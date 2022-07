L’héritage de Thatcher occupe une place importante dans la course pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La course pour succéder à Boris Johnson et diriger le Parti conservateur britannique pour devenir le prochain Premier ministre du pays est au point mort, les deux candidats s’affrontant dans un débat parfois enflammé, lundi soir.

Les deux derniers candidats en lice sont le ministre des Affaires étrangères du pays, Lis Truss et Rishi Sunak, l’ancien chef du Trésor qui a démissionné du gouvernement de Boris Johnson le mois dernier.

Le concours a principalement tourné autour des impôts et de l’économie dans le monde post-COVID, ainsi que de l’immigration et de la navigation dans les eaux de l’ère post-Brexit.

Lors du débat télévisé de lundi, Sunak avait le plus à prouver, mais c’est Truss qui a bondi sur son record en déclarant: “Rishi, vous venez de mettre en place les augmentations d’impôt les plus élevées depuis 70 ans. Comment diable pouvez-vous prétendre que cela va conduire à la croissance économique, et où en sont les politiques de croissance depuis deux ans et demi ?”

Sunak a défendu sa position et a déclaré: “Laissons la responsabilité fiscale glisser … cela nous mènera directement à la pénurie.” L’inflation et le coût de la vie élevé ont également été au premier plan des agendas du candidat.

Sunak a déclaré que le pays devait maîtriser l’inflation, avertissant que si cela n’était pas fait maintenant, les taux hypothécaires augmenteraient à 7%. Il a également dit que des millions de personnes seront envoyées dans la pauvreté et que cela signifiera que le Parti conservateur n’aura aucune chance de gagner les prochaines élections.

Truss, qui est en tête dans les sondages, voulait savoir pourquoi il soutiendrait une augmentation des impôts pendant ce ralentissement économique. Truss a surpassé sa rivale, a déclaré Nile Gardiner, directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom de la Heritage Foundation.

“Rishi Sunak, étant l’ancien chancelier, avait l’air trop impatient et trop agressif, interrompant constamment et ce n’était pas un bon look pour M. Sunak”, a déclaré Gardiner.

Sunak a interrompu Truss 22 fois au cours des 12 premières minutes du débat, ce qui a suscité des critiques de la part de membres du parti conservateur, et a peut-être montré pourquoi il traîne derrière Truss.

Gardiner a poursuivi: “Il apparaît comme quelqu’un qui est dans une position de plus en plus désespérée et le débat a certainement reflété que… c’était une performance calme et imposante de Liz Truss.”

Au cours de la campagne, Sunak et Truss ont prétendu être l’héritier de l’ancien Premier ministre Margaret Thatcher, mais Gardiner a déclaré que le titre n’appartenait qu’à l’un d’entre eux.

“Liz Truss est définitivement une thatchérienne. Elle est une grande admiratrice de Margaret Thatcher et ses idées politiques sont fortement influencées par le thatchérisme. En revanche, Rishi Sunak n’est pas l’héritier de Margaret Thatcher.”

Gardiner, qui était un conseiller de Lady Thatcher, a déclaré à Fox News Digital que: “Beaucoup de ses politiques sont l’antithèse des idées thatchériennes. Le bilan de Sunak en tant que chancelier où il a considérablement augmenté les impôts, dépensé une énorme somme d’argent du gouvernement, Margaret Thatcher serait ont été consternés. Sunak n’est pas Thatcher, Liz Truss peut plaider en faveur d’être une politicienne marchant sur les traces de Margaret Thatcher.

Selon Gardiner, il semble de plus en plus probable que Truss soit victorieux lorsque les résultats seront annoncés début septembre, mais il a déclaré que si Sunak devait faire un retour, il devrait “inverser certaines de ses positions politiques et se déplacer considérablement vers la droite dans sa campagne, mais je ne pense pas que les électeurs conservateurs seraient convaincus par lui changer ses positions, et je pense qu’en ce moment, Liz Truss est dans une trajectoire politique dominante et est très susceptible d’être le prochain premier ministre.

La date limite pour tous les membres du Parti conservateur pour voter est le 2 septembre, les résultats devant être publiés trois jours plus tard. Le vainqueur remplacera Boris Johnson en tant que nouveau Premier ministre britannique. Les élections ne sont pas prévues avant 2025, et de récents sondages montrent que le parti travailliste de gauche mène de six points.