L’héritage hors du terrain de LeBron complète son succès au basket

Mya Smiley est étudiante à l’Université d’Akron grâce à l’aide de LeBron James, et elle est déterminée après l’obtention de son diplôme à devenir une assistante sociale qui aide les enfants en famille d’accueil.

Son éducation et son cheminement de carrière n’auraient pas été possibles, dit la deuxième année, sans une bourse et des conseils qu’elle a reçus de la Fondation de la famille LeBron James. “Il change la vie”, a déclaré Smiley.

Malgré toutes ses réalisations sur le terrain de basket – quatre championnats, 19 nominations au All-Star Game et un couronnement imminent en tant que meilleur buteur de tous les temps de la NBA – ce sont les ambitions ambitieuses de James en dehors du terrain qui pourraient finalement distinguer son héritage des autres athlètes vedettes.

James a cofondé une entreprise prospère de médias et de divertissement, a acheté des participations dans des franchises professionnelles de baseball et de football et, avec une grande aide des avenants de produits, sa valeur nette est estimée à plus d’un milliard de dollars. La réalisation hors cour dont James est le plus fier, dit-il, est de travailler pour améliorer la vie de personnes comme Smiley dans sa ville natale d’Akron.

De nombreux athlètes ont excellé dans un ou plusieurs de ces domaines. Mais peu les ont tous aussi bien réussis que James, qui a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour le record de buts en carrière de la NBA mardi soir. James a maintenant 38 390 points, trois de plus qu’Abdul-Jabbar a pris sa retraite.

“Son objectif, je crois, est que 10% de sa richesse aillent à des causes et soutiennent les communautés, ce qui est un objectif incroyable”, a déclaré Lisa Delpy Neirotti, professeur de gestion du sport à l’Université George Washington. “Je dirais qu’il est peut-être au-dessus et au-delà des autres, juste sur cette seule aspiration.”

James est, à tous points de vue, un succès retentissant. Et il fait croire à Smiley, l’une des nombreuses personnes d’Akron qui ont reçu un soutien financier de sa fondation, qu’elle peut aussi réussir.

“Si je n’avais pas suivi le programme LeBron, je ne serais probablement jamais allé à l’université. Je vivrais dans un environnement pas si positif », a déclaré Smiley, 19 ans.

“Sa capacité à aider l’avenir des gens”, a-t-elle ajouté, “est ce qui fait de LeBron une personne formidable.”

James, qui est entré dans la NBA juste après le lycée en 2003, a prévu très tôt d’utiliser ses talents, sa renommée – et, oui, ses ressources financières croissantes – pour avoir un impact sur le monde au-delà du basket-ball.

“Avant même d’entrer dans la NBA, je savais que je voulais trouver un moyen de redonner à ma communauté”, a déclaré James. Bien que James ait rebondi de maison en maison pendant son enfance et ait connu l’insécurité financière pendant plusieurs de ces années, il a également reçu un énorme soutien de la part d’amis, de voisins et d’éducateurs.

La Fondation de la famille LeBron James, fondée en 2004, a d’abord attiré l’attention locale en offrant des vélos et des sacs à dos. Ensuite, il a commencé à examiner les programmes parascolaires, avec des élèves dispersés dans plusieurs dizaines d’écoles, et a finalement créé une école publique desservant actuellement environ 575 élèves de la troisième à la huitième année. Aujourd’hui, l’école comprend un centre de ressources familiales qui offre un large éventail de services aux parents, notamment des cours de santé mentale, de littératie financière, d’aide juridique et de formation générale.

Juste en bas de la rue de l’école, la fondation offre des logements sans loyer à pas moins de 16 familles différentes – en cas de besoin – et elle a l’intention de construire 50 logements abordables.

“Je n’aurais pas pu deviner à quel point cela augmenterait”, a déclaré James fin janvier. “Mais nous sommes arrivés ici en écoutant et en répondant à notre communauté et à ce dont elle a besoin.”

James a gagné plus de 400 millions de dollars en salaire NBA pendant son séjour à Cleveland, Miami et les Lakers de Los Angeles. Un autre 100 millions de dollars est en route dans les 2-1/2 prochaines années environ.

James est pitchman pour Nike, GMC, AT&T et bien d’autres multinationales. Il possède une partie des Red Sox de Boston et du club de football britannique de Liverpool. Sa société de divertissement, SpringHill – du nom du modeste complexe d’appartements dans lequel il a grandi – est évaluée à 725 millions de dollars et a produit des films pour HBO et Netflix.

“Il a été un brillant exemple pour des millions d’enfants, en particulier les enfants qui ont moins d’opportunités et qui n’ont pas eu les mêmes avantages que les autres”, a déclaré l’entraîneur de San Antonio Gregg Popovich en 2018, un sentiment qu’il a répété à plusieurs reprises depuis. “Ils voient en ce type quelqu’un qui a toujours fait preuve d’excellence sur le lieu de travail et leur donne une voix et leur fait savoir que vous pouvez parler de tout.”

James met tellement l’accent sur le fait de redonner à Akron en raison de l’aide que les gens là-bas lui ont apportée, ainsi qu’à sa famille. “Il n’a jamais perdu de vue cela”, a déclaré Michele Campbell, directrice exécutive de la fondation James. “Je pense que cela le maintient au sol.”

En 2010, la question de savoir à quel point “King James” a vraiment été terre-à-terre a été remise en question. C’est alors qu’il est allé à la télévision pour annoncer qu’il quittait Cleveland pour jouer à Miami. Présenté comme “The Decision” – et diffusé sur ESPN – l’événement en direct a été largement qualifié d’égoïste. Mais du point de vue de James, l’émission a permis de récolter environ 4 millions de dollars pour des œuvres caritatives, un fait qui a été largement ignoré.

Quelques années plus tard, James utilisera son pouvoir de star pour aider à attirer l’attention sur une cause plus grande que lui.

À la suite de la mort de Trayvon Martin en 2012 – un adolescent noir de Floride qui portait un sweat à capuche lorsqu’il a été abattu par un bénévole de surveillance de quartier – James a tweeté une photo de joueurs de Heat portant des sweats à capuche et inclinant la tête qui comprenait le hashtag “WeWantJustice .”

En 2020, James a aidé à diriger le mouvement “Plus qu’un vote”, qui comprenait des campagnes d’inscription et de vote anticipé et a souligné la nécessité pour les gens – en particulier les électeurs noirs – de se rendre aux urnes pour lutter contre la privation du droit de vote.

Toujours en 2020, à la suite du meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis, James était l’un des acteurs appelant à la fin des inégalités raciales et de la brutalité policière.

“Tout ce que je fais”, a déclaré James à la fin de l’année dernière, “doit avoir un but.”

James a tout l’argent et toute la renommée qu’il a toujours voulu ou dont il a eu besoin. Ses records NBA, y compris le titre de marqueur, vont durer très longtemps.

Tout comme ses efforts hors du terrain.

“Sa capacité à aider les autres et à faire passer les autres en premier est ce qui fait de lui une personne formidable”, a déclaré Smiley. “Pas les paniers qu’il a tirés.”

Tim Reynolds, l’Associated Press