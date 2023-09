L’héritage durable de Rupert Murdoch au Royaume-Uni

LONDRES — En juillet 1995, Tony Blair était si populaire en Grande-Bretagne qu’il était considéré comme Premier ministre en attente deux ans avant son élection définitive. Pourtant, il a quand même jugé nécessaire de voler 25 heures à l’autre bout du monde pour faire valoir sa cause auprès d’un seul homme : Rupert Murdoch.

Le voyage de Blair à Hayman Island, une station balnéaire australienne au large de la Grande Barrière de Corail – et son retour à Londres le lendemain – est emblématique de l’influence singulière, et les critiques diraient pernicieuse, que Murdoch exerce sur les dirigeants britanniques et dans son Australie natale depuis des décennies. .

« Je n’aurais pas fait le tour du monde » si « n’avait pas été une décision très délibérée et, encore une fois, très stratégique, d’aller essayer de les persuader », a déclaré Blair lors d’une conférence publique en 2012. enquête sur l’éthique des médias, rappelant son voyage à Hayman Island où il s’est adressé à la conférence News Corp. du magnat des médias. « L’objectif minimum était d’empêcher qu’ils nous mettent en pièces, et l’objectif maximum était, si possible, d’ouvrir la voie à un soutien. »

Rupert Murdoch et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair à Washington en 2008. Kevin Lamarque / Dossier Reuters

Après que Murdoch, 92 ans, a annoncé jeudi qu’il quitterait ses fonctions de président de Fox Corp. et de News Corp., une grande partie du débat aux États-Unis a porté sur l’influence de Fox News sur la politique américaine, une influence qui Media Matters, un groupe de surveillance libéral qui surveille les médias conservateurs, a appelé un héritage « de tromperie, de destruction et de mort ».

Mais bien avant de se tourner vers la radiodiffusion américaine, il avait transformé une modeste entreprise de presse australienne en un empire de la presse écrite qui divisait amèrement l’opinion de Canberra à Londres. Le domaine de Murdoch comprenait également une participation majoritaire de 39 % dans la chaîne de télévision britannique Sky, avant qu’elle ne soit rachetée par la société mère de NBC News, Comcast, en 2018.

Les divisions sont amères et polarisées. Ses partisans vantent son amour du journalisme et lui attribuent le mérite d’avoir sauvé l’industrie de la presse britannique en détruisant les puissants syndicats de la presse au milieu des années 1980.

« Il a des doigts d’encre ; il adore les journaux », a déclaré Guto Harri, qui a travaillé sous Murdoch en tant que directeur des communications et des affaires générales de News UK, l’éditeur du Sun, du Times et du Sunday Times, entre 2012 et 2015.

« Il aura été au bureau plus tôt que vous dans la matinée », a déclaré Harri, qui a également été conseiller de presse principal de Boris Johnson, d’abord en tant que maire de Londres, puis en tant que Premier ministre. « Il avait lu tous les journaux du jour, puis il commençait à se promener dans le bâtiment et à poser des questions aux gens, qu’il s’agisse de la rédaction, des finances ou des conducteurs des camions de livraison. Il était à travers tout cela.

Rupert Murdoch, éditeur du National Star, dans la salle de rédaction du tabloïd à Manhattan, le 7 février 1975. Naomi Lasdon / Newsday RM via le fichier Getty Images

Les critiques pensent que Murdoch a dégradé l’industrie plutôt qu’il ne l’a sauvée : le scandale du piratage téléphonique, qui a vu les messages vocaux de centaines de personnes de premier plan interceptés par des journalistes, et a finalement conduit à la fermeture de son tabloïd News of the World en 2011 ; les filles topless de la « Page 3 » qui ont orné The Sun jusqu’en 2015 ; et un mépris général pour l’éthique, la confidentialité et l’exactitude de la presse.

« Je ne vois absolument aucun avantage aux années passées par Murdoch au Royaume-Uni », a déclaré Steven Barnett, professeur de communication à l’Université de Westminster à Londres. « Je pense qu’il a porté atteinte aux normes journalistiques », a déclaré Barnett, un critique de Murdoch qui siège au conseil d’administration de Hacked Off, un groupe créé après le scandale du piratage téléphonique et qui milite en faveur d’une régulation de la presse.

Il a ajouté que Murdoch avait supervisé « une culture de désinformation, d’intimidation, de misogynie, d’homophobie et de racisme » et avait « un impact totalement négatif sur la culture britannique et la démocratie britannique ».

Interrogé pour commenter les critiques contre Murdoch, News Corp. a pointé NBC News vers cette ligne dans la déclaration de Murdoch de jeudi : « Les élites méprisent ouvertement ceux qui ne sont pas membres de leur classe raréfiée. La plupart des médias sont de mèche avec ces élites, colportant des récits politiques plutôt que de rechercher la vérité.

Rupert Murdoch avec son fils Lachlan Murdoch à New York en 2015. Evan Agostini / Invision / Dossier AP

Peu de ceux qui ont rencontré Murdoch nient qu’il était un « grand, méchant connard », comme l’a écrit le spécialiste d’image de Blair et responsable des médias, Alistair Campbell, dans ses mémoires, « Les années Blair », rappelant une conversation entre son ancien patron et son ancien patron. -Le Premier ministre australien Paul Keating.

En Australie, Murdoch possédait plus de la moitié des journaux du pays.

De retour au pays, nombreux sont ceux qui vénèrent ce qui est de loin l’histoire commerciale mondiale la plus réussie et la plus influente du pays. « Il a été à bien des égards un personnage controversé, mais aussi un personnage influent », a déclaré le trésorier fédéral Jim Chalmers à l’Australian Broadcasting Corp., connue sous le nom d’ABC.

Mais il y en a bien d’autres, y compris l’ancien Premier ministre Malcolm Turnbull, qui a déclaré vendredi que Murdoch avait « fait d’énormes dégâts au monde démocratique » – en particulier aux États-Unis – et l’a accusé de « provoquer la colère ».

Au Royaume-Uni, la corrélation entre la bénédiction de Murdoch et le pouvoir politique est si frappante que The Sun, l’un des journaux les plus lus de Grande-Bretagne, a un record de soutien à 100 % aux candidats gagnants depuis 1979. L’apothéose de ceci est survenue après que le Parti conservateur au pouvoir a remporté les élections générales de 1992 alors que beaucoup prédisaient la défaite. La Une du Sun déclarait le lendemain : « C’est le Sun qui n’a pas gagné » le lendemain, après des années passées à ridiculiser le parti travailliste d’opposition.

Les partisans de Murdoch affirment qu’il est tout à fait normal que les futurs dirigeants fassent valoir leurs arguments auprès des propriétaires et des rédacteurs de journaux, qui représentent des millions de lecteurs et donc les opinions du pays. Les critiques pensent que ces magnats défendent souvent leurs propres intérêts, et non ceux de leurs lecteurs.

Alors que Blair a toujours nié avoir eu un accord tacite avec Murdoch, l’un de ses conseillers spéciaux, Lance Price, a écrit dans son livre « Où se situent les pouvoirs : les premiers ministres contre les médias », qu’« un accord avait été conclu, même si sans aucun résultat. par écrit », qui garantissait que si « Murdoch était laissé poursuivre ses intérêts commerciaux en paix, il donnerait un vent favorable au parti travailliste ».

L’inquiétude suscitée par l’influence dominante de Murdoch a diminué, parallèlement au déclin de la domination des journaux et à la montée en puissance des médias sociaux. Mais rares sont ceux qui pensent que le fait de confier la présidence à son fils aîné, Lachlan Murdoch, signifiera qu’il sera complètement exclu.

« Il a été très clair sur le fait qu’il garderait un œil attentif sur Junior, donc l’idée qu’il s’éloigne et laisse Lachlan diriger le spectacle comme il le souhaite est que j’ai peur pour les oiseaux », a déclaré Barnett au Université de Westminster.

« C’est essentiellement une question d’argent, c’est une question d’enrichissement personnel et d’enrichissement pour l’entreprise », a-t-il ajouté. « Et je soupçonne qu’il sera très heureux de garder le rouleau compresseur sur tout sens de l’éthique journalistique qui pourrait interférer avec cela. »