sentiment de malaise ressenti par la maison royale. C’est également révélateur de la peur partagée par les Néerlandais et d’autres à travers l’Europe que les gangs criminels impliqués dans le commerce lucratif de la drogue attisent. Le ministre néerlandais de la Justice a organisé la semaine dernière une réunion au cours de laquelle six nations se sont engagées à intensifier leur coopération dans la lutte contre le crime organisé.

Cette réunion a eu lieu après que la sécurité autour du ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a été renforcée suite à l’arrestation de quatre Néerlandais aux Pays-Bas soupçonnés d’avoir comploté pour l’enlever.

La Belgique et les Pays-Bas abritent les ports d’Anvers et de Rotterdam, deux plaques tournantes clés pour les réseaux trafiquant d’énormes quantités de cocaïne vers l’Europe.

Un autre exemple soulignant la gravité de la menace des gangs a été la décision prise cette semaine par les procureurs néerlandais d’ajouter le terrorisme aux accusations portées contre un suspect dans le meurtre du journaliste populaire Peter R. de Vries, qui a été abattu l’année dernière. Les procureurs ont déclaré que le suspect avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo macabre qu’il avait enregistrée de De Vries après avoir été abattu dans une rue du centre-ville d’Amsterdam pour amplifier l’impact.

Amalia, 18 ans, étudie la politique, la psychologie, le droit et l’économie à l’université d’Amsterdam et était censée vivre dans une maison avec d’autres étudiants au cœur du réseau de canaux historique de la ville.

Au lieu de cela, elle est toujours chez elle dans la ville voisine de La Haye, a déclaré sa mère. “Elle n’a pas de vie étudiante”, a déclaré Maxima.

Le Premier ministre Mark Rutte, qui aurait également vu sa sécurité personnelle renforcée au milieu des menaces, a qualifié cela de “terrible nouvelle” pour Amalia.

« Je ne peux rien dire sur les menaces et les mesures de sécurité. Je peux vous assurer que tous les membres du gouvernement qui sont au courant de cela et qui sont impliqués font tout leur possible pour s’assurer qu’elle est en sécurité », a-t-il déclaré aux journalistes à La Haye.

Le quotidien néerlandais De Telegraaf a rapporté le mois dernier que la sécurité d’Amalia et de Rutte avait été renforcée par crainte de complots criminels les ciblant. Les responsables de la police et du renseignement ont refusé de commenter le rapport.

La ministre de la Justice Dilan Yeşilgöz-Zegerius a tweeté que “des mesures ont été prises autour de la sécurité de la princesse héritière”, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas donner de détails sur “des menaces concrètes ou des mesures de sécurité spécifiques”.

“C’est terrible que cela soit nécessaire. En particulier pour la princesse héritière elle-même », a-t-elle ajouté.

Mike Corder, Associated Press