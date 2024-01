L’héritage Maverick de Godzilla Asian American Artists Network

À l’été 1990, trois jeunes artistes et historiens américains d’origine asiatique se sont réunis pour la première fois dans un studio de Brooklyn. Lors de rendez-vous ultérieurs avec un nombre croissant de membres, Tony Wong arrivait souvent avec un plat principal complexe – le poisson salé était une entrée particulièrement mémorable, a déclaré Helen Oji. Hyperallergique – et d’autres membres apporteraient leur contribution. Chaque créateur apporterait des images de son travail à projeter à partir d’un diaporama.

Ces rencontres informelles représentaient les balbutiements d’un nouveau collectif. Confronté à un manque surprenant de représentation dans les galeries et les musées et inspiré par des réseaux similaires tels que le Centre des arts américains d’origine asiatique et Atelier au sous-sol, les co-fondateurs Bing Lee, Ken Chu et Margo Machida ont adopté le nom « Godzilla » pour leur nouveau groupe en hommage au monstre cinématographique japonais qui surgit des détritus de la guerre nucléaire pour faire des ravages dans l’ordre mondial établi. Tout au long de ses 11 années d’existence, le groupe a maintenu une structure organisationnelle volontairement souple et une politique d’adhésion ouverte, atteignant finalement plus de 2 000 membres.

Plus de 30 ans après cette première rencontre, un projet ambitieux et minutieusement étudié exposition à la galerie Eric Firestone de Manhattanvisible jusqu’au 14 mars, explore le réseau d’artistes américains d’origine asiatique Godzilla qui a convergé dans les années 90 et a par la suite apporté un changement durable dans le monde de l’art.

L’exposition actuelle marque les 34 ans de la création de Godzilla. (photo Elaine Velie/hyperallergique)

“[The show] a vraiment rassemblé la force des membres de Godzilla », a déclaré le premier membre Charles Yuen. Hyperallergique. “D’une manière beaucoup plus cohérente et cohérente que dans mes souvenirs de l’époque – ce à quoi je suppose qu’il fallait s’attendre car la rétrospection vous donne un peu de distance sur les choses, un peu plus de perspective.”





« Untitled 2017 (the winter of American soul, New York Times, February 25, 2017 » (2017) de Rirkrit Tiravanija comprend une compilation de titres d’actualité inquiétants. (photo Elaine Velie/hyperallergique)



Réparti dans les deux espaces de la galerie Eric Firestone, situés au 4 et au 40 Great Jones Street à Soho, Godzilla met en lumière la base d’artistes et l’histoire diversifiée du collectif historique à travers des œuvres dont les supports et les sujets varient largement. En 1991, le collectif nouvellement formé a écrit une lettre au directeur David Ross du Whitney Museum of American Art pour protester contre le manque virtuel d’artistes américains d’origine asiatique pour la prochaine biennale. La lettre a provoqué un changement presque immédiat : la biennale ultérieure du musée s’est concentrée sur l’identité et a présenté des œuvres de la série de Byron Kim. Synecdoque (1991-présent). Un tableau de cette même série est accroché au quatrième étage du 4 Great Jones.

« Give and Take » (1994) d’Helen Oji est exposé à proximité. L’artiste a décrit sa peinture à l’huile vibrante – représentant une théière bouillante et un récipient plus petit qui verse une bobine de fil – comme un clin d’œil à son héritage japonais et une réflexion sur la connexion, la communication et l’amitié, qui peuvent toutes être partagées au cours d’une tasse de thé très chaud. En effet, Godzilla a centré l’expérience des artistes américains d’origine asiatique dans son ensemble, sans jamais diviser les membres en fonction de leur héritage national, mais en explorant constamment les identités distinctes et leur interconnexion. “Je pense que cela a grandi si vite parce que nous avions faim de comprendre”, a déclaré Lee. Hyperallergique. « Nous avons essayé de partager quelque chose de commun dans nos cultures, dans nos religions, et à travers la différence, nous avons essayé de comprendre la différence aussi. Grâce au réseau, nous avons pu mieux nous comprendre.





Un visiteur admire « Happy World » d’Ik-Joong Kang (1984-2010), technique mixte sur toile 49 panneaux de 30 x 30 pouces (photo Elaine Velie/Hyperallergique)



La conservatrice Jennifer Samet, qui a écrit le Hyperallergique série Bière avec un peintre avant de commencer son rôle de directrice de recherche à la galerie Eric Firestone, a déclaré qu’elle avait commencé à effectuer des visites de studio cet été après être tombée par hasard sur Godzilla alors qu’elle travaillait sur un autre projet. “Cela a captivé mon imagination”, a déclaré Samet Hyperallergique. Le conservateur a finalement rassemblé près de 70 œuvres couvrant les années 1980 jusqu’à nos jours, représentant un groupe d’artistes qui s’étaient lancés dans des parcours de carrière divers depuis leurs jours ensemble en tant que premiers membres de Godzilla.

Chez Eric Firestone, l’œuvre d’art la plus accrocheuse occupe un mur entier au rez-de-chaussée du 40 Great Jones Street de la galerie. Le film immersif « Happy World » d’Ik-Joong Kang (1984-2010) imagine l’assortiment aléatoire d’articles vendus dans une boutique de souvenirs de Chinatown : un bol de ramen, un chat porte-bonheur en pleine vague et un thermos font partie des centaines d’objets émergeant d’un toile mise en avant par une statue de Bouddha aux teintes dorées.

An Pham, « Miss Hanoi » (1993), bois, néon, résine, tissu, peinture acrylique et formica métallisé, 114 x 64 x 4 1/2 pouces (avec l’aimable autorisation de la galerie Eric Firestone)

En 2001, Godzilla a organisé sa dernière action artistique officielle avec une série de banderoles à travers Chinatown intitulée Pourquoi l’Asie ? Le groupe a décidé de se dissoudre – ou de « s’atrophier », comme le disait Yuen – avec le sentiment que leur travail avait été accompli.

« Ce n’était pas la fin ; ce n’était que le début », a déclaré Lee. En effet, en 2021, près de 20 membres de Godzilla ont retiré leur travail d’une rétrospective à venir au Museum of Chinese in America (MOCA) pour protester contre la complicité présumée de l’institution dans la construction d’une nouvelle prison, marquant un dernier geste politique – pour l’instant.





(photo Elaine Velie/Hyperallergique)



Détail de « Happy World » d’Ik-Joong Kang (1984-2010) (photo Elaine Velie/Hyperallergique)



(photo Elaine Velie/Hyperallergique)



Les visiteurs de la galerie Eric Firestone regardent « Mandala of New Yorkers » de Rumiko Tsuda (2004), technique mixte sur toile, 68 x 68 pouces (photo Elaine Velie/hyperallergique)



