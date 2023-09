L’héritage de Westwood trouve son héritier non-conformiste à Paris

PARIS (AP) — Un après-midi de célébrité, de surprise et de style a résonné samedi au cœur de la Fashion Week de Paris. Au fur et à mesure que Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood se dévoilait, il est devenu clair : le cœur sauvage de la mode est vivant et bat plus fort que jamais.

Voici quelques temps forts des défilés printemps-été 2024.

DE LA PANTOMIME AU PUNK : UN SPECTACLE SE DÉPLIE

Ponchos pantomime, coiffes tribales en soie et chapeaux en forme de gâteau fondu ? Seul Kronthaler pouvait mélanger des éléments aussi disparates avec autant de talent. L’excentrique derrière ce spectacle n’est pas étranger à l’attention, et il est clair qu’il se taille une place au sein de l’héritage de Westwood.

Avec des célébrités comme Pamela Anderson et Christina Hendricks au premier rang et des acclamations indubitables de la place Vendôme, l’ascension fulgurante de la marque ces dernières années était évidente. À l’intérieur, l’attente se construit, amplifiée par des instruments à percussion étincelants.

En plongeant dans l’histoire de Kronthaler avec Westwood, on peut retracer son évolution. Bien qu’inspiré par les racines punk de Westwood, il n’a pas peur d’introduire sa propre saveur. Cette saison a solidifié cette transformation.

Le masque à bascule, une version audacieuse des voiles religieux traditionnels et une tunique dévorée d’or qui aurait pu être une pièce de costume pour le personnage magique de Shakespeare, Ariel, mettaient en valeur son mélange d’humour et de finesse de la mode. Mais ce n’était pas que bizarrerie. Une veste grise d’aspect médiéval, dotée de revers nettement sculptés, d’une taille cintrée, de manches tendance et de détails de coutures complexes, soulignait la maîtrise de Kronthaler en matière d’élégance artisanale. L’hommage de Kronthaler à Westwood était touchant : « Elle a vraiment voyagé dans son esprit. Je lui dois tellement.

Ce n’était pas simplement un autre défilé de mode ; c’était la déclaration d’une marque évoluant tout en honorant ses racines.

PAMELA ANDERSON DÉFEND LES CAUSES ENVIRONNEMENTALES AU SALON VIVIENNE WESTWOOD

Chez Vivienne Westwood, l’ancienne star de Baywatch, Pamela Anderson, elle-même fervente militante écologiste, a enfilé un superbe chapeau Westwood et a parlé avec passion de son admiration pour l’engagement du défunt créateur de mode en faveur des causes environnementales. Anderson a salué Westwood comme un « révolutionnaire climatique », exprimant son profond respect pour la position proactive de la créatrice sur le changement climatique.

Anderson a souligné à quel point Westwood était en avance sur son temps en reconnaissant l’urgence du changement climatique et à quel point elle était souvent frustrée lorsqu’elle essayait de transmettre son message. « Elle essayait toujours de faire passer son message », a déclaré Anderson dans une interview à l’Associated Press, notant que beaucoup réalisent maintenant que Westwood avait raison depuis le début.

La responsabilité du secteur du luxe a également été soulignée, Anderson déclarant franchement : « L’industrie de la mode devrait faire plus. » Elle a salué les efforts de créateurs comme Stella McCartney et Chloé pour s’orienter dans une direction plus durable, mais a insisté sur le fait que la mode poursuive ses efforts environnementaux.

Faisant écho à la philosophie de Westwood, Anderson a souligné la valeur de la qualité plutôt que de la quantité dans les choix des consommateurs : « Vivienne a toujours dit d’acheter une bonne chose par an. N’achetez pas beaucoup de conneries.

CARVEN’S LEGACY REBORN : UNE FUSION DU PASSÉ ET DU PRÉSENT

Alors que le soleil d’automne a dévoilé les nouvelles créations de Carven samedi matin, il ne s’agissait pas seulement de la dernière collection mais d’un hommage à ses 78 ans de voyage.

Au centre de la scène, la nouvelle designer Louise Trotter a présenté la collection, tissant magistralement des éléments emblématiques de l’héritage de la marque avec une esthétique avant-gardiste. Depuis sa création en 1945 par la pionnière Marie-Louise Carven, la maison a été saluée pour son luxe fusionné avec l’accessibilité, ramenant la haute couture dans la rue. Le parfum révolutionnaire « Ma Griffe » de Carven et ses petites tailles pour les femmes françaises ont encore renforcé son statut d’icône dans les annales de la mode.

Avance rapide jusqu’au défilé d’aujourd’hui : environ 40 silhouettes méticuleusement conçues rayonnaient à la fois de respect et de rajeunissement. Les pantalons taille haute emblématiques, les chemisiers cintrés et les robes trapèze élégantes ont rappelé aux aficionados de longue date le penchant de Carven pour souligner la taille et les hanches. La touche new age est venue à travers des costumes monochromes modernes, des jupes aériennes à volants et des trenchs pastel. Un look particulièrement frappant associait un chemisier drapé en satin à une jupe en cuir structurée, incarnant la fusion de l’élégance durable de la marque et de la férocité contemporaine.