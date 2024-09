L’héritage uniforme : l’argument de la neutralité libérale

Supposons que nous acceptions les principes de liberté et d’égalité et que nous croyions également que la morale politique doit être sensible aux ambitions des gens, c’est-à-dire à ce qui compte pour eux et à ce à quoi ils attachent de la valeur, sans présupposer la supériorité de l’une quelconque de leurs différentes conceptions du bien. Que devrions-nous penser de la légitimité du legs et de l’héritage ? Cet article soutient que, dans le cadre de ces contraintes, nous pouvons justifier un système d’« héritage uniforme ». Ce système permet d’hériter jusqu’à un niveau qui correspond à l’ambition du parent moyen de léguer à ses enfants, et oblige tous les parents à léguer à leurs enfants à ce niveau afin de maintenir l’égalité dans la génération suivante. L’héritage uniforme se justifie en supposant que la plupart des gens préfèrent avoir la possibilité de léguer à leurs enfants, tout en protégeant également l’égalité entre les enfants.