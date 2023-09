L’héritage de Terry Fox se poursuit à Kelowna

Terry Fox a inspiré des millions de personnes à travers le monde, et pour Michael Humer de Kelowna, l’homme qui est devenu le héros d’une nation est l’une des raisons pour lesquelles il s’est inscrit à la faculté de médecine.

Humer se souvient très bien du moment où Fox a commencé sa course à travers le Canada, le 12 avril 1980, pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.

«C’était incroyable et c’est quelque chose dont je me souviens toute ma vie. Je pense que Terry Fox et sa course contre le cancer et pour guérir le cancer sont l’une des raisons pour lesquelles j’ai poursuivi une carrière médicale.

Humer, co-organisateur de la 43e Course Terry Fox à Kelowna, a été chirurgien thoracique pendant 28 ans, s’occupant principalement du cancer.

« Je vois l’héroïsme de ces patients de la même manière que nous le voyons chez Terry », a-t-il ajouté.

Au cours des quatre dernières décennies, la course annuelle Terry Fox, qui sera organisée cette année par 15 autres pays, a permis de recueillir 850 millions de dollars.

« C’est un héros incroyable », a poursuivi Humer. « Terry a transformé une maladie dévastatrice… en collectant des fonds pour la recherche sur le cancer de manière si altruiste. »

« Nous n’avons pas terminé ce voyage parce que le cancer n’a pas été vaincu. Je pense que l’inspiration de Terry continue d’être avec nous alors que nous continuons à courir.

La course Terry Fox de Kelowna aura lieu le dimanche 17 septembre à partir de 11 h au parc Stuart.

Les participants, individuels ou équipes, peuvent s’inscrire en ligne ou à partir de 10h le jour de l’événement. Les distances comprennent un, cinq et 10 kilomètres. Tous les dons sont appréciés.

Humer, qui a réalisé plusieurs courses au cours des dernières années, a ajouté qu’il trouve inspirant de voir de jeunes familles participer année après année.

« L’histoire de Terry continue donc d’être racontée, afin que nous puissions continuer cela pendant de très nombreuses années. »

CancerKelownaTerry FoxTerry Fox Run