L’héritier de la fortune bananière, Daniel Noboa, a remporté dimanche le deuxième tour de l’élection présidentielle équatorienne, ont rapporté des responsables nationaux. Les élections se sont déroulées dans un contexte de violence sans précédent, qui a coûté la vie à deux hommes politiques, dont un candidat.

Noboa, 35 ans, deviendra le plus jeune président de l’histoire du pays. Avec environ 96 % des voix comptées, il en a obtenu 52,2 %, selon les décomptes officiels des élections. Luisa González, avocate de gauche et alliée de l’ancien président en exil Rafael Correa, lui a opposé la victoire, avec 47,8 % des voix.

« Je crois que la tendance est irréversible et aujourd’hui, nous commençons à construire un nouvel Équateur » » a déclaré Noboa dans son bureau de vote, où il a voté portant un gilet pare-balles.

Noboa dirigera l’Équateur pendant une période de violence extraordinaire. Le premier tour s’est déroulé en août sous l’état d’urgence, instauré après l’assassinat de l’un des candidats, Fernando Villavicencio.

Un groupe d’agresseurs inconnus a tiré trois balles dans la tête de Villavicencio après un rassemblement électoral. Un homme politique local, Pedro Briones, leader de la gauche « Révolution civile » parti, a été tué par balle le 15 août près de son domicile.

La montée de la violence a été associée au commerce de la cocaïne, car des cartels mexicains, colombiens et balkaniques se sont installés en Équateur et opèrent désormais avec l’aide de gangs criminels locaux.















Noboa ne sera président que jusqu’en mai 2025, fin du mandat du président sortant Guillermo Lasso, élu en 2021. Le 9 mai 2023, le Parlement équatorien a adopté une proposition visant à entamer une procédure de destitution contre Lasso en raison de soupçons sur son participation à un stratagème de corruption. Lasso a signé un décret dissolvant le Parlement et appelant à de nouvelles élections présidentielles et parlementaires, mais n’y a pas participé lui-même.

Noboa, un homme d’affaires formé aux États-Unis, était employé par la société de son père Noboa Corp., où il a occupé des postes de direction dans les domaines du transport maritime, de la logistique et des activités commerciales.

Noboa est le fils d’Alvaro Noboa, l’homme le plus riche d’Équateur. L’aîné Noboa possède un conglomérat qui cultive et expédie des bananes et comprend plus de 128 sociétés dans le monde.

Alors que son père s’est présenté cinq fois sans succès à la présidentielle, Daniel Noboa a débuté sa carrière politique en 2021, lorsqu’il a remporté un siège à l’Assemblée nationale et présidé sa commission de développement économique.

L’ambassadeur de Russie en Equateur, Vladimir Sprinchan, a commenté lundi les résultats des élections en déclarant à RIA Novosti qu’il espérait que le gouvernement de Noboa « poursuivre une ligne pratique et équilibrée en matière de coopération avec la Russie, qui est un partenaire économique très important de l’Équateur ».