Otay Mesa Energy Center de Californie, une centrale électrique alimentée au gaz naturel. | Bing Guan / Bloomberg / Getty Images

Les tribunaux ont invalidé les règles de l’ère Trump sur l’ozone et quelles données peuvent être utilisées pour élaborer des politiques.

Le programme environnemental de l’ancien président Donald Trump a subi deux pertes importantes devant les tribunaux cette semaine, les juges fédéraux ayant annulé des règles qui auraient rendu la réglementation de la pollution plus difficile.

Mercredi, un juge fédéral a bloqué une règle adoptée dans les derniers jours de l’administration Trump qui aurait limité l’utilisation de la soi-disant «science secrète», un terme utilisé par les conservateurs pour désigner des données gardées confidentielles en raison de problèmes de confidentialité des patients, dans la réglementation des polluants par l’Agence de protection de l’environnement.

Et vendredi, un panel de trois juges de la cour de circuit de Washington, DC a aboli les règles qui assouplissaient la mise en œuvre par l’EPA des normes d’ozone en vertu de la Clean Air Act, alors que le panel a conclu que la politique de l’ère Trump «enfreignait[s] le libellé sans ambiguïté de la loi »et« repose sur une interprétation déraisonnable de la loi ».

Le premier cas dépendait du moment choisi pour le changement de règle – il a été mis en place le 6 janvier sous l’ancien administrateur de l’EPA Andrew Wheeler, lui-même ancien lobbyiste du charbon. Wheeler a fait valoir que la règle augmenterait la transparence en garantissant que la politique de santé publique était fondée sur des données révisables par tous.

Mais les détracteurs de la règle ont déclaré que cela limiterait le pouvoir d’organismes comme l’EPA de protéger la santé publique, car une grande partie de la science de l’agence repose sur des travaux comprenant des données confidentielles sur les patients qui ne peuvent pas être rendues publiques légalement.

Par exemple, une étude historique de Harvard de 1993, qui a trouvé des liens directs entre l’exposition aux polluants et les taux de mortalité, a formé pendant des années la base de la réglementation de l’EPA sur les particules fines. Mais comme cette étude utilisait des données de santé anonymisées, la règle Trump l’aurait empêchée, ainsi que toute étude similaire, d’être utilisée pour créer des réglementations.

Mercredi, le juge de district américain Brian Morris, nommé par Obama dans le Montana, s’est rangé du côté des détracteurs de la règle, affirmant que la décision de l’administration Trump de passer la règle deux semaines avant le départ de Trump était «capricieuse».

Il a ordonné que la mise en œuvre de la règle soit reportée au 5 février afin que l’administration du président Joe Biden puisse déterminer s’il faut appliquer la règle ou non.

Dans l’affaire de vendredi, trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour Washington, DC – les juges Harry Edwards, David Tatel et Gregory Katsas, nommés respectivement par les anciens présidents Carter, Clinton et Trump – ont conclu que certaines parties des règles assouplissant la réglementation sur l’ozone non licite.

Les règles, adoptées en 2015 et 2018, ont permis aux pollueurs et aux fonctionnaires de se conformer à la réglementation sur l’ozone en vertu de la Loi fédérale sur la qualité de l’air. Un changement de règle clé a donné aux pollueurs une marge de manœuvre dans la production de composés qui servent de précurseurs à l’ozone, qui peut être toxique. Cette règle permettait aux pollueurs d’échanger l’émission d’un précurseur d’ozone donné avec un autre précurseur d’ozone connu. Deux autres règles permettaient aux États de se conformer aux exigences en matière d’ozone, et une quatrième accordait aux zones qui ne respectaient pas les seuils d’atténuation de la couche d’ozone une couverture contre les conséquences si elles montraient qu’elles avaient un plan pour atteindre ces objectifs.

Les groupes environnementaux qui ont remis en question chacune de ces dispositions, dont le Sierra Club et Earthjustice, ont qualifié ces changements de «failles».

Biden s’est engagé à annuler la politique environnementale de Trump

L’administration Trump a annulé près de 100 protections environnementales en seulement quatre ans. Pendant la campagne électorale, Biden a promis d’annuler bon nombre de ces actions et a passé une partie de ses premiers jours au pouvoir à le faire, en utilisant des décrets.

Comme l’a rapporté Ella Nilsen de Vox:

Mercredi, Biden a signé un ensemble d’actions exécutives destinées à commencer à faire de ce plan une réalité. Dans ceux-ci, il a ordonné à son administration d’adopter une «approche pangouvernementale» pour lutter contre le changement climatique, qui comprend – entre autres initiatives – ordonner aux agences fédérales d’acheter de l’électricité sans pollution, ainsi que des véhicules zéro émission, et ordonnant au département américain de l’Intérieur de suspendre la conclusion de nouveaux baux pétroliers et gaziers sur des terres publiques ou en mer. Ces nouvelles commandes viennent s’ajouter aux actions de l’exécutif du premier jour de Biden pour rejoindre l’accord de Paris sur le climat et ordonner à ses agences d’annuler un certain nombre d’actions de l’ancien président Trump qui réduisent les réglementations environnementales et les normes d’émissions.

Biden a signalé que la politique climatique serait également une pièce maîtresse de son programme économique.

«L’agenda économique de Biden est son agenda climatique; son programme climatique est son programme économique », a déclaré à Nilsen Sam Ricketts – co-fondateur du groupe de politique climatique Evergreen, et membre principal du groupe de réflexion progressiste Center for American Progress.

À court terme, cela signifie trouver des moyens de créer de nouveaux emplois, selon le président. Et cet accent était mis en évidence dans l’un des décrets qu’il a signés mercredi, qui, entre autres initiatives, a ordonné à son administration d’étudier les moyens de convertir les pôles de combustibles fossiles en communautés centrées sur les énergies renouvelables.