L’héritage de Mikhaïl Gorbatchev est désormais un vent de changement d’un autre genre | Nouvelles du monde

Mikhaïl Gorbatchev n’avait pas l’intention de provoquer la chute de l’Union soviétique – son rôle dans la fin du communisme était plus un accident qu’un dessein.

L’un des grands hommes de la fin du XXe siècle – en fait de n’importe quel siècle – il sera à jamais associé aux concepts de glasnost et de perestroïka ; ouverture et restructuration.

Enfant du système de répression de Staline, il savait que l’URSS ne fonctionnait pas et était déterminé à apporter des réformes et une meilleure qualité de vie aux personnes vivant sous le régime communiste.

Mais ses réformes, qui visaient à revigorer l’économie planifiée, ont libéré des forces qu’il ne pouvait tout simplement pas contrôler.

Une plus grande liberté d’expression et la démocratisation est un mélange grisant et vertigineux sur leur promesse que le bloc soviétique a rapidement commencé à se défaire.

En Allemagne, le mur de Berlin a été abattu et avec lui ce qu’on a appelé le rideau de fer.

M. Gorbatchev n’était pas un dirigeant qui avait le courage d’envoyer des chars ou des soldats – il n’y aurait pas de répétition de ce qui s’est passé après le soulèvement hongrois de 1956 ou le printemps de Prague de 1968.

En savoir plus sur Mikhaïl Gorbatchev

La doctrine Brejnev était bel et bien en lambeaux.

Réputation en Russie différente de l’Occident

Sa bravoure de ne pas agir a fait de lui un héros en Occident et un lauréat du prix Nobel.

Mais à la maison, sa réputation était bien différente.

Ce qui s’est passé sous sa direction a été considéré comme un désastre par beaucoup.

La vie et l'héritage de Gorbatchev



Vladimir Poutine a qualifié la dissolution de l’Union soviétique de “plus grande catastrophe du XXe siècle”.

Et dans ces mots, vous pouvez voir les germes de la direction que prend actuellement la Russie.

Pour un ancien dur à cuire du KGB comme Poutine, l’empire russe – bien que vêtu de l’étoffe du communisme – a été tout simplement donné et un pays qu’il croit destiné à la grandeur a été appauvri et humilié par l’Occident.

Gorbatchev vilipendé en Russie après une “thérapie de choc”

Pour les Russes ordinaires, ce qui a suivi était misérable – la pauvreté, la criminalité et une baisse de l’espérance de vie alors que l’économie russe se transformait en une entreprise capitaliste grâce à ce qu’on appelait la “thérapie de choc”.

Gorbatchev rencontre Thatcher en 1987



C’est pour cette raison que M. Gorbatchev a été vilipendé dans de nombreux milieux, tant par les libéraux que par les communistes.

Que la Russie soit désormais sur la bonne voie, n’est à bien des égards pas surprenant.

Poutine souligne fréquemment que son pays n’a pas perdu la guerre froide – il a décidé de se réformer mais n’a jamais été vaincu sur le champ de bataille.

Poutine ne peut pas accepter la souveraineté des anciens États soviétiques

Le comportement de l’Occident et ce qu’il prétend être la belligérance à travers l’expansion de l’OTAN est la raison qu’il donne pour expliquer pourquoi il a envoyé ses forces en Ukraine.

La Russie célèbre la "réunification" de la Crimée



Contrairement à M. Gorbatchev, il ne peut accepter la souveraineté de certains anciens États soviétiques, mais uniquement la primauté de la Russie sur son étranger proche.

Mikhaïl Gorbatchev a peut-être mis fin à la guerre froide et évité un holocauste nucléaire, mais sous M. Poutine, une grande partie de ce qu’il a fait est maintenant annulée.

Nous vivons maintenant une période de revanchisme russe.

Une nouvelle guerre froide a bel et bien commencé et le froid qu’elle envoie sur l’Europe a apporté avec elle un nouveau et désagréable vent de changement.