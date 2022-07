L’héritage de Maggie: la division Thatcher plane sur la course des conservateurs britanniques

Deux personnes sont en lice pour être le prochain Premier ministre britannique, mais une troisième présence plane sur le concours : Margaret Thatcher.

L’ancien Premier ministre décédé a dominé la Grande-Bretagne dans les années 1980 et a laissé un héritage important et contesté. Les critiques la voient comme une idéologue intransigeante dont les politiques de libre marché ont effiloché les liens sociaux et vidé les communautés industrielles du pays. Mais pour le parti conservateur au pouvoir, Thatcher est une icône, une source d’inspiration et l’esprit présidentiel qui a fait de la Grande-Bretagne l’ère moderne.

Dans la course pour remplacer Boris Johnson à la tête des conservateurs et Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak prétendent incarner les valeurs de Thatcher, décédé en 2013 à 87 ans.

A demandé qui était le plus grand Premier ministre britannique? Les deux candidats disent sans hésiter Thatcher. Sunak a prononcé un discours clé dans la ville natale du défunt dirigeant, Grantham, se déclarant partisan du «thatchérisme de bon sens», tandis que sa femme et ses enfants prenaient des selfies devant la statue de bronze de la Dame de fer.

Truss parle de ses propres origines modestes, invitant à des comparaisons avec la fille de l’épicier Thatcher, et adopte des poses et des tenues – robes bleues audacieuses, chemisiers à nœud lavallière – qui font écho au style distinctif de la première femme Premier ministre britannique.

L’historien Richard Vinen du King’s College de Londres dit que Truss est un “Instagram Thatcher”.

Victoria Honeyman, professeure agrégée de politique britannique à l’Université de Leeds, dit que Thatcher est “un talisman” pour les conservateurs. Robert Saunders, historien de la Grande-Bretagne moderne à l’Université Queen Mary de Londres, pense qu’elle “est devenue une créature mythique”.

“Comme le marteau de Thor, le sac à main de Thatcher peut conférer des pouvoirs divins à ceux qui sont jugés dignes de le soulever”, a écrit Saunders sur le site Web d’Unherd.

Dans un sens, la fixation de Thatcher s’explique facilement. Elle a mené les conservateurs à trois victoires électorales successives et n’a jamais été battue aux urnes. Elle a finalement été renversée – comme Johnson – par son propre parti, évincé en 1990 après 11 ans au pouvoir.

“Tous les dirigeants conservateurs depuis Margaret Thatcher ont échoué”, a déclaré Vinen, auteur du livre “La Grande-Bretagne de Thatcher”.

John Major a perdu le pouvoir du parti en 1997 et les trois dirigeants après lui ont maintenu les conservateurs dans l’opposition. Le Premier ministre David Cameron a parié sur un référendum de 2016 qui, contre son gré, a sorti la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Son successeur, Theresa May, a été vaincu par les luttes intestines du Brexit, et Johnson a été botté par les législateurs conservateurs après des mois de scandales éthiques.

La décennie au pouvoir de Thatcher, à travers la guerre et la paix, les booms et les récessions, offre également de riches choix aux acolytes. Elle était une dirigeante en temps de guerre qui a vaincu l’Argentine sur les îles Falkland, une démocrate qui a tenu tête à l’Union soviétique et a vu la fin de la guerre froide, une capitaliste antisyndicale qui a libéré le pouvoir des marchés financiers.

“Vous pouvez essentiellement choisir ce que vous voulez”, a déclaré Honeyman.

Cette mémoire sélective est à l’œuvre lorsque les conservateurs d’aujourd’hui, qui sont massivement pro-Brexit, disent que Thatcher aurait soutenu la décision de quitter l’UE. Vinen dit que “c’est presque un sacrilège” de le souligner, mais “Thatcher était en fait pro-européenne pendant la majeure partie de son mandat”.

L’héritage économique de Thatcher est également contesté. Truss et Sunak prétendent tous deux proposer une économie thatchérienne, mais leurs politiques sont très différentes. Truss dit qu’elle augmentera les emprunts et réduira les impôts immédiatement pour atténuer la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne, tandis que Sunak dit qu’il est vital de maîtriser d’abord le taux d’inflation galopant du pays.

Les deux peuvent indiquer les décisions prises par Thatcher à l’appui de leurs positions, bien que Vinen pense que l’objectif de lutte contre l’inflation de Sunak est plus proche de Thatcher sur le plan économique.

“Elle (ne croyait pas) que vous pouvez réduire les impôts à moins de réduire les dépenses”, a-t-il déclaré.

Le nouveau chef de la Grande-Bretagne sera élu par environ 180 000 membres du Parti conservateur, dont beaucoup considèrent Thatcher comme une héroïne. Des millions d’autres électeurs britanniques se souviennent d’elle différemment.

Thatcher a privatisé les industries appartenant à l’État, vendu des logements sociaux et vaincu les mineurs de charbon britanniques après une grève acharnée d’un an. Sous sa direction, des industries ont fermé et des millions de personnes ont été licenciées, en particulier dans le nord de l’Angleterre.

Johnson, dont le héros conservateur est Winston Churchill plutôt que Thatcher, a remporté une énorme victoire électorale en 2019 en gagnant des électeurs dans les villes post-industrielles du nord de l’Angleterre qui n’avaient jamais envisagé de soutenir les conservateurs auparavant.

Honeyman a déclaré que le successeur de Johnson serait sage de ne pas louer Thatcher trop fort s’ils espèrent s’accrocher à ces districts du nord, où les gens parlent encore de la fermeture d’usines et de mines “et de l’impact que cela a eu sur leurs communautés, sur la façon dont cela a fracturé la vie des gens.”

“Ce n’est pas de l’histoire ancienne pour certaines de ces personnes”, a-t-elle déclaré. “C’est leur expérience vécue.”

Ces souvenirs ne sont pas si vifs pour Truss, 47 ans, qui était adolescent lorsque Thatcher a quitté ses fonctions. Sunak, aujourd’hui âgé de 42 ans, n’avait que 10 ans en 1990.

Mais le vétéran conservateur de 84 ans, Norman Fowler, qui a servi dans le gouvernement Thatcher et est maintenant président de la Chambre des lords, a mis en garde les candidats contre « en faire trop » avec le culte de la Dame de fer.

“J’étais dans son cabinet, ombre et réel, pendant 15 ans”, a déclaré Fowler à Times Radio. “Même moi, je ne dirais pas qu’elle était parfaite à tous points de vue. Et par conséquent, le parti n’a pas besoin de se modeler entièrement sur elle. Alors je lui donnerais un repos.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la politique britannique sur https://apnews.com/hub/boris-johnson.