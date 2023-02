L’héritage de Poudlard ravive cette magie de Harry Potter

Jouant Héritage de Poudlard rappelle que peu de mondes fictifs sont aussi envoûtants que celui d’Harry Potter. En 1998, ma mère m’a tendu un exemplaire de Philosopher’s Stone – Sorcerer’s Stone aux États-Unis – et ce premier chapitre m’a aspiré dans son univers magique. J’étais accro à vie.

Ou alors j’ai pensé. Après la fin de la série de livres de base et qu’il n’y avait plus d’adaptations cinématographiques à venir, ma connexion émotionnelle a diminué. Le retombées surchargéesavec le controverse autour de l’auteur JK Rowlingaspiré le plaisir restant de la franchise, et j’ai deviné qu’il était temps de passer à autre chose.

Tous ces bagages sont tombés dès que j’ai commencé Hogwarts Legacy, qui sortira vendredi sur PS5, Xbox Series X | S et PC. (ça viendra sur d’autres consoles Dans les mois à venir.) Ce jeu d’action RPG en monde ouvert, développé par Avalanche Software, est conçu pour nous permettre de vivre notre fantasme de nous inscrire à l’emblématique école de sorcellerie et de sorcellerie en tant que nouvel étudiant.

Après avoir joué à la version PS5 pendant 10 heures, il capture l’émerveillement des premiers livres, avec un récit original intrigant, un gameplay varié et captivant et un monde complexe à explorer.

Retour aux sources

Le jeu contourne les restrictions narratives de l’histoire de Harry en remontant dans la chronologie, jusqu’aux années 1890. Après avoir créé votre personnage, vous êtes embarqué dans une brève aventure d’ouverture avant d’atteindre l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard.

Même si vous êtes un nouvel étudiant, vous commencez votre carrière magique un peu tard et vous vous inscrivez en cinquième année. C’est probablement parce qu’avoir une première année aux yeux écarquillés, à seulement 11 ans, explorer des grottes dangereuses, apprendre des sorts dangereux et combattre des sorciers noirs semblerait un peu bizarre.

Les options de personnalisation sont un élément clé pour vivre votre fantasme du monde sorcier, et elles sont une joie. Vous pouvez choisir le sexe et l’apparence de votre personnage. Ensuite, vous choisirez et modifierez votre baguette (ne vous inquiétez pas, celle avec laquelle vous commencez le jeu est un prêt) et votre balai.

Vous êtes également trié dans la maison de Poudlard (Serpentard FTW) sur la base d’une série de questions auxquelles vous répondrez peu de temps après votre arrivée à l’école, mais vous pouvez faire une refonte si la sélection initiale ne vous convient pas.

La maison dans laquelle vous vous retrouvez ne semble pas beaucoup changer au-delà de la salle commune, de votre uniforme et de quelques lignes jetables. Bien que les enseignants mentionnent des points de maison dans certaines classes, vous ne serez pas en compétition pour eux dans le jeu.

Votre éducation est parfois interrompue par l’histoire principale, qui se concentre sur votre lien avec la mystérieuse magie ancienne et un sinistre sorcier noir en ligue avec le chef intense d’une rébellion de gobelins – ces méchants portent les excellents noms de Victor Rookwood et Ranrok, respectivement. C’est un récit intrigant qui élargit bien la tradition de cet univers, en particulier lorsqu’il fait allusion à des événements plus anciens dans la chronologie.

Vivre dans un monde sorcier

L’amour de l’équipe de développement pour Harry Potter est évident dans tous les aspects de Hogwarts Legacy, mais brille plus brillamment dans le monde et ses personnages. Chaque enseignant, élève et lieu se sent distinct et réel, avec une poignée de noms familiers comme Weasley et Black pour que les fans se sentent à l’aise.

Chaque personnage est richement écrit, intelligemment exprimé – Simon Pegg joue le directeur désagréable – et visuellement diversifié, donc leur parler et en apprendre davantage sur leurs antécédents est fascinant. (C’est frustrant que vous ne puissiez pas faire une pause pendant les cinématiques.) Cette caractérisation est tissée à travers l’histoire principale et ses quêtes secondaires, qui vont de l’enquête sur l’un des mystères du château et de la saisie sournoise d’ingrédients de potion à l’errance dans une grotte dangereuse.

Ceux-ci sont variés et amusants en termes de gameplay, d’exploration et de résolution d’énigmes, mais semblent encore plus intéressants car ils offrent des opportunités d’en savoir plus sur les donneurs de quêtes et le monde. Et les pitreries d’adolescents. comme se faufiler dans la bibliothèque en pleine nuit à l’aide d’un charme d’invisibilité, on se croirait dans un Harry Potter vintage.

Le doublage de votre avatar personnalisé est solide, mais parfois un peu plat, comme si vous étiez trop poli ou réservé. C’est préférable à l’écoute d’un adolescent réaliste, cependant. Les modèles de personnages sont assez convaincants, mais les yeux bougent parfois de manière anormale et sont énervants.

Le monde est également somptueusement conçu, en particulier dans le magnifique Poudlard gothique, avec ses peintures émouvantes, ses gargouilles bavardes et ses plaisanteries étudiantes fascinantes. Chaque centimètre ne demande qu’à être exploré, avec des tas d’objets de collection et d’œufs de Pâques à découvrir – vous entendez un soupçon satisfaisant de lorsque vous ramassez certains articles. Le village voisin de Pré-au-Lard n’est pas aussi grand, mais il regorge toujours de divertissements amusants.

Les collines, les plaines et les hameaux colorés qui composent le reste du monde peuvent sembler un peu fades en comparaison, malgré leur Ambiance Elder Scrolls.

Les limites techniques du jeu sont parfois évidentes lorsque vous vous précipitez également dans l’environnement; parfois, les actifs se chargeront au bord de votre écran et les portes sembleront bloquées dans la zone au-delà des charges. Cela n’a jamais semblé révolutionnaire, mais pourrait brièvement ébranler votre sens de l’immersion.

Trucs du métier magique

La nature multiforme de votre sorcellerie se dévoile progressivement au cours des premières heures de Hogwarts Legacy. Votre personnage commence avec les compétences et les sorts de duel les plus élémentaires, mais la façon dont vous lancez les sorts avec votre baguette donne au combat un flux cinétique unique.

Vous bloquez les attaques entrantes avec un bouclier magique et esquivez les plus grosses. Le combat est similaire à celui vu dans Batman : Arkham et Jeux Spider-Man, mais avec une esthétique de sorcellerie. C’est immédiatement gratifiant, au point que vous aurez envie de batailles magiques.

Une fois arrivé à Poudlard, vous apprendrez de nouveaux sorts et compétences dans des cours comme Défense contre les forces du mal, Potions et Herbologie. Fondamentalement, le flux de quêtes vous donne le temps de vous familiariser avec chaque nouvelle capacité avant d’en introduire une autre – vous assisterez à un cours, puis utiliserez ce que vous avez appris dans quelques missions d’histoire ou quêtes secondaires.

Le jeu vous encourage à utiliser tous les outils de votre arsenal, au lieu de vous familiariser avec quelques combos de base et de vous fier à eux pour traverser chaque bataille. Vous jouerez pendant quelques heures avant que les arbres de compétences ne soient déverrouillés, mais vous aurez probablement une idée de votre style de combat préféré d’ici là. Presque tout ce que vous faites vous donne également des points d’expérience, vous monterez donc de niveau à un rythme régulier.

Il y a aussi un flux constant de nouveaux équipements qui amélioreront votre attaque et votre défense, en plus de changer l’apparence de votre personnage. Vous pouvez également appliquer l’apparence de n’importe quel vêtement précédent à de nouveaux vêtements, de sorte que vous n’ayez pas l’air ridicule juste parce qu’un certain article a des statistiques plus élevées.

Malheureusement, les limites d’inventaire ajoutent des frictions inutiles à l’exploration – vous pouvez trouver de nouveaux équipements mais être incapables de les récupérer. C’est irritant de devoir se rendre rapidement à Pré-au-Lard pour vendre les objets excédentaires tout en se promenant dans le château. Vous pouvez augmenter votre inventaire avec certaines quêtes secondaires, au moins.

Une joyeuse réunion d’école

Heureusement, Hogwarts Legacy ne se penche pas trop sur son environnement scolaire – vous n’aurez pas à respecter un horaire rigide. Au lieu de cela, vous assistez au cours pour faire avancer le récit et ajouter de nouveaux éléments de gameplay plutôt que d’y aller parce que vous devez le faire.

Le monde s’ouvre en grand une fois que vous avez terminé votre première leçon de pilotage et obtenu votre propre balai. Il y a un peu de courbe d’apprentissage pour s’élever au-dessus de tout, mais c’est exaltant et met en évidence l’étendue de l’aire de jeu.

Hogwarts Legacy évoque la même magie que le premier chapitre du premier livre, vous permettant d’explorer un monde magnifiquement réalisé, de rencontrer un casting fascinant de personnages et de vous lancer dans votre propre carrière de sorcier. C’est le jeu Harry Potter dont les fans rêvent depuis des décennies.