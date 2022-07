L’héritage des vagues de chaleur en Europe sera davantage de climatisation. C’est un problème.

Le changement climatique fait de la chaleur extrême la norme dans une plus grande partie du monde, ce qui accroît le besoin d’adaptation. Mais dans le cas de la climatisation, certains experts se demandent comment équilibrer ce besoin avec les dommages que les solutions peuvent causer.

Les ventes mondiales de climatiseurs ont plus que triplé entre 1990 et 2016, selon une étude de 2018 rapport de l’Agence internationale de l’énergie. Cette croissance devrait se poursuivre, la consommation d’énergie pour le refroidissement dans le monde devant tripler à nouveau d’ici 2050.

Une grande partie de l’adoption croissante de la climatisation dans le monde se concentre dans les pays chauds comme l’Inde et l’Indonésie. D’ici 2050, environ la moitié de la croissance de la capacité de refroidissement AC proviendra de seulement deux pays, l’Inde et la Chine, selon l’AIE. Dans ces pays, les revenus augmentent, permettant aux gens d’accéder à la climatisation pour la première fois, dit Enrica De Cianchercheur en économie de l’environnement à l’université Ca’ Foscari de Venise, en Italie.

Mais l’adoption de la climatisation augmente également dans les pays relativement plus riches, y compris dans toute l’Europe, en grande partie en raison de l’urbanisation et du changement climatique qui poussent les températures à la hausse, explique De Cian.

De nombreux Européens hésitent encore à accueillir les CA à bras ouverts. “Considérer les climatiseurs comme une solution aux vagues de chaleur et au changement climatique est bien sûr un peu problématique en raison de l’énergie utilisée”, déclare Daniel Osberghauschercheur en économie de l’énergie et du climat au Centre Leibniz pour la recherche économique européenne en Allemagne.

Aujourd’hui, les appareils de refroidissement comme les climatiseurs représentent environ 10 % de la consommation mondiale d’électricité – et comme la majeure partie de l’électricité mondiale provient toujours de combustibles fossiles, cela représente une part importante des émissions mondiales. En raison de leur consommation massive d’énergie, “ils ont une mauvaise réputation”, dit Kévin Laneanalyste énergétique à l’AIE.

Les unités de refroidissement peuvent particulièrement défier le réseau électrique car elles ont toutes tendance à s’allumer à peu près au même moment, pendant les périodes les plus chaudes de la journée. Ce problème est évident dans des endroits comme le Texas, où les étés sont chauds et l’utilisation du courant alternatif est répandue. Les opérateurs de réseau du Texas fréquemment inciter les gens de baisser leurs climatiseurs aux heures de pointe de l’après-midi pour éviter les coupures de courant.

Des alternatives plus efficaces aux unités de fenêtre courantes dans les villes existent aujourd’hui, dit Lane. Unités fractionnées, ou pompes à chaleurpeuvent agir à la fois comme dispositifs de refroidissement et de chauffage et peuvent être plus efficace que la technologie AC actuelle. Les coûts initiaux des pompes à chaleur sont encore relativement élevés, bien que les coûts de durée de vie puissent rivaliser avec d’autres options en raison des économies d’énergie.