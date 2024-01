L’héritage du toit en dents de scie, une icône de l’architecture industrielle

Pavillon Vizafogo et Ecopark / Archikon Architectes. Image © Balazs Danyi

Symbole historique de l’ère industrielle, le toit en dents de scie est un héritage durable de l’histoire architecturale. Bien qu’il s’agisse d’une invention fonctionnelle née d’une nécessité il y a près de 200 ans, la forme emblématique connaît une renaissance dans de nombreux projets contemporains.

Constitué de nombreux toits longs et minces à pentes irrégulières disposés les uns à côté des autres, un toit en dents de scie positionne ses bords les plus abrupts – remplis de panneaux de verre – à l’écart de l’équateur. Cela permet aux grands bâtiments de contrôler leur gain solaire en omettant la lumière directe du soleil, tout en permettant à une lumière naturelle indirecte uniforme de remplir toute une zone intérieure.

+ 14

Introduit pour la première fois au milieu du XIXe siècle, le toit en dents de scie permettait de remplir de lumière naturelle des bâtiments d’usine à un étage et à plan profond. Le câblage électrique étant encore à ses balbutiements, les espaces d’usine pouvaient désormais être construits suffisamment grands pour abriter de grandes machines à vapeur et remplis de suffisamment de lumière pour les faire fonctionner en toute sécurité, faisant des toits en dents de scie un élément historique de la croissance industrielle continue de cette période.

Article associé Que sont les fenêtres à claire-voie et leurs avantages spatiaux dans 24 projets

La ligne de toit en dents de scie du Centre Multisports de Tarbes coupe l’horizon d’un bord dentelé. Image © Pedro Pegenaute

Dessiner une ligne d’horizon mémorable

Même si les fenêtres à claire-voie de chaque « dent » constituaient peut-être l’objectif principal de la conception du toit, leur forme présentait également des avantages esthétiques supplémentaires. La ligne graphique tracée par le toit, par exemple, confère à l’horizon des villes industrielles un caractère topographique mémorable.

La lumière provenant des lucarnes d’un toit en dents de scie met en valeur ses caractéristiques inférieures au Sandi Simon Center for Dance. Image © Eric Staudenmaier

Éclairer les entretoises exposées d’un toit

En remplaçant le bord le plus raide de la pente du toit par du verre, le travail complexe des entretoises et des poutres sur la face inférieure des sections opposées non vitrées est éclairé pour que ceux qui se trouvent en dessous puissent l’apprécier. Ces caractéristiques esthétiques distinctives du toit en dents de scie, ainsi que sa fonctionnalité, en font un élément d’époque que de nombreux architectes de projets de restauration d’usines souhaitent conserver.

Les toits en dents de scie d’origine des bâtiments d’usine ont une bonne valeur pour les projets de réutilisation adaptative

Conserver une partie du passé d’un bâtiment et en faire bon usage

La durabilité et le bien-être étant deux des principaux moteurs de la planification architecturale moderne, les toits en dents de scie ne sont pas simplement un vestige historique d’une époque révolue conservé au nom de la tradition ou d’une vision rose du passé. Grâce à leur capacité à réduire les coûts énergétiques d’un bâtiment, tout en améliorant son esthétique, les anciennes usines dotées de toits en dents de scie sont populaires auprès des développeurs de projets de réutilisation adaptative. Parallèlement, avec ses lignes épurées et ses angles durs adhérant à l’esthétique contemporaine, cette technique est également plus régulièrement introduite dans les projets de nouvelle construction.

Le toit en dents de scie de l’usine de Sanand abrite des panneaux solaires qui génèrent jusqu’à 50 % de ses besoins énergétiques. Image gracieuseté du Studio Saar

Utilisations contemporaines des toits traditionnels en dents de scie : efficacité énergétique solaire

La conception originale du toit en dents de scie visait à bloquer la lumière directe du soleil afin de garder les sols de l’usine frais. Cependant, au lieu de permettre à toute la lumière directe du soleil de simplement rebondir, les sections du toit en pente constituent la surface idéale pour installer des panneaux solaires efficaces, ce qui signifie qu’un toit en dents de scie moderne peut aider à produire l’énergie d’un bâtiment et à réduire sa consommation.

Les trois étages superposés du bâtiment du siège de JD.com alternent la direction d’une façade en dents de scie. Image © Schran Images

Avantages des façades en dents de scie ainsi que des toitures

Dans l’architecture contemporaine, les avantages des toits en dents de scie ne se limitent pas aux sommets des grands bâtiments. En incluant le même motif en dents de scie sur la façade d’un bâtiment plutôt que sur le toit, la lumière, la chaleur et même le son qui pénètrent dans le bâtiment peuvent être contrôlés de la même manière. Dans les grandes propriétés résidentielles, par exemple, les propriétés individuelles peuvent être orientées à l’abri de la lumière directe du soleil et orientées vers une meilleure vue, ou partiellement en retrait pour offrir une taille de balcon extérieur plus saine sans diminuer l’intimité acoustique.

Exemples de projets contemporains ou de restauration comportant des toitures et façades en dents de scie :

De grands espaces remplis de lumière

Réalisé par NRE / Houben / van Mierlo

© Bas Gijselhart

Bâtiments en ziggourat et en losange London Design District / Mole Architects

© C2 Ziggourat. Image © Nick Guttridge

Dessiner dans le ciel

Centre d’art de l’âme / TEMP

© Weiqi Jin

Pavillon Vizafogo et Ecopark / Archikon Architectes

© Balazs Danyi

Éclairer le dessous d’un toit

Centre multisports à Tarbes / IDOM

© Pedro Pégénaute

Centre Sandi Simon pour la danse de l’Université Chapman / Lorcan O’Herlihy Architects

© Éric Staudenmaier

Conserver le passé industriel d’un bâtiment

Centre culturel Beams / Broadwick Live

© Henry Woide

La transformation de l’ancienne usine de tissage de Qianshao / TJAD Original Design Studio

© ZY Photographie architecturale

Augmenter l’efficacité énergétique d’un bâtiment avec des panneaux solaires

Bibliothèque internationale de district du CABQ / RMKM Architecture

© Patrick Coulié

Usine Sanand / Studio Sarre

Avec l’aimable autorisation du Studio Saar

Façades en dents de scie

Bâtiment Danubio Budapest / Architectes T2.a

© Zsolt Batár

Siège social de JD.com / gmp Architectes

© Schran Images

Retrouvez ces projets avec des toits et des façades en dents de scie dans ce Dossier ArchDaily créé par l’auteur