DJ AM a été retrouvé mort dans son lit vers 17 h 20 le 28 août 2009, dans son appartement de New York. Un ami avait appelé le 911 d’un autre endroit et les ambulanciers ont dû enfoncer la porte. Le rapport de toxicologie a déclaré qu’il y avait de la cocaïne et un cocktail de médicaments sur ordonnance, y compris l’OxyContin, dans son système. Il y avait six pilules d’Oxy dans l’estomac et une encore dans sa gorge, laissées sans avaler quand il s’est évanoui apparemment. Une pipe à crack a également été découverte dans la résidence. Sa mort a été qualifiée d’accident. Il avait 36 ​​ans. Aujourd’hui, le jour de son 30 mars, il allait avoir 48 ans.

