CHICAGO (AP) – Le président Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de sa présidence – et sans aucune trace d’ironie – avoir fait plus pour les Noirs américains que quiconque, à l’exception possible d’Abraham Lincoln.

Il s’est vanté que le taux de chômage afro-américain a chuté à des niveaux records sous sa surveillance avant que la pandémie de coronavirus ne ravage l’économie. Trump a annoncé la refonte de la justice pénale de son administration pour raccourcir les peines minimales obligatoires pour les infractions non violentes liées aux drogues et aboutir à la libération de milliers de personnes incarcérées, pour la plupart des Noirs américains. Trump a également apprécié d’augmenter le financement des collèges et universités historiquement noirs.

Mais à la fin, les historiens disent que l’héritage de Trump – et sa défaite électorale – sera en grande partie façonné par une rhétorique visant à remuer des pans importants de sa base blanche qui a tiré sur les brins de longue date des relations raciales en Amérique.

Sa stratégie de division était exposée la semaine dernière alors qu’il exhortait ses partisans, principalement des hommes blancs, à descendre au Capitole américain au nom de ses allégations sans fondement de fraude électorale.

Après que la foule pro-Trump a pris d’assaut les salles sacrées du Congrès, Trump n’a pas immédiatement condamné la violence. Il n’a pas dénigré les émeutiers comme des «THUGS» ni averti qu’il était prêt à les accueillir avec des «chiens vicieux» et des «armes menaçantes», car il avait menacé des manifestants largement pacifiques de Black Lives Matter après le meurtre par la police de George Floyd cette année.

Au lieu de cela, sa réponse initiale a été une série de tweets et de messages vidéo tièdes dans lesquels il a demandé à ses violents loyalistes de «rentrer chez eux en paix», leur faire savoir qu’il ressentait leur «douleur» et leur a dit qu’il les aimait.

Trump était souvent explicite en utilisant la race comme un gourdin.

Il a affirmé sans preuve que Barack Obama, le premier président noir du pays, n’était pas né aux États-Unis, a déclaré que les immigrants mexicains «apportaient le crime» et étaient des «violeurs» et a fait valoir qu’il y avait «de très bonnes personnes des deux côtés» après La violence lors d’un rassemblement de la suprématie blanche à Charlottesville, en Virginie, a laissé un contre-manifestant mort.

L’histoire continue

Il s’est demandé en privé pourquoi les États-Unis accepteraient plus d’immigrants d’Haïti et de «pays de merde» en Afrique plutôt que de pays comme la Norvège. Trump a même écrit dans un tweet qui semblait être destiné à un groupe de législateurs de l’époque – des démocrates progressistes et des femmes de couleur – pour «revenir en arrière et aider à réparer les endroits totalement brisés et infestés de crimes d’où ils venaient».

«Depuis le mouvement des droits civiques des Noirs au milieu du XXe siècle, il y a eu ce genre d’accord tacite dans la conversation politique américaine selon lequel on pouvait faire appel à l’animosité raciale, mais il fallait le faire d’une manière particulière», a déclaré Eddie Glaude, Jr., président du programme d’études afro-américaines de l’Université de Princeton. «Trump a rendu tout cela explicite à nouveau. Il l’a mis en évidence. Il a intégré certaines hypothèses sur la race qui étaient de toute façon le moteur de notre politique.

Les militants des droits de l’homme affirment que le siège du Capitole a été la fin macabre d’une présidence qui a embrassé des groupes suprémacistes blancs et des extrémistes et a attisé les flammes du chaos et de la violence

« C’est un moment de compte pour les États-Unis », a déclaré Bob Goodfellow, directeur exécutif par intérim d’Amnesty International USA. « Le président Trump a encouragé à plusieurs reprises la violence et le désordre de la part de ses partisans. Ce ne sont pas les actions d’un dirigeant, mais d’un instigateur. . »

Le magnat de l’immobilier new-yorkais a accédé à la présidence malgré son passé compliqué avec les communautés noires et latines de sa ville natale. Il a refusé de s’excuser pour ses propos durs en 1989 à propos de cinq hommes noirs et latinos qui, adolescents, avaient été condamnés à tort pour le viol brutal d’un jogger dans Central Park à New York. À l’époque, Trump a payé des publicités dans les journaux appelant l’État de New York à adopter la peine de mort après l’attaque.

Au début de sa carrière dans l’immobilier, Trump et son père ont été poursuivis par le ministère de la Justice pour avoir violé les lois sur le logement équitable en discriminant les candidats noirs. Les Trump ont finalement signé un décret de consentement mais n’ont pas reconnu leur culpabilité.

La victoire de Trump à la Maison Blanche en 2016 sur la démocrate Hillary Clinton a été favorisée par la première baisse de la participation électorale noire en 20 ans. Depuis sa défaite en novembre contre le président élu Joe Biden, il a fait des allégations non fondées de fraude électorale dans de grands centres urbains tels que Detroit, Milwaukee et Philadelphie – toutes des régions comptant de grands électorats afro-américains – qui se sont avérées essentielles à la défaite de Trump.

Il n’y a eu aucune preuve de la fraude massive ou de l’erreur grossière que Trump et son équipe ont alléguée dans de nombreuses poursuites judiciaires que les juges, qu’ils soient nommés par des républicains, des démocrates ou par Trump lui-même, ont systématiquement rejeté.

Pourtant, le Comité national républicain, à la suite de la perte de Trump, a tenté de présenter l’ère Trump comme celle dans laquelle le GOP a relâché l’emprise démocrate sur les électeurs noirs.

« En raison de son leadership, nous avons changé la carte politique pour toujours et les républicains ont une feuille de route sur la façon d’être compétitifs et victorieux dans les communautés non traditionnelles », a déclaré le porte-parole du RNC Paris Dennard dans un communiqué.

Le révérend Marshall Hatch, un militant des droits civiques à Chicago, a déclaré que la défaite de Trump aux urnes avait apporté un moment de soulagement.

Mais Hatch a déclaré que sa joie avait rapidement été éclipsée par la reconnaissance que quelque 74 millions d’Américains étaient d’accord pour voter pour Trump même s’il avait à plusieurs reprises minimisé la suprématie blanche, vilipendé les femmes de couleur et tenté de réduire le problème de l’injustice raciale dans la police américaine.

Hatch dirige la New Mount Pilgrim Missionary Baptist Church dans le quartier West Garfield Park de Chicago, qui a encore les cicatrices des émeutes qui ont suivi l’assassinat du révérend Martin Luther King Jr. il y a plus de 50 ans. Le quartier à prédominance noire a été touché de manière disproportionnée par le bilan de la pandémie de coronavirus.

Les zones entourant l’église ont parmi les taux d’infection les plus élevés de l’État. La communauté religieuse de Hatch a perdu plusieurs fidèles – dont sa sœur aînée, Rhoda Jean Hatch – à cause du virus.

«S’il s’agissait de personnes blanches disproportionnées en train de mourir, il est difficile de voir Trump ou la nation réagir comme il l’a fait dans le contexte politique», a déclaré Hatch. «Il est difficile de concilier le fait qu’il y a quelque 74 millions d’Américains – et une majorité de Blancs – qui pensaient que Donald Trump méritait encore un second mandat.

À quelques kilomètres sur la route du West Side de Chicago, l’ami et collègue activiste de Hatch, le révérend Ira Acree, a déclaré qu’il était tombé dans une dépression au début de l’été alors que l’ambiance s’assombrissait dans les quartiers noirs comme le sien après le meurtre par la police du Memorial Day. George Floyd à Minneapolis.

Acree, qui se rétablissait à la maison après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, se souvient avoir regardé à la télévision alors que les forces de l’ordre utilisaient des gaz lacrymogènes et des tactiques de lutte contre les émeutes pour éloigner les manifestants de près de la Maison Blanche quelques instants avant que Trump ne traverse Lafayette Square pour une séance photo devant l’église qui avait été endommagée lors des troubles de la nuit précédente.

Les inquiétudes d’Acree ont augmenté des mois plus tard après que Trump a refusé de condamner le groupe extrémiste d’extrême droite, les Proud Boys, lors d’un débat présidentiel.

Acree a déclaré qu’il essayait de rester optimiste sur le fait que la défaite de Trump marquait un tournant pour les relations raciales, mais l’émeute au Capitole a anéanti une grande partie de cet espoir.

«Je crains que ce ne soit que le début», a déclaré Acree. «Ça va exploser si nous ne nous levons pas et disons que ça suffit.