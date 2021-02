L’héritage toxique de Rush Limbaugh

Rush Limbaugh reçoit la Médaille présidentielle de la liberté lors du discours sur l’état de l’Union 2020 de l’ancien président Donald Trump. | Tom Williams / Appel CQ-Roll / Getty Images

Rush Limbaugh est mort à 70 ans. Le Parti républicain qu’il a empoisonné est bien vivant.

Les nécrologies de l’animateur de radio Rush Limbaugh, décédé mercredi à l’âge de 70 ans, l’ont souvent décrit comme un «provocateur conservateur». C’est techniquement exact mais euphémiste, ce qui revient à appeler Bachar al-Assad un «leader controversé». Le stock commercial de Limbaugh était le sectarisme et l’offense; son trait définissant tout au long de sa carrière était une volonté de canaliser l’identité conservatrice en termes inhabituellement brutaux et crus.

Il s’est moqué à plusieurs reprises de la mort d’hommes homosexuels du sida dans les années 1980, a suggéré que les Clinton avaient assassiné leur aide Vince Foster dans les années 1990, a appelé la NBA «The Thug Basketball Association» en 2004 et a affirmé que l’étudiante Sandra Fluke lui devait un sexe. bande en échange d’un contrôle des naissances subventionné par les contribuables en 2012. Il a une fois fait une impression de l’ancien président chinois Hu Jintao qui consistait principalement à dire «ching chong» encore et encore; il avait un invité pour chanter une chanson intitulée «Barack the Magic Negro».

Ces exemples ne sont pas triés sur le volet. La bigoterie déguisée en «blagues» ou en «divertissement» était le stock-dans-commerce du spectacle de Limbaugh; il a construit et maintenu une audience massive pendant des décennies non pas en dépit de ce commentaire, mais à cause de lui.

«Rush s’est appuyé sur une infrastructure médiatique et organisationnelle de droite déjà solide et l’a associée à une culture de divertissement discrète, faisant appel à un public profondément politisé d’hommes blancs en colère qui ne se considéraient pas comme politiques», écrit David Astin Walsh, historien du conservatisme à l’Université de Virginie. «Limbaugh a été la source de toute une génération de politiciens du GOP de droite radicale qui doivent leur carrière à la politique du ressentiment et de la rage raciale blanche.

Au premier rang de ces dirigeants, bien sûr, l’ancien président Donald Trump.

Bien que Limbaugh ait initialement soutenu le sénateur Ted Cruz (R-TX) lors de la primaire présidentielle de 2016, il est venu à Trump et au Trumpisme – devenant l’un des boosters les plus influents de l’ancien président dans les médias conservateurs. En retour, Trump lui a décerné la Médaille présidentielle de la liberté – la plus haute distinction civile américaine – lors du discours sur l’état de l’Union 2020.

C’était foncièrement approprié. Limbaugh a eu plus d’influence sur la trajectoire de la droite américaine que la grande majorité des dirigeants politiques; il n’est pas exagéré de dire que la présidence de Trump n’aurait peut-être pas eu lieu sans lui.

«Rush Limbaugh a radicalement transformé le Parti républicain. Il a élevé les médias conservateurs au rang de branche égale de la politique des partis et a été le pionnier d’un style de rhétorique, d’argumentation et de divertissement qui finirait par définir la politique conservatrice », écrit Nicole Hemmer, un historien de la radio parlée à l’Université Columbia.

Cette fois, Rush Limbaugh s’est moqué de Michael J Fox et de sa maladie de Parkinson. pic.twitter.com/7CuHlE5Lpy – Sage Rosenfels (@ SageRosenfels18) 5 février 2020

Ceci, selon Hemmer, n’est vraiment pas une bonne chose.

«Les choses que nous considérons maintenant comme des caractéristiques particulièrement trumpiennes du conservatisme – les insultes, les conspirations, le mélange de divertissement et de politique et de colère – Limbaugh le faisait depuis un quart de siècle avant que Trump ne se présente au parti.

Rush Limbaugh est mort. Le reste d’entre nous doit vivre avec son héritage funeste.

L’influence surprenante de Limbaugh sur le Parti républicain

Avant l’émergence de Limbaugh sur la scène nationale en 1988, les médias de masse conservateurs que nous connaissons aujourd’hui n’existaient pas. Il a été le premier des principaux animateurs de radio. Fox News est arrivé huit ans après Rush; les points de vente conservateurs en ligne comme Breitbart étaient littéralement inconcevables à l’époque. Limbaugh a prouvé que la combinaison particulière d’une politique de droite stridente, de commentaires scandaleux déguisés en «humour» ou «juste poser des questions» et d’attaques incessantes contre les «médias libéraux» pouvait être commercialement viable avec un public extrêmement large.

Limbaugh avait un talent singulier en tant qu’interprète – une capacité à capturer les cœurs et les esprits de ses partisans avec peu de parallèles. Ses fans s’appelaient eux-mêmes «Dittoheads» parce que les appelants «faisaient souvent la même chose» les uns des autres pour ce que Limbaugh venait de dire. Les rangs dittohead ont augmenté rapidement à la fin des années 80 et au début des années 90, et le Parti républicain institutionnel l’a bien accueilli. En 1994, les républicains de la Chambre de premier mandat – qui venaient de remporter la majorité – l’ont nommé membre honoraire de leur classe.

Après sa mort mercredi, des républicains de premier plan de la droite insurrectionnelle et de l’establishment du parti se sont alignés pour le féliciter. Le sénateur Josh Hawley (R-MO) l’a loué comme quelqu’un qui «a vécu le premier amendement et a dit des vérités dures qui ont mis l’élite mal à l’aise». L’ancien président George W. Bush a décrit Limbaugh comme «un ami tout au long de ma présidence», Un personnage« controversé »qui« s’exprime néanmoins comme une voix pour des millions d’Américains ».

Mais peut-être que la déclaration conservatrice la plus intéressante sur la mort de Limbaugh est venue de Noah Rothman, rédacteur en chef du vénérable magazine conservateur. Commentaire. Rothman, un républicain anti-Trump qui a dénoncé la tendance radicale du parti ces dernières années, a néanmoins eu des mots gentils pour Limbaugh comme un contrepoids inestimable à la perception des préjugés médiatiques:

Si vous connaissez un conservateur de moins de 35 ans, Limbaugh l’a influencé. Quoi que vous pensiez de sa trajectoire de carrière, et j’ai mes frustrations à l’époque Trump, il a été un contrôle profondément important des récits démocrates dans la presse. Une vraie légende. Repose en paix. – Noah Rothman (@NoahCRothman) 17 février 2021

Cela a longtemps été l’approche de l’establishment conservateur envers les «provocateurs» comme Limbaugh et ses imitateurs sur Fox News: Bien sûr, ils pourraient être fous, mais ce sont nos fous.

«Les gens étaient prêts à excuser ses propos non seulement en raison d’une sorte d’éthique de longue date du type« doit laisser les gens troll / liberté d’expression », mais aussi parce qu’ils étaient dans une certaine mesure d’accord avec la critique de droite de l’hégémonie des médias libéraux», Paul E Johnson, un professeur à l’Université de Pittsburgh qui étudie la rhétorique politique conservatrice, me dit. «Si vous pensez vraiment que vous êtes à la marge, vous devez crier pour être entendu, et peu importe si vous ébouriffez des plumes dans le processus.»

Mais maintenant, la direction du parti est attaquée par le monstre qu’ils ont créé, littéralement: la foule qui a attaqué le Congrès le 6 janvier, dont les membres ont ouvertement déclaré leur intention de tuer les législateurs et le vice-président Mike Pence, était le produit de l’absence de faits, écosystème médiatique radical que Limbaugh a aidé à construire. Des réseaux comme One America News, pionnier impensable de Limbaugh absent, ont aidé à convaincre les républicains du grand mensonge de Trump que l’élection avait été volée – la croyance qui a directement provoqué l’émeute de Capitol Hill.

Rush lui-même a également promu ces théories, bien sûr. Et le lendemain de l’attaque, il semblait justifier implicitement une partie de la violence à Washington.

«Il y a beaucoup de gens qui appellent à la fin de la violence», a déclaré Limbaugh. «Il y a beaucoup de conservateurs, de médias sociaux, qui disent que toute violence ou agression est inacceptable. Indépendamment des circonstances. Je suis content que Sam Adams, Thomas Paine, les vrais partisans du thé, les hommes de Lexington et de Concord ne se soient pas sentis comme ça.

Aujourd’hui, tout le pays souffre des conséquences d’une base républicaine qui a été radicalisée en grande partie par des décennies d’émissions de Limbaugh explosées dans leurs oreilles. On leur a appris que les démocrates sont des ennemis mortels et que les médias ne peuvent pas faire confiance aux opportunistes et aux fanatiques comme Limbaugh qui profitent de la position la plus explosive et la plus droite imaginable.

Limbaugh est mort. Sa marque de politique empoisonnée ne lui sera pas confiée.