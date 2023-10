L’héritier de la fortune bananière, Daniel Noboa, revendique la victoire aux élections en Équateur | Actualités électorales

Daniel Noboa, héritier d’un empire bananier, sera le prochain président de l’Équateur après avoir battu la socialiste Luisa Gonzalez, alliée de l’ancien président en exil Rafael Correa.

« A partir de demain, Daniel Noboa sera votre nouveau président », a déclaré Noboa, 35 ans, à ses partisans lors d’un bref discours dans la ville balnéaire d’Olon, alors que les votes des élections de dimanche étaient comptés.

« Demain, nous commençons à travailler pour ce nouvel Équateur, nous commençons à travailler à la reconstruction d’un pays gravement frappé par la violence, par la corruption et par la haine », a-t-il ajouté.

Noboa a travaillé pour l’empire bananier tentaculaire de son père multimillionnaire avant d’entrer en politique et de devenir un candidat surprise pour le second tour des élections. Il sera le plus jeune président de l’histoire du pays.

Il a mené une campagne promettant d’améliorer l’économie en difficulté de l’Équateur et de créer des emplois. Il a également proposé d’utiliser des bateaux-prisons pour héberger les prisonniers.

La rivale de Noboa, la socialiste Luisa Gonzalez, alliée de l’ex-président Correa, aurait été la première femme présidente de l’Équateur.

Elle s’était présentée sur un programme de réintroduction des dépenses sociales – telles que la gratuité des médicaments et la protection des travailleurs – qui avait été populaire pendant la décennie au pouvoir de Correa, avant qu’il ne fuie le pays face à des accusations de corruption.

Noboa a remporté plus de 52 pour cent des voix, tandis que Gonzalez en avait environ 48 pour cent avec plus de 90 pour cent des urnes dépouillées.

« Daniel Noboa, nos sincères félicitations, car c’est la démocratie », a déclaré Gonzalez à ses partisans à Quito, appelant Noboa à tenir ses promesses envers les étudiants et les personnes âgées.

Noboa et Gonzalez ont voté en portant des gilets pare-balles quelques semaines seulement après l’assassinat d’un autre candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio. Villavicencio, journaliste et militant anticorruption, arrive en deuxième position dans les sondages.

À l’approche des élections, il a été révélé que sept suspects de l’assassinat de Villavicencio étaient morts en prison.

La violence croissante en Équateur – largement attribuée aux cartels de drogue mexicains et colombiens concurrents – était naturellement présente dans l’esprit de nombreux électeurs alors qu’ils se rendaient aux urnes.

La violence en Équateur s’est également étendue aux peuples autochtones qui s’opposent à l’expansion des mines ainsi qu’aux oléoducs et aux puits, même après que l’Équateur ait inscrit les « droits de la nature » dans sa constitution en 2008.

En août, les Équatoriens ont voté contre le forage pétrolier dans la forêt amazonienne, un résultat du référendum qualifié d’« historique » par les militants écologistes.

La victoire de Noboa ne lui permettra de rester en fonction que 16 mois après que l’actuel président Guillermo Lasso ait convoqué un vote anticipé pour éviter une éventuelle destitution pour détournement de fonds présumé.