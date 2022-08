L’héritage de Serena Williams implique beaucoup de victoires, beaucoup d’autres

Quelques jours avant que Serena Williams ne remporte le 22e de ses 23 titres en simple du Grand Chelem à Wimbledon en 2016, on lui a demandé ce qu’elle en pensait lorsque les gens la qualifiaient d’une des plus grandes athlètes féminines de l’histoire.

Sa réponse : Elle préfère être caractérisée comme “l’une des plus grandes athlètes de tous les temps”.

Cette brève réponse de Williams en dit long – sur son talent unique avec une raquette à la main, sur son statut d’icône, sur sa volonté de se défendre, sur les raisons pour lesquelles le sport féminin ne devrait pas être pensé différemment des sports masculins.

Tout cela lui est revenu à l’esprit mardi, lorsque Williams a indiqué qu’elle se préparait à quitter sa carrière de tennis professionnelle à l’approche du début de l’US Open le 29 août et de son 41e anniversaire le mois prochain.

Oui, avec des cris de « Allez ! » marquant le parcours, elle a remporté les plus grands championnats en simple de l’ère professionnelle du tennis, qui a débuté en 1968; plus que les 22 pour Steffi Graf ou Rafael Nadal, plus que les 21 pour Novak Djokovic, plus que les 20 pour Roger Federer, plus que les 18 pour Chris Evert ou Martina Navratilova, plus que quiconque. Et, oui, Williams a remporté un total de 73 titres en simple au niveau de la tournée et a passé plus de six ans de semaines au premier rang. Et elle s’est associée à sa sœur aînée Venus pour remporter 14 titres en double féminin du Grand Chelem. Et puis il y a les quatre médailles d’or olympiques. Etc. Etc.

Pourtant, de simples chiffres ne peuvent pas capturer tout ce que Williams a représenté au cours d’une brillante carrière qui a commencé lorsqu’elle était adolescente dans les années 1990 et qui est remarquable non seulement pour ses succès mais aussi pour sa longévité, y compris un record de 10 championnats majeurs après avoir eu 30 ans.

«Elle a duré plus longtemps que la plupart, sinon la totalité, des pros du tennis féminin. Elle a transcendé le tennis et est devenue une leader sur de nombreuses questions culturelles, sociales et de genre importantes. Elle a vécu une vie extraordinaire”, a écrit Evert dans un message texte à l’Associated Press, “et continuera sans aucun doute à écraser le plafond de verre à l’avenir.”

En effet, ce que Williams a fait sans une raquette à la main est plutôt remarquable et s’étend au-delà des millions de contrats d’approbation; les flirts avec le jeu d’acteur ; l’intérêt pour le design de mode et le penchant pour amener le podium sur le terrain avec des combinaisons et des bottes à hauteur du genou et tout ce qu’elle a décidé d’essayer; la célébrité et sa place dans la culture pop ; et, plus récemment, le travail en tant que capital-risqueur (” Soixante-dix-huit pour cent de notre portefeuille se trouve être des entreprises créées par des femmes et des personnes de couleur, parce que c’est qui nous sommes “, a déclaré Williams).

“Il est important de prendre du recul et de penser à tout ce que Serena a apporté à notre sport et à ce qu’elle a accompli sur et en dehors du terrain”, a déclaré Steve Simon, responsable du circuit de tennis féminin WTA. “Elle est l’une des plus grandes championnes, une entrepreneure, une mère, une investisseuse dans les entreprises commerciales des femmes et une source d’inspiration pour les femmes et les filles du monde entier.”

Williams a parlé d’être noire dans son sport – elle a été la première à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis Althea Gibson dans les années 1950 – et dans son pays. Elle est restée à l’écart d’un tournoi en Californie pendant des années après qu’elle et son père y aient entendu des railleries racistes. Elle a parlé d’être une femme dans le tennis, d’être une femme qui a dû faire face à des complications lors de l’accouchement, d’être une mère (sa fille, Olympic, aura 5 ans le 1er septembre et Williams veut avoir un autre bébé).

Elle et Venus ont aidé leur sport à toucher un public plus large et ont contribué à faire participer une plus grande partie de la société à leur sport (Coco Gauff, l’Afro-américaine de 18 ans qui a été finaliste à Roland-Garros en mai, a déclaré mardi qu’elle joue ce qu’elle a appelé “un sport à prédominance blanche” parce qu’elle “a vu quelqu’un qui me ressemblait dominer le jeu”).

« Je n’aime pas particulièrement penser à mon héritage. On me pose beaucoup de questions à ce sujet et je ne sais jamais exactement quoi dire », a-t-elle écrit dans un essai publié par le magazine Vogue. « Mais j’aime à penser que grâce aux opportunités qui m’ont été offertes, les athlètes féminines sentent qu’elles peuvent être elles-mêmes sur le terrain. Ils peuvent jouer avec agressivité et pomper leurs poings. Ils peuvent être forts mais beaux. Ils peuvent porter ce qu’ils veulent et dire ce qu’ils veulent et se botter les fesses et être fiers de tout cela.

Il y a eu, bien sûr, des moments dont elle n’était peut-être pas aussi fière, des confrontations avec des officiels de match qui ont conduit à marquer un point ou un match lors des défaites de l’US Open contre Naomi Osaka et Kim Clijsters – peut-être le genre d’épisodes auquel elle faisait référence à dans son essai quand elle a dit : « J’ai fait beaucoup d’erreurs dans ma carrière. Les erreurs sont des expériences d’apprentissage, et j’embrasse ces moments. Je suis loin d’être parfait, mais j’ai aussi reçu beaucoup de critiques, et j’aimerais penser que j’ai traversé des moments difficiles en tant que joueur de tennis professionnel afin que la prochaine génération puisse avoir la vie plus facile.

Son service était un cadeau, tout comme les puissants coups de fond qu’elle et Venus – son adversaire dans neuf finales du Grand Chelem de la famille – ont fait partie intégrante du jeu. De même, il y avait une volonté et un désir inflexibles de toujours s’imposer, que la personne de l’autre côté du filet soit Big Sis ou n’importe qui d’autre, qu’elle essayait de gagner un point lors d’un match ou de faire valoir un point dans une interview.

“Je veux être génial. Je veux être parfait », a déclaré Williams. “Je sais que la perfection n’existe pas, mais quelle que soit ma perfection, je n’ai jamais voulu m’arrêter tant que je n’ai pas réussi.”

Au tennis, bien sûr, et au-delà.

___

___

