L’un des nombreux héritages laissés par la reine Elizabeth II est une illustration de la façon dont les vêtements peuvent rallier une nation. Capturée en mouvement par une armée d’hommes et de femmes de lentilles tout au long de son règne de 70 ans, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne a fait preuve d’une compréhension innée et finement réglée de l’image de marque visuelle.

La valeur de la mode et de la création d’images avait déjà été explorée avec des résultats positifs par le père d’Elizabeth, le roi George VI : dans une mission pour regagner la confiance du public après que son frère Edward VIII ait abdiqué pour épouser l’Américain Wallis Simpson, deux fois divorcé, il a invité le couturier Norman Hartnell à parcourir la collection d’art du palais de Buckingham pour trouver l’inspiration. Alors que le sophistiqué Simpson portait les dernières modes, le roi a commandé des robes pour sa femme et ses filles qui soulignaient les traditions – et, par conséquent, la stabilité – de l’ère victorienne.

Après la mort de son père en 1952, l’accession au trône de la reine Elizabeth II s’accompagne du besoin immédiat de calmer à nouveau son peuple. Le spectacle d’Elizabeth, une royale glamour et charismatique, serait désormais renforcé de gravité et d’autorité pour assurer les politiciens, les chefs d’État internationaux et les sujets de son long jeu prévu.

Des notes du Royal Collection Trust révèlent que Hartnell a soumis neuf modèles différents pour la robe de couronnement, et la jeune reine a choisi son huitième, orné de niveaux de broderie festonnés bordés de perles, de strass et de perles de clairon en or.

Dans un coup de maître de savoir-faire politique, et avec la presse mondiale sur elle, Elizabeth a organisé le plus grand moment de tapis rouge de tous. “Glorious” était censément son propre mot pour la robe qui captivait et ravissait ses sujets.

Le pouvoir d’un vêtement ou d’une tenue est tel que ce monarque a appris rapidement à éviter la nouveauté de la mode, échangeant le gadget des tendances éphémères et des silhouettes fortes pour une annonce délibérée à chaque apparition. Ainsi, Elizabeth ne manquait jamais une occasion de délivrer un message de fiabilité, de stabilité et de fermeté à son public.

Bien sûr, il y avait des notes de tête de mode pour les vêtements de jour, mais apportées comme des fioritures. En regardant des photos d’archives de son règne, nous voyons un déploiement sans effort des tendances des décennies, telles que la taille pincée des années 50 ; les longueurs de jupe plus courtes, les robes sans manches et les chapeaux de casemate des années 60 ; et les turbans et imprimés audacieux des années 70. Et qui pourrait oublier le power-dressing Queen dans des couleurs à indice d’octane élevé pour les années 80 ?

Plus tard dans la vie, Elizabeth s’est imposée comme le maître de la redingote, de la robe et du chapeau assorti dans des couleurs aussi audacieuses que le violet, l’orange, le rouge et le fuchsia. La chaleur et l’accessibilité – ainsi que la nécessité d’être facilement repérable dans une foule à sa petite taille – signifiaient que la couleur beige était rarement à la hauteur.

La reine Elizabeth II est assise à côté d’Anna Wintour alors qu’ils regardent le défilé de Richard Quinn avant de lui remettre le premier prix Queen Elizabeth II pour le design britannique en février 2018 à Londres. (CNN/Yui Mok/WPA Pool/Getty Images)

Dans ses mémoires, Hardy Amies, un autre couturier royal, a résumé la qualité intemporelle nécessaire aux apparitions royales lorsqu’il a écrit : « Le style est tellement plus satisfaisant que le chic. Le style a du cœur et respecte le passé ; le chic, en revanche, est impitoyable et vit entièrement pour le présent.”

Le style demande également beaucoup de gestion et, en collaboration avec Angela Kelly, son assistante personnelle de confiance et conservatrice de la garde-robe, Elizabeth a créé un manifeste pour le succès de carrière. Les tissus ont été testés pour un attrait limité contre les froissements et les plis, et lestés au niveau de l’ourlet pour empêcher les rafales de vent de faire des bêtises. Des imprimés subtils ont été utilisés pour empêcher l’apparition de marques, et il y avait même des coussinets détachables sous les bras pour dissimuler la transpiration. Pour les voyages à l’étranger, les tenues ont été conçues pour compléter subtilement les coutumes et la culture du pays hôte.

Les gants blancs, toujours de Cornelia James, changeaient parfois plusieurs fois par jour, et les chapeaux ancrés avec des épingles à chapeau assorties étaient coordonnés avec une chaussure à talon moyen Rayne ou Anello & Davide très appréciée (cassé par le personnel et régulièrement réparé). Tout serait fini avec un sac en cuir de taille modeste et souvent porté de Launer.

S’adressant au Times en 2012, Stewart Parvin, qui crée pour la reine depuis 2000, a révélé que les tenues étaient classées par nom et cataloguées en fonction de l’endroit où elle les avait portées et des personnes qu’elle avait rencontrées. “C’est pourquoi les gens penseront qu’elle porte des choses une fois, car il existe un tel système”, a déclaré Parvin. “Si elle allait rencontrer le président Obama, elle ne porterait pas la même robe.”

Il y aurait aussi de la frivolité. Lors de la Royal Variety Performance en novembre 1999, par exemple, Elizabeth portait un corsage arlequin à paillettes multicolores et des manches avec une jupe jaune audacieuse, qui ravissait les paparazzi. Et puis il y avait l’ensemble vert citron strident porté pour une apparition sur le balcon du défilé Trooping the Colour pour marquer son 90e anniversaire.

En privé, Elizabeth, cavalière et propriétaire de chevaux de course, privilégie les teintes neutres. Les tweeds, les bottes et les imperméables seraient accessoirisés avec le foulard triangle en soie signature. Au château de Balmoral en Écosse pour des vacances en famille et des événements officiels, la reine portait fièrement le tartan Balmoral conçu par le prince Albert, son arrière-arrière-grand-père.

Savoir que le denim n’était pas un tissu à divertir par la reine, c’est savoir qu’il s’agissait d’une femme qui n’a apparemment jamais pris un jour de congé dans une conversation non verbale continue avec ses sujets : une conversation pour ceux qui ont besoin d’être rassurés, une déclaration pour ceux qui recherchaient son autorité et une déclaration pour tous ceux qui souhaitaient se connecter à un niveau humain avec la femme qui portait la couronne.

Cette diffusion délibérée des avantages d’un règne né d’un progrès subtil, et non d’un changement dramatique pour choquer ou déstabiliser, peut être considérée comme une performance virtuose en apparition publique – et que ce monarque a sans aucun doute pris soin de transmettre aux plus jeunes membres d’elle. clan.

NDLR : Caryn Franklin est commentatrice mode et identité, et professeure de diversité à la Kingston School of Art de Londres.