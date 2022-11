L’héritier de Louis Vuitton perd des «millions», des prototypes de sacs de luxe lors d’un cambriolage à Paris

La maison parisienne de l’héritier de l’empire de la mode de luxe Louis Vuitton, Benoit-Louis Vuitton, a été cambriolée et pillée pour “des millions” de produits de luxe, y compris des sacs inédits, selon les médias français.

Cela s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi dans une maison chic du septième arrondissement de la capitale française, a rapporté lundi l’Agence France-Presse, près de la tour Eiffel, du musée militaire des Invalides et du tombeau de Napoléon.

Le média français Actu17 a rapporté que les voleurs sont entrés vers minuit et ont volé “des sacs qui sont des prototypes de grande valeur” ainsi que des montres, des bijoux et d’autres biens. Personne n’était à la maison à ce moment-là, et les dernières publications Instagram de Vuitton ont été partagées depuis New York.

L’unité des gangs de Paris enquête, selon les autorités.

Benoit-Louis Vuitton est le petit-fils de la sixième génération du fondateur homonyme de la marque, décédé en 1892. Louis Vuitton est fait maintenant partie de LVMHbasée à Paris après la fusion de 1987 qui a réuni Louis Vuitton et Moët et Chandon.

Les produits de l’entreprise vont des accessoires de luxe aux vins et spiritueux, aux médias et plus encore.

Selon un profil en Prestige, le rejeton de 45 ans est le directeur de l’art, de la culture et du patrimoine de l’entreprise. Il dirigeait auparavant la conception de montres et de bijoux de l’entreprise.

Les sacs de luxe Louis Vuitton sont à la fois chers et emblématiques, convoités par les voleurs et les contrefacteurs.

Les produits recherchés ont également été ciblés par des réseaux de voleurs de détail à travers les États-Unis

La semaine dernière, un adolescent de l’État de Washington s’est assommé en tentant de fuir un magasin Louis Vuitton à Bellevue avec des sacs à main volés d’une valeur estimée à 18 000 $.

La vidéo montre qu’il a couru dans une vitre, s’est cogné la tête et est tombé à plat au sol avant qu’un agent de sécurité ne prenne le contrôle de la scène. Son nom n’a pas été divulgué parce qu’il est mineur, mais la police a déclaré qu’elle soupçonnait qu’il faisait partie d’un réseau criminel de vente au détail.

En avril, un groupe de voleurs masqués est entré dans un magasin Louis Vuitton dans l’Ohio et en est sorti avec plus de 100 000 $ de produits en quelques minutes.