L’héritier milliardaire de Samsung, Lee Jae-yong, a été renvoyé en prison lundi après qu’un tribunal sud-coréen l’ait condamné à deux ans et demi pour son implication dans un scandale de corruption de 2016 qui a déclenché des manifestations de rue massives et évincé le président sud-coréen d’alors.

Lors d’un nouveau procès très attendu, la Haute Cour de Séoul a déclaré Lee coupable d’avoir corrompu le président de l’époque Park Geun-hye et son proche confident pour obtenir le soutien du gouvernement pour une fusion en 2015 entre deux filiales de Samsung qui a contribué à renforcer son contrôle sur le plus grand groupe d’entreprises du pays. .

Les avocats de Lee l’avaient dépeint comme une victime d’abus de pouvoir présidentiel et ont décrit l’accord de 2015 comme faisant partie d’une «activité commerciale normale».

Vêtu d’un masque et d’un costume noir et d’une cravate, Lee a été placé en garde à vue à la suite de la décision. Il n’a pas répondu aux questions des journalistes à son arrivée au tribunal.

Injae Lee, un avocat qui dirige l’équipe de défense de Lee Jae-yong, a regretté la décision du tribunal, affirmant que « l’essence de l’affaire est qu’un ancien président a abusé du pouvoir pour enfreindre la liberté et les droits de propriété d’une société privée ».

Il n’a pas dit s’il y aurait un appel. Samsung n’a pas publié de déclaration sur la décision.

Lee Jae-yong dirige le groupe Samsung en sa qualité de vice-président de Samsung Electronics, l’un des plus grands fabricants mondiaux de puces informatiques et de smartphones.

En septembre de l’année dernière, les procureurs ont séparément inculpé Lee de manipulation du cours des actions, d’abus de confiance et de violations d’audit liées à la fusion de 2015.

Un exercice solide pour Samsung

On ne sait pas immédiatement ce que sa peine de prison signifiera pour Samsung. La société n’a pas montré beaucoup de signes de problèmes lors du précédent passage en prison de Lee en 2017 et 2018, et les peines de prison n’ont jamais vraiment empêché les chefs d’entreprise sud-coréens de relayer leurs décisions de gestion derrière les barreaux.

Samsung termine une année commerciale robuste, avec sa double force dans les pièces et les produits finis lui permettant de profiter de la pandémie de coronavirus et de la guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine.

L’activité de semi-conducteurs de Samsung a fortement rebondi après une année 2019 atone, en raison de la forte demande de PC et de serveurs, les épidémies de virus obligeant des millions de personnes à rester et à travailler chez elles.

Les sanctions de l’administration Trump contre les technologies chinoises Huawei ont entravé l’un des plus grands rivaux de Samsung dans les smartphones, les puces pour smartphones et les équipements de télécommunications.

Pot-de-vin et extorsion d’argent

Lee, 52 ans, a été initialement condamnée en 2017 à cinq ans de prison pour avoir offert 8,6 milliards de won (6,4 millions d’euros) de pots-de-vin à Park et à son amie de longue date Choi Soon-sil. Mais il a été libéré après 11 mois en février 2018 après que la Haute Cour de Séoul a réduit sa peine à deux ans et demi et suspendu sa peine.

La Cour suprême a confirmé la semaine dernière une peine de 20 ans de prison pour Park, qui a été reconnue coupable de collusion avec Choi pour avoir pris des millions de dollars en pots-de-vin et extorsion d’argent à certains des plus grands groupes commerciaux du pays, dont Samsung, alors qu’elle était en fonction 2013 à 2016.

La décision signifiait que Park, qui a également une condamnation distincte pour s’ingérer illégalement dans les nominations des candidats de son parti avant les élections législatives de 2016, pourrait potentiellement purger 22 ans derrière les barreaux jusqu’en 2039, alors qu’elle aurait 87 ans.

Choi purge une peine de 18 ans de prison.

Lors d’une conférence de presse lundi, le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré qu’il ne prévoyait pas dans l’immédiat d’accorder la grâce présidentielle à Park et à un autre ancien président emprisonné, Lee Myung-bak, qui purge une peine de 17 ans pour corruption.

Les politiciens conservateurs et certains membres du parti libéral de Moon ont approuvé l’idée de pardonner aux anciens présidents au nom de « l’unité nationale » alors que l’électorat profondément divisé du pays s’approche des élections présidentielles de mars 2022.