L’héritier de la reine Elizabeth, le prince Charles, n’est pas pressé d’être roi pour cette raison, selon le cinéaste royal

Le prince Charles a pris les devants alors que sa mère, la reine Elizabeth, délègue plus de responsabilités à son fils aîné et héritier.

Le jubilé de platine marque les 70 ans du monarque régnant britannique sur le trône. Et tandis que l’homme de 96 ans n’a montré aucun signe de démission, le prince de Galles a assumé davantage de fonctions royales en vue de ce qui serait le plus grand rôle de sa vie.

Le mois dernier, l’homme de 73 ans a présidé l’ouverture officielle du Parlement, l’une des fonctions les plus importantes du monarque. Véritable télévision royale Le co-fondateur Nick Bullen, qui a travaillé en étroite collaboration avec Charles pendant environ une décennie, a déclaré à Fox News Digital que le prince n’était pas pressé de devenir roi.

“[Charles] est le prince de Galles le plus ancien de l’histoire”, a déclaré Bullen. “Et c’est un travail qu’il a préparé toute sa vie. Mais je l’ai filmé, et nous avons des documentaires sur True Royalty TV où il dit ceci, que ce n’est pas quelque chose qu’il souhaite parce que c’est un mélange étrange de souhaiter le poste le plus élevé. Être roi, c’est souhaiter la mort de sa mère. Personne ne le souhaitera.”

“Il s’est vraiment lancé dans le travail et est prêt à être roi le moment venu”, a expliqué Bullen. “Mais ce n’est pas quelque chose pour lequel il compte les jours.”

Bullen est un documentariste primé qui réalise des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans. Pour célébrer le jubilé de platine, le service de vidéo à la demande par abonnement met en lumière une nouvelle émission spéciale intitulée “Her Majesty’s Platinum Jubilee: The Collection”, ainsi que six documentaires présentant des images historiques et des interviews du règne de la reine.

Bullen a noté que Charles aimait jouer son rôle de futur roi alors qu’il assumait plus de responsabilités pour soutenir sa mère.

“Il a 73 ans et s’est préparé toute sa vie”, a déclaré Bullen. “Enfin, assumer une partie de ce rôle a été formidable pour Charles. Il apprécie cela. Et il adore faire le gros du travail pour sa mère. Il veut certainement que ce soit aussi facile que possible pour sa mère, comme tout enfant Il y a donc beaucoup de sentiments autour de cela. Mais il n’est certainement pas pressé de devenir roi.

Il y a une question à laquelle Charles s’est posé, une question qui préoccupe de nombreux membres de la famille royale: à quoi ressemblera l’avenir de la monarchie?

“La reine est bien vivante, mais vous pouvez sentir ce changement se produire”, a déclaré Bullen. “Il y a une évolution en cours. Ce qui est vraiment fascinant, c’est que la reine, qui a un règne incroyable de 70 ans, s’est à peine trompée. Elle est vénérée dans le monde entier en tant que femme d’État, en tant que dirigeante mondiale. Le prince de Galles entrera dans ce rôle. Le grand défi auquel il devra faire face est de s’assurer qu’il peut toujours faire en sorte que la monarchie se sente pertinente.

“Il sera potentiellement plus âgé quand il remportera la couronne”, a expliqué Bullen. “Le plus grand défi auquel il devra faire face est de rendre cette institution pertinente pour un public jeune, en particulier.”

Il a fallu des années à beaucoup de Britanniques pour pardonner à Charles, dont l’infidélité avouée et les liens de longue date avec Camilla, 74 ans, ont torpillé sa relation avec Diana, connue sous le nom de “la princesse du peuple” pour sa capacité à se connecter avec le public d’une manière que son mari n’a jamais pu. .

La jeune mère glamour du prince William et du prince Harry est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, cinq ans après sa séparation d’avec Charles. Elle avait 36 ​​ans. Charles a passé les trois dernières décennies à tenter de surmonter les retombées de la rupture désordonnée de son mariage avec la princesse très populaire.

Mais l’humeur du public s’est adoucie depuis que Charles a épousé Camilla Parker Bowles en 2005.

Maintenant connue sous le nom de duchesse de Cornouailles, Camilla a assumé des rôles dans plus de 100 organisations caritatives, se concentrant sur la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique, l’aide aux personnes âgées et d’autres problèmes.

Avec un style terre-à-terre et un sens de l’humour, elle a fini par en séduire plus d’un. Sa chaleur a adouci l’image étouffante de Charles et l’a fait paraître plus détendu, sinon plus heureux, alors qu’il coupait des rubans, dévoilait des plaques et accomplissait les tâches souvent banales du devoir royal.

Plus tôt cette année, la reine a cherché à renforcer la position du couple en exprimant son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de “Reine Consort” lorsque Charles deviendra roi. Les paroles d’Elizabeth ont rejeté les arguments selon lesquels l’histoire de la relation devrait reléguer Camilla à un statut inférieur, la transformant de démolisseur de maison en future épouse d’un simple coup de stylo.

C’est Camilla qui a accompagné son mari alors qu’il présidait l’ouverture du Parlement et prononçait le discours de la Reine, exposant le programme législatif du gouvernement. Et alors que Charles devient le visage de plus en plus public de la monarchie, le public peut s’attendre à voir la duchesse à ses côtés.

Parce que Charles attend dans les coulisses depuis si longtemps, ses passions sont bien connues.

Le prince a commencé à faire campagne pour des causes environnementales bien avant qu’elles ne deviennent des préoccupations dominantes. Il a été accusé de s’ingérer dans la politique, ce dont le monarque est interdit, en s’exprimant sur les développements immobiliers auxquels il s’opposait et sur d’autres problèmes.

Lors d’un récent voyage au Canada, il s’est plongé dans une question très chargée, reconnaissant la «douleur et la souffrance» endurées par les communautés autochtones qui avaient des enfants enlevés et maltraités dans des pensionnats parrainés par l’État.

Mais pour l’instant, alors que la reine continue de tenir sa promesse de servir la Grande-Bretagne et le Commonwealth toute sa vie, Charles a reconnu qu’il pouvait être un peu moins étouffant en public – même plus accessible. Nulle part cela n’est plus évident que dans une apparition spéciale de jubilé dans un feuilleton télévisé.

Charles et Camilla surprendront les résidents lors d’une fête de rue organisée pour célébrer le jubilé de platine de la reine dans l’émission de longue date de la BBC “EastEnders”. Dans un clip diffusé après un épisode récent, on dit aux fêtards: “Vous devez voir cet invité mystère” – avant que le couple royal ne s’arrête dans une voiture à côté du pub The Queen Vic.

C’est peut-être un signe possible des choses à venir pour la maison de Windsor.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.