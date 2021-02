L’héritage du capitaine Tom Moore, le super collecteur de fonds décédé mardi du COVID-19, se perpétue à Imogen Papworth-Heidel – et bien d’autres.

Le footballeur de 11 ans, qui rêve de jouer pour l’Angleterre, a regardé le capitaine Tom pousser son marcheur de haut en bas dans son jardin pour amasser des fonds pour le National Health Service et a été inspiré.

Elle a donc décidé de l’aider en faisant quelque chose pour laquelle elle est douée: garder le ballon en l’air – frapper le ballon en l’air et le passer d’un pied à l’autre sans le laisser toucher le sol.

Imogen a pu collecter 15000 livres (20500 $) pour les travailleurs clés en gardant les hôpitaux ouverts, les rues en sécurité et les trains en marche pendant que tout le monde reste à la maison pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Je voulais faire quelque chose pour aider également à collecter des fonds, alors je l’ai fait», a-t-elle déclaré à l’Associated Press depuis son domicile à Framlingham, dans le sud-est de l’Angleterre. «J’ai choisi d’en faire 7,1 millions – un pour chaque travailleur clé dans tout le pays.»

Le capitaine Tom, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale en convalescence après une fracture à la hanche, a entrepris de recueillir 1 000 livres (1 400 $) en parcourant 100 tours de son jardin arrière avant son 100e anniversaire en avril dernier. Trois semaines plus tard, il avait levé 33 millions de livres (45 millions de dollars) pour le NHS britannique après que sa quête ait encouragé une nation en lock-out et déclenché des dons du monde entier.

Mais il a également eu un impact plus large car son simple défi – faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres – a persuadé les jeunes qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer, et les vieux qu’il n’est jamais trop tard.

Prenez Margaret Payne, 90 ans, qui a gravi les escaliers de sa maison 282 fois pour lever 416 000 livres pour le NHS. Payne, originaire d’Ardvar dans les Highlands écossais, a calculé que l’exploit équivalait à escalader 731 mètres (2398 pieds), ou la hauteur de Suilven, l’une des montagnes les plus connues d’Écosse qu’elle a escaladée à l’âge de 15 ans.

Et puis il y a Tony Hudgell, un enfant de 5 ans qui a perdu les deux jambes après avoir été maltraité quand il était bébé, a entrepris de marcher 10 kilomètres (6,2 miles) et de lever 500 livres pour l’hôpital pour enfants Evelina London. Après avoir relevé le défi dans une série de promenades quotidiennes, il avait attiré plus d’un million de livres de dons.

«Le capitaine Sir Tom a inspiré tant de gens à relever leurs propres défis extraordinaires, de la course de marathons à la baignade dans les lacs, et il nous a tous donné de l’espoir», a déclaré Ellie Orton, directeur général de NHS Charities Together, en utilisant le capitaine honorifique Tom gagné quand il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II.

«Il a montré aux patients et au personnel du NHS, en difficulté, que les gens se soucient d’eux, qu’ils veillent sur eux et font ce qu’ils peuvent pour les soutenir.

En fin de compte, Imogen avait besoin d’un peu d’aide pour relever son défi.

Après avoir réalisé que cela pourrait lui prendre beaucoup de temps seule, elle a trouvé d’autres personnes qui se tenaient debout et les lui ont fait don par vidéo afin qu’elle puisse atteindre sa cible – et chaque travailleur clé pourrait avoir le sien.

«Les gens ont fait 6 millions de gardiens au total et j’en ai fait 1,1 million», dit-elle. «C’est vraiment incroyable de voir combien de personnes ont fait des dons et ont passé leur temps à faire les gardiens. Je suis vraiment reconnaissant pour cela.

Contrairement à beaucoup de ceux inspirés par le capitaine Tom, Imogen a réussi à obtenir une audience avec son héros. Le capitaine Tom a dit à Imogen que son défi était «cool». Elle a fondu.

«J’ai probablement appris à continuer et à ne pas abandonner à mi-chemin de quelque chose… à persévérer, comme sortir quand il pleut, ou il fait vraiment très chaud», a déclaré Imogen à propos de l’expérience. «Et je crois maintenant que je peux faire ce que je veux si je sais que je peux le faire et que j’ai le bon état d’esprit.»

Elle a également obtenu plus de précision et de contrôle du ballon, ce qui est susceptible d’aider cet objectif de l’équipe nationale.

Merci au capitaine Tom.