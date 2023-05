L’héritage tragique d’Hiroshima rappelle les dangers potentiels des technologies sans limites d’aujourd’hui

Lorsque vous vous tenez dans son ombre squelettique, il est difficile de ne pas être ému par le silence et la sérénité absolue du Genbaku Dome.

Construit à l’origine comme salle d’exposition de produits industriels vers le début du siècle dernier, c’était l’un des seuls bâtiments d’Hiroshima à avoir partiellement survécu au premier bombardement atomique au monde.

Le conseil municipal d’Hiroshima, dans les années d’après-guerre, a longuement débattu de l’opportunité de démolir la structure qui était, pour de nombreux survivants de l’attaque, un rappel viscéral des horreurs qu’ils avaient endurées pendant et après l’explosion qui a inauguré l’ère nucléaire.

La décision de le conserver, de préserver ses ruines et d’ajouter un parc commémoratif verdoyant et luxuriant pour embrasser le site a transformé le dôme en un puissant symbole anti-guerre, un plaidoyer énergique pour la dénucléarisation.

Le Premier ministre japonais Fumeo Kishida voulait que ses collègues dirigeants du G7 s’imprègnent de ce message ainsi que du silence de vendredi dernier.

Et ils l’ont fait.

« La plupart d’entre nous ne se souviennent pas d’une époque où le monde était sous la menace d’une guerre nucléaire », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. « La guerre froide a pris fin il y a longtemps et le danger d’une guerre nucléaire est malheureusement oublié par beaucoup. »

Il y a cependant une autre leçon, sous-estimée, que Barack Obama a évoquée dans ses remarques en 2016 lorsqu’il est devenu le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima. Il a déclaré qu’il existe de nombreux monuments commémoratifs dans le monde qui racontent des histoires de courage et d’héroïsme et d’autres, comme Auschwitz, qui délivrent un « écho de dépravation indescriptible ».

Ce que le dôme de Genbaku et le grand champignon qui s’est élevé au-dessus de lui le 6 août 1945 représentaient était quelque chose de très différent des autres monuments, a déclaré Obama. Il parlait de « la contradiction fondamentale de l’humanité » – que notre créativité, notre imagination et notre capacité à plier la nature à notre volonté pourraient également conduire à notre propre destruction.

Immédiatement après le bombardement, effectué par le bombardier B-29 nommé Enola Gay, l’armée de l’air américaine s’est interrogée, comme le confiera plus tard le capitaine Robert Lewis, copilote, à son journal : « Mon Dieu, qu’est-ce que avons-nous fait ? »

Avec les menaces nucléaires de la Russie sur l’Ukraine, l’effilochage des traités de contrôle des armements vieux de plusieurs décennies et le refus de la Chine d’accepter les limitations des armes nucléaires, il est facile de se concentrer sur ce qui pourrait être une série de scénarios du moment.

L’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au sommet du G7 samedi n’a fait que souligner les craintes que le monde ne se dirige vers une sorte de confrontation nucléaire, grande ou petite.

La croissance de l’IA dépasse la gouvernance

Ce qui est passé pratiquement inaperçu alors que les journalistes, les responsables et certains dirigeants se sont blottis autour des écrans de télévision pour regarder le flux de la piscine – et les rediffusions sans fin – de l’atterrissage de l’avion de Zelenskyy samedi, ce sont les mesures quelque peu sèches et provisoires prises par les principales démocraties du monde pour répondre à ce que certains ont décrit comme une crise existentielle encore plus grande : l’essor des machines grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Le G7 a appelé à l’adoption de normes techniques pour maintenir l’intelligence artificielle « digne de confiance ». Les avertissements selon lesquels la gouvernance de la technologie n’a pas suivi le rythme de sa croissance sont devenus assourdissants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté technologique.

Zelensky rejoint les dirigeants mondiaux du G7 lors de la dernière journée du sommet du G7 à Hiroshima dimanche. (Stefan Rousseau/Piscine WPA/Getty Images)

« Nous voulons que les systèmes d’IA soient précis, fiables, sûrs et non discriminatoires, quelle que soit leur origine », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au début du sommet.

Le centre de préoccupation des dirigeants est ce qu’on appelle « l’IA générative », qui est un sous-ensemble de la technologie popularisée par l’application ChatGPT, développée par la société OpenAI.

Les progrès rapides de la technologie ont incité 1 000 entrepreneurs technologiques, tels qu’Elon Musk, et ceux qui développent la technologie à signer une lettre ouverte en mars appelant à une pause de six mois sur le développement de systèmes plus puissants, citant les risques potentiels pour la société. Cette lettre compte maintenant 27 000 signatures.

En avril, les législateurs de l’Union européenne ont exhorté les dirigeants mondiaux à trouver des moyens de contrôler les technologies de l’IA.

L’UE est sur le point d’adopter la loi la plus complète au monde pour réglementer l’IA, ce que d’autres économies avancées surveillent de près.

Les visiteurs regardent des écrans affichant l’outil de communication IA de type navigation de la société japonaise Tomorrow Net « CAT.AI » avec une fonction ChatGPT pendant les trois jours de la 7e AI Expo, le plus grand salon japonais pour les entreprises de technologie d’intelligence artificielle, à Tokyo le 10 mai. (Richard A. Brooks/AFP/Getty Images)

Jusqu’à présent, les États-Unis ont adopté une approche attentiste, le président Joe Biden affirmant qu’il reste à voir si l’IA est dangereuse,

Quoi qu’il en soit, les dirigeants du G7, dans leur déclaration, ont déclaré que les règles applicables aux technologies numériques telles que l’IA devraient être « conformes à nos valeurs démocratiques communes ».

Et bien qu’il y ait eu un appel à des normes internationales, il semblait y avoir un manque d’urgence décidé avec les dirigeants ordonnant la création d’un forum ministériel pour discuter des questions autour de l’IA générative à travers la fenêtre étroite des droits d’auteur et de la désinformation, d’ici la fin de cette année.

Un certain nombre d’experts ont averti que le potentiel de perturbation économique et sociale de l’IA – par le déplacement de travailleurs et même les préjugés discriminatoires – est mal compris.

Le parrain de l’IA avertit que certains chatbots sont « assez effrayants »

Les dirigeants ont également exhorté les organisations internationales telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques à envisager une analyse de l’impact des développements politiques.

Tout comme J. Robert Oppenheimer, le physicien théoricien américain qui a regretté d’avoir développé la bombe atomique, l’homme largement considéré comme le parrain de l’IA, Geoffrey Hinton, a récemment démissionné de Google, avertissant que certains des chatbots d’IA actuellement développés sont « assez effrayants ».

Geoffrey Hinton, pionnier de l’intelligence artificielle, a récemment démissionné de Google, avertissant que certains des chatbots IA actuellement développés sont « assez effrayants ». (Mark Blinch/Reuters)

Les recherches pionnières de Hinton portaient sur les réseaux de neurones et l’apprentissage en profondeur.

En IA, les réseaux de neurones sont des systèmes similaires au cerveau humain. Ils permettent à l’intelligence d’apprendre de l’expérience, comme le font les gens. C’est ce qu’on appelle l’apprentissage en profondeur.

« En ce moment, ils ne sont pas plus intelligents que nous, pour autant que je sache. Mais je pense qu’ils le seront bientôt », a déclaré Hinton à la BBC le 2 mai.

En 2016, au pied du Genbaku Dome, Barack Obama parlait d’un « réveil moral » dans un message qui peut aujourd’hui être interprété comme un avertissement plus large.

« La science nous permet de communiquer à travers les mers et de voler au-dessus des nuages, de guérir les maladies et de comprendre le cosmos, mais ces mêmes découvertes peuvent être transformées en machines à tuer toujours plus efficaces », a-t-il déclaré.

« Les guerres de l’ère moderne enseignent cette vérité. Hiroshima enseigne cette vérité. Le progrès technologique sans un progrès équivalent dans les institutions humaines peut nous condamner. »