L’héritage familial de Ben Shelton revisité alors qu’Andy Roddick attribue sa percée dans le tennis aux conseils de son père tout au long de sa vie

Ben Shelton fait des vagues sur le circuit ATP, et il est impossible de ne pas le remarquer. Le jeune Américain a créé de grosses surprises, en éliminant des joueurs bien au-dessus de lui et en prouvant pourquoi il est l’une des étoiles montantes les plus excitantes du tennis actuel. Son parcours électrisant s’est poursuivi à la Laver Cup, où son jeu puissant a été essentiel pour pousser son équipe vers une victoire potentielle. Bien qu’ils n’aient pas soulevé la coupe, les contributions de Shelton ont laissé une impression durable. Sa performance a fait beaucoup parler de lui, et maintenant Andy Roddick a donné son avis, donnant un aperçu de ce qui fait de Shelton une telle force sur le terrain.

Le vainqueur de l’US Open 2003 s’est engagé dans une interaction sur le Épisode du 24 septembre de Served avec Andy Roddick Roddick et son co-animateur Jon Wertheim ont discuté d’un large éventail de facteurs liés à la Laver Cup qui vient de se terminer et à la montée en puissance des jeunes joueurs. Roddick a également parlé de Shelton et a souligné comment ses antécédents familiaux l’ont aidé à gravir les échelons.

S’exprimant sur le podcast, Roddick a déclaré : « Si vous êtes un joueur de tennis professionnel, vous parlez de tennis tout le temps. Mais vous n’entendez pas toujours des points de vue différents de la part de personnes dont vous appréciez l’opinion, n’est-ce pas ? Alors, comme Ben, c’est sûr. Je veux dire, il a de la chance. Son père était dans le top 60 mondial, il a fait, vous savez, des parcours à Wimbledon. » N’oubliez pas que Shelton a fait preuve d’un talent exceptionnel lors de la Laver Cup et a éliminé des joueurs comme Daniil Medvedev. Roddick estime qu’une grande partie du mérite de cette ascension revient au père de Shelton, Bryan Shelton.

Pour les non-initiés, Bryan Shelton est également un ancien joueur de tennis qui a atteint le 55e rang mondial. Il a également été l’entraîneur de son fils, Ben, et l’a énormément aidé dans sa carrière professionnelle. Ce fait a également été souligné par Roddick dans l’interview. Poursuivant, l’ancien joueur américain a déclaré : «Donc il (Ben Shelton) a eu une excellente perspective du tennis tout au long de sa vie. Il est intéressant de noter que le joueur de 21 ans a également ressenti des sentiments similaires envers son père devenu entraîneur.

Lors d’une interview avec Tennis Magazine, Shelton a parlé de ses relations personnelles et professionnelles avec son père.Nous avons parfois des désaccords, mais ils sont constructifs. L’expérience et les idées de mon père sont inestimables, et nous essayons tous les deux d’utiliser ces discussions pour améliorer mon jeu.. » Il a ajouté que son père est la personne la mieux placée pour le comprendre, lui et ses émotions à l’égard du jeu. C’est probablement en raison de cette détermination mutuelle et de cet amour pour le sport que le duo père-fils détient également des records similaires.

Quand le moment « tel père tel fils » s’est déroulé pour Bryan et Ben Shelton

Ben Shelton et Bryan Shelton ne sont pas seulement le duo père-fils le plus puissant sur les courts de tennis, ils ont également été témoins de records similaires. En 1992, Bryan Shelton a remporté le titre ATP à Houston, ce qui était également son deuxième titre. 32 ans plus tard, son fils a imité le même exploit en battant Frances Tiafoe lors du choc au sommet du même événement. Ce faisant, le duo est devenu l’un des rares duos père-fils à avoir mis la main sur le même trophée.

Shelton a également rendu hommage à son père après avoir remporté le tournoi.Mon père a remporté ce tournoi en 1992, il avait un avantage sur moi et j’ai dû lui rendre la pareille aujourd’hui. Merci d’avoir été un pionnier et de m’avoir montré la voie », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré. Les deux hommes détiennent également des records similaires à Wimbledon.

Le meilleur parcours de Bryan dans un tournoi du Grand Chelem sur gazon est celui qui l’a mené jusqu’au quatrième tour du tournoi. Ben a réalisé un record similaire cette saison et son parcours le plus réussi dans le tournoi est également celui qui l’a mené jusqu’au quatrième tour.

À mesure que le sport évolue, il serait intéressant de voir si Shelton peut imiter davantage de records de ce type et continuer à rendre son père fier sur le circuit ATP.