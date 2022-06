L’héritage durable de Trump grandit alors que la Cour suprême renverse Roe

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden mentionne rarement son prédécesseur par son nom. Mais alors qu’il s’adressait à une nation traitant un changement sismique dans les droits des femmes, il ne pouvait ignorer l’héritage de Donald Trump.

«Ce sont trois juges nommés par un président – ​​Donald Trump – qui ont été au cœur de la décision d’aujourd’hui de renverser la balance de la justice et d’éliminer un droit fondamental des femmes dans ce pays», a déclaré Biden vendredi après que la majorité conservatrice de la Cour suprême a voté pour annuler Roe v. Wade, la décision historique de 1973 qui a fourni des protections constitutionnelles aux femmes cherchant à avorter.

La décision d’avortement a marqué le point culminant en une semaine qui a renforcé l’impact continu de l’ancien président à Washington plus d’un an et demi après sa sortie de la Maison Blanche.

Un tribunal qui comprend trois conservateurs nommés par Trump a également décidé d’assouplir les restrictions sur la possession d’armes à feu. Et de l’autre côté de la rue au Capitole, qui a été ravagé par une foule de partisans de Trump dans les derniers jours de sa présidence en 2021, de nouveaux détails ont fait surface sur ses violations flagrantes des normes démocratiques. Le comité du 6 janvier de la Chambre a utilisé une audience publique la semaine dernière pour mettre en lumière la pression intense que Trump a exercée sur les hauts responsables du ministère de la Justice pour annuler les élections de 2020, ainsi que des discussions sur les grâces générales pour les membres coopératifs du Congrès.

Les développements ont rappelé le marché politique maladroit que les conservateurs sociaux ont adopté pour réaliser leurs plus grandes ambitions. En refusant de considérer le candidat à la Cour suprême de Barack Obama au cours de la dernière année de sa présidence, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, R-Ky., A assuré que le prochain président serait en mesure de laisser sa marque sur la cour. Alors que Trump s’engageait à transformer les penchants idéologiques de la Cour suprême – même en fournissant une liste des juges parmi lesquels il choisirait – des républicains conservateurs réticents et des chrétiens évangéliques se sont ralliés à Trump, un homme marié trois fois qui s’était précédemment décrit comme “très pro-choix”. .”

«Lorsqu’il s’est présenté en 2016, il a promis de nommer des juges conservateurs et pro-vie dans les tribunaux fédéraux, à commencer par la Cour suprême des États-Unis. Et il a tenu parole », a déclaré Ralph Reed, un leader évangélique et président de la Faith and Freedom Coalition, qui a été critiqué dans certains coins pour son adhésion à Trump. “Ceux dans la communauté religieuse qui ont estimé qu’il valait la peine de tenter sa chance contre Donald Trump en 2016 ont été justifiés.”

Le GOP est maintenant à un tournant dans sa relation avec un homme qui a fondamentalement transformé le parti avec son programme populiste « Make America Great Again » et sa lutte contre les républicains de l’establishment qui contrôlaient le parti. Il y a un débat croissant au sein du parti sur la question de savoir si la résonance de Trump commence à s’estomper, ce qui jette les bases d’une troisième élection présidentielle en 2024.

D’autres républicains de premier plan, dont l’ancien vice-président Mike Pence, et l’ancien secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, prennent des mesures de plus en plus audacieuses en vue de leur propre candidature à la Maison Blanche. Et de nombreux partisans de Trump accueillent avec empressement le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en tant que successeur naturel de Trump alors qu’ils se tournent vers l’avenir.

Pence, Pompeo et DeSantis font partie de ceux qui ont clairement indiqué qu’une candidature Trump n’influencerait pas leurs propres décisions quant à l’opportunité de se présenter. S’ils se présentent, ils se disputeront tous le soutien des mêmes conservateurs qui ont alimenté la montée en puissance de Trump.

Trump lui-même semble quelque peu incertain quant à la manière de gérer les retombées politiques de la semaine dernière, en particulier la décision sur l’avortement. Il a exprimé en privé ses inquiétudes à ses assistants quant au fait que la décision pourrait dynamiser les démocrates avant les élections de novembre, a d’abord rapporté le New York Times.

En effet, dans une interview de Fox News après la publication de l’avis sur l’avortement, Trump a déclaré qu'”en fin de compte, c’est quelque chose qui fonctionnera pour tout le monde”.

Interrogé sur son propre rôle dans la décision finale, Trump a répondu que «Dieu a pris la décision».

Trump est devenu plus enhardi au fur et à mesure que vendredi se déroulait, levant des fonds sur la décision et publiant une déclaration dans laquelle il s’attribuait tout le mérite de ce qu’il a appelé “le plus grand WIN pour la VIE depuis une génération”.

Il a dit que cela et “d’autres décisions qui ont été annoncées récemment, n’ont été rendus possibles que parce que j’ai tout livré comme promis, y compris la nomination et la confirmation de trois constitutionnalistes très respectés et forts à la Cour suprême des États-Unis. C’était mon grand honneur de le faire !

Lors d’un rassemblement samedi soir, Trump a fait un autre tour d’honneur sous les acclamations de la foule.

“Hier, le tribunal a rendu une victoire pour la Constitution, une victoire pour l’État de droit et, surtout, une victoire pour la vie”, a-t-il déclaré à ses partisans, qui ont scandé “Merci Trump !”.

Alors que les démocrates espèrent que la décision galvanisera ses électeurs avant les élections de mi-mandat de novembre, Michael Caputo, un ancien conseiller de la campagne Trump et de la Maison Blanche, a déclaré que la décision serait bénéfique pour les perspectives politiques futures de Trump, aidant à consolider sa position auprès des électeurs conservateurs s’il fonctionne à nouveau.

“Le président Trump a accepté sa part du mérite de la décision de la Cour Trump, comme il se doit”, a déclaré Caputo. “C’est encore une autre confirmation de sa présidence transformationnelle. L’angoisse républicaine de banlieue est un mythe progressiste; les vrais républicains des banlieues savent que leur torsion est performative : cette décision déplace simplement la question de l’avortement vers les États auxquels elle a toujours appartenu.

Pendant ce temps, le comité du 6 janvier et les enquêtes connexes, y compris un grand jury spécial dans le comté de Fulton, en Géorgie, examinant si Trump et d’autres se sont mêlés illégalement aux élections de 2020, continuent de se profiler.

Alors que le comité a tenu une série d’audiences publiques, peu de républicains sont apparus pour défendre les actions de Trump, qui ont de plus en plus établi des comparaisons avec les actions du président Richard Nixon lors du scandale du Watergate il y a 50 ans.

La semaine dernière, le comité a montré comment un Trump vaincu a tenté d’utiliser le ministère de la Justice à ses propres fins politiques, de la même manière que Nixon a renvoyé ses hauts gradés lors du “massacre du samedi soir” avant sa démission.

John Dean, qui a été l’avocat de Nixon à la Maison Blanche et a témoigné contre Nixon lors d’audiences sur le scandale, a déclaré que regarder les trois responsables du ministère de la Justice de l’ère Trump raconter comment Trump les avait poussés à enquêter sur des allégations sans fondement et à menacer de démissions massives l’avait ramené à conversations qu’il avait eues avec Nixon.

“J’ai reculé et je me suis souvenu de ma conversation du 21 mars” Le cancer à la présidence “avec Nixon, où je n’arrêtais pas de pousser et d’aggraver les problèmes. Et il avait clairement pris sa décision », a-t-il raconté. “Rien de ce que je pouvais dire ne semblait passer.”

Il a dit qu’il espérait que les audiences du 6 janvier aideraient le public à “comprendre la gravité de ce que Trump a tenté de faire, qu’il est une menace pour la démocratie et que ceux qui le soutiennent sont une menace pour la démocratie”. L’autoritarisme et la démocratie ne fonctionnent tout simplement pas ensemble.

Jill Colvin, l’Associated Press