L’héritage de Milkha Singh, l’un des premiers héros sportifs de l’Inde indépendante, transcende l’athlétisme

Il y avait de l’espoir, parfois immense et parfois faible, qu’il s’en sortirait, mais la nouvelle du décès de Milkha Singh est engourdissante. Même pour ceux qui ne l’ont jamais vu concourir et qui dépendaient de rares images d’archives pour découvrir la magie de son talent. Nous avons été nourris par un certain nombre d’anecdotes qu’il a partagées avec ceux qui l’ont engagé dans la conversation.

Le plus grand test de l’héritage d’un athlète est l’impact non seulement sur son propre sport mais aussi au-delà. En tant que l’un des premiers héros sportifs de l’Inde indépendante, Milkha Singh a transcendé l’athlétisme. De plus, ses réalisations ont motivé plusieurs générations d’Indiens à rechercher l’excellence et à réaliser le potentiel de leur propre vie.

Il a émergé des horreurs de la partition et a trouvé du réconfort dans le sprint, portant les cicatrices du cauchemar et les acceptant. La médaille d’or du 440 yards aux Jeux de l’Empire à Cardiff en 1958, l’or du 400m aux Jeux Asiatiques à Tokyo cette année-là et, plus remarquable encore, la quatrième place du 400m aux Jeux Olympiques de Rome deux ans plus tard, lui ont assuré être rappelé comme une légende.

Certes, bien des récits de ses exploits en piste continueront d’inspirer les Indiens. Il y a eu d’autres stars de l’athlétisme qui ont brillé tout aussi brillamment sinon plus – PT Usha, Anju Bobby George, Gurbachan Singh Randhawa et Sriram Singh sont quelques noms qui viennent à l’esprit – mais il restera la première grande star de l’athlétisme de le pays.

Les petits enfants, nourris d’ambitions sportives, trouvent toujours des moyens particuliers de se lier aux héros. Le fait que le voyage d’athlétisme de Milkha Singh ait commencé au Centre EME de ma ville natale d’Hyderabad était un remorqueur assez puissant pour moi et pour d’autres qui sont nés à l’époque où il arpentait la scène de l’athlétisme indien comme un colosse.

Inévitablement, lorsque je l’ai rencontré pour la première fois à Hyderabad – il était venu en tant qu’invité d’honneur lors de la rencontre d’athlétisme des services au centre d’artillerie – il a fallu un certain temps pour que la cape du supporter se lève et que le journaliste sportif fasse surface. Chaque fois qu’il répondait à l’une de nos questions, il préfixait sa réponse avec le mot « Beta » (fils), se faisant aimer de nous tous.

J’ai eu le privilège de passer du temps avec lui à Londres en 2009, alors qu’il était l’un des 10 athlètes indiens invités à participer au lancement du relais Queen’s Baton pour les Jeux du Commonwealth 2010 à Delhi. Il avait sa propre présence malgré le fait qu’il était en compagnie de nombreux jeunes athlètes, dont le médaillé d’or des Jeux olympiques de 2008, Abhinav Bindra.

Nous avons un peu divergé.

Avec tout le respect que je dois aux stars du hockey de l’époque, dont le légendaire Balbir Singh Sr., il ne fait aucun doute que Milkha Singh a été le premier grand héros sportif de l’Inde indépendante. Pourtant, il portait cette étiquette avec humilité et respect de soi, quelque chose qui s’est manifesté lorsqu’il a choisi de refuser le prix Arjuna en 2001.

Bien qu’il y ait eu de la tristesse, il n’y avait aucun sentiment de rancœur que le prix lui ait été décerné 43 ans après avoir reçu le Padma Shri. Il était déçu d’être matraqué avec des sportifs dont les réalisations n’étaient pas proches des siennes. Il attirait également l’attention sur la manière dont les lauréats étaient sélectionnés.

En effet, il y avait de la fierté, de la grâce et de la dignité avec lesquelles il s’est conduit, tout en étant passionné et sans hésitation à propos du sport indien et de son administration. Après son passage dans l’armée, il a servi le gouvernement du Pendjab en tant que directeur des sports, laissant bon nombre d’entre eux souhaiter avoir commencé à entraîner.

Il a trouvé sa propre façon de motiver les coureurs du 400 m du pays, en leur offrant une récompense s’ils battaient son record national de 45,6 secondes chronométré aux Jeux Olympiques de Rome le 6 septembre 1960. a essayé courageusement mais n’a pas réussi, réalisant que le talentueux Milkha Singh avait placé la référence très haut.

Il croyait que le sport indien sortirait de la médiocrité si la gestion de tous les sports était confiée à l’armée. « L’engagement et la discipline que cette armée apporte aux athlètes font cruellement défaut et nous pouvons tirer le meilleur parti de nos grands talents potentiels si nous confions la responsabilité de conduire le sport indien à l’armée », a-t-il déclaré.

L’aura de Milkha Singh continuera à imprégner l’atmosphère. Beaucoup d’Indiens, dont il a touché la vie, se souviendraient de sa bienveillance. Qu’il ait vécu une vie glorieuse, malgré le traumatisme d’une enfance perdue, continuera d’inspirer beaucoup plus de gens que nous ne pouvons l’imaginer. Et c’est vraiment sa plus grande réussite, avant ses exploits en piste.

L’histoire de Milkha Singh a transformé plus de quelques athlètes en héros de petits enfants et les a empêchés de faire quelque chose qu’ils ne devraient pas faire plus tard. C’est son incroyable contribution et son héritage au sport indien. Il n’a peut-être pas dit aux jeunes athlètes ce qu’ils devraient ou ne devraient pas faire, mais il leur a donné l’exemple de trouver l’énergie nécessaire pour poursuivre des objectifs lointains et difficiles.

