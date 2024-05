L’héritier d’Elvis, Riley Keough, lutte contre la forclusion de Graceland

Riley Keough.

Photo : Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty

On dirait que les problèmes de confiance avec Elvis ne sont pas aussi résolus que nous le pensions. L’héritier Riley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley, poursuit Naussany Investments & Private Lending LLC pour un projet de vente aux enchères de saisie de Graceland, citant des accords « frauduleux » et prétendument falsifiés. Un juge a retardé la vente le 22 mai, un jour avant la vente aux enchères prévue, dans le dernière mise à jour sur la bataille de Keough pour sauver Graceland.

20 mai 2024 : Riley Keough ne perdra pas Graceland sans se battre devant le tribunal. Un juge du Tennessee a accordé à l’héritier de Presley une ordonnance d’interdiction temporaire bloquant un projet de vente par forclusion du domaine de Memphis du géant du rock and roll le 20 mai, fixant une audience à la veille du projet de vente le 23 mai, le Gardien rapports. Keough a d’abord déposé une plainte contre Naussany Investments & Private Lending le 15 mai, affirmant que la société tentait « une vente non judiciaire » de la célèbre propriété sur la base de prêts impayés « frauduleux et inapplicables ». selon le costume. Il allègue même que les documents « prétendant prouver un tel prêt… sont des faux ». Keough affirme que la société aurait falsifié des signatures pour donner l’impression que feue Lisa Marie Presley, sa mère, avait contracté des prêts auprès de Graceland en garantie. Selon Keough, les prêts n’ont jamais existé. La société d’investissement privée affirme dans son propre procès que Lisa Marie est décédée avec un prêt impayé de 3,8 millions de dollars qui utilisait Graceland comme garantie.

22 mai 2024, 12h45 : Graceland va pas être mis en vente (pour l’instant, du moins). Un juge du Tennessee a bloqué la vente aux enchères du vaste domaine et de l’attraction touristique le 22 mai, jugeant qu’il était dans le meilleur intérêt du public de ralentir tout projet de changement de propriétaire de la propriété « bien-aimée », NBC News rapports. Le chancelier JoeDae L. Jenkins préside l’affaire, qui a même déclaré que Keough pourrait gagner ses poursuites pour fraude si elle crache les preuves. « Il semble que vous, M. Germany, votre client aurez gain de cause sur le fond… à condition que vous prouviez la fraude alléguée », a-t-il déclaré à l’avocat de Keough, Jeff Germany, devant le tribunal. « M. Naussany ne subira aucun préjudice… en retardant le procès sur cette affaire jusqu’à ce que nous puissions avoir une découverte adéquate et leur permettre de déposer une réponse et de fournir une défense à l’allégation qu’il a faite », a déclaré Jenkins, selon NBC.

22 mai 2024, 18h40 : Peu de temps après que le juge ait statué en faveur de Keough, l’Associated Press a obtenu une déclaration d’une personne semblant être un représentant de Naussany. Il a déclaré que Naussany abandonnerait sa réclamation parce qu’un document clé de la réclamation avait été obtenu dans un État différent de celui du prêt, ce qui signifierait « qu’une action en justice devrait être intentée dans plusieurs États ». Bien que les documents judiciaires n’indiquent pas encore que l’affaire a été abandonnée, le communiqué indique que « la société retirera toutes ses réclamations avec préjudice ».