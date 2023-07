L’héritage de l’incertitude : que nous réserve la propriété dans le Code civil

Depuis environ trois semaines maintenant, le Code civil uniforme (UCC) a déclenché un débat autour de la diversité du pays qui existe non seulement parmi son peuple mais aussi dans ses lois.

La Commission du droit a prolongé vendredi la date limite pour les soumissions publiques sur l’UCC jusqu’au 28 juillet en raison d’une réponse écrasante. Jusqu’à présent, la commission a reçu plus de 27 lakh de réponses par e-mail, et la commission est susceptible de commencer des consultations publiques à l’échelle nationale et de partager un questionnaire détaillé avec les citoyens sur la question, ont déclaré des sources à NDTV.

L’héritage, l’adoption, le mariage et le divorce ont été largement régis par les lois personnelles dans le pays. Même le Congrès et d’autres partis d’opposition ont marché prudemment sur l’UCC. Ils ne se sont pas opposés aux réformes des lois personnelles telles que l’égalité d’héritage, mais ont soutenu qu’un UCC peut être une atteinte à l’identité culturelle des musulmans et à la diversité des traditions.

L’héritage a été un point de friction en matière d’uniformité, et les droits des femmes en matière d’héritage ont différé en fonction de la religion en Inde. L’héritage ou la succession est de toute façon une question émotive dans les familles indiennes.

Chaque religion suit sa propre loi personnelle en matière de dévolution de propriété. Non seulement différents groupes religieux, mais même des sous-groupes ont leurs propres coutumes et normes locales avec leurs droits de propriété. Les hindous, les sikhs, les bouddhistes et les jaïns suivent un code de propriété codifié en vertu de la loi hindoue sur la succession de 1956, tandis que les chrétiens suivent un autre code et que les musulmans n’ont pas codifié leurs droits de propriété.

En vertu de la loi de 1956 sur la succession hindoue, les femmes hindoues ont le même droit d’hériter des biens de leurs parents et ont les mêmes droits que les hommes hindous. Mais la mise en œuvre diffère, en particulier lorsqu’il s’agit de terres agricoles, et bien que les tribunaux soient également intervenus à plusieurs reprises pour mettre en œuvre une part égale pour les femmes dans la propriété parentale, cela est en grande partie lié aux normes sociétales qui font que de nombreuses femmes ne revendiquent même pas leur propriété. droits, disent les experts.

Les femmes musulmanes, régies par le droit personnel musulman, ont droit à une part des biens de leur mari en fonction de la présence d’enfants, mais les filles reçoivent une part moindre que les fils. Désormais, l’UCC vise à appliquer un cadre juridique uniforme à l’égard de toutes ces facettes, pour tous les citoyens indiens, quelle que soit leur religion.

Mayank Mohanka, expert en fiscalité et directeur fondateur de taxaaram.com, a déclaré à NDTV que le plus grand défi pour les rédacteurs de l’UCC en matière d’héritage sera l’élaboration d’un code unifié pour des lois d’héritage aussi diverses et variées, qui s’imprègne également dans lui-même le caractère sacré des lois personnelles respectives.

Selon la loi hindoue sur les successions, a-t-il dit, si un homme laisse derrière lui des biens, ils sont principalement transmis à ses héritiers de « classe I » (la veuve, les enfants et la mère) à parts égales. En leur absence, les héritiers de « classe II » (père, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frère, sœur et autres parents) peuvent revendiquer la propriété. Mais les règles changent lorsque le propriétaire est une femme hindoue et lorsqu’elle décède sans testament, les actifs sont transmis à son mari et à ses enfants dans des proportions égales.

Si aucun d’entre eux n’est présent, la propriété ira aux héritiers de son mari, et ce n’est qu’après qu’elle ira à ses parents, a-t-il précisé.

Un panel de l’Uttarakhand qui soumettra bientôt son projet d’UCC au gouvernement a déclaré que la parité entre les sexes dans toutes les lois, y compris l’héritage, est un domaine prioritaire. Il existe des propositions établies d’héritage qui sont régies par les lois personnelles, mais elles sont contraires aux lois indiennes, il sera donc intéressant de voir si l’UCC entraînera également des changements dans les lois sur l’impôt sur le revenu et sur les biens et services.

Une autre préoccupation émergente parmi les parties prenantes et les experts est le statut juridique de la famille indivise hindoue (HUF). La loi sur l’impôt sur le revenu donne un statut juridique distinct de « personne » à un HUF, lui donnant droit à de nombreux avantages fiscaux, ainsi qu’à des prêts immobiliers et à des primes d’assurance médicale.

Simplement, un HUF peut gérer sa propre entreprise pour générer des revenus et réclamer toutes les exemptions et déductions applicables auxquelles un individu a droit. L’idée derrière le HUF était de promouvoir l’intérêt de la famille commune sur l’intérêt de l’individu, et le HUF est en place depuis longtemps.

La question est de savoir si l’UCC est mis en œuvre, le statut de « personne » distinct d’un HUF se poursuivra-t-il ? Comment cela affectera-t-il des milliers de HUF qui déposent actuellement leurs déclarations de revenus et qui bénéficient de déductions et d’exonérations fiscales ?

Selon M. Mohanka, la création d’un HUF a toujours été considérée comme l’outil de base mais efficace de la planification fiscale dans les limites autorisées par la loi sur l’impôt sur le revenu.

Un code civil uniforme peut également affecter l’héritage dans les communautés tribales. De nombreuses tribus ont des lois coutumières et des pratiques d’héritage de propriété, allant parfois au fils aîné et souvent à la plus jeune fille.

Les communautés santhal et de nombreuses tribus du Jharkhand et du nord-est ont ouvertement publié des déclarations disant que l’UCC peut perturber leur société qui a des normes d’héritage variées.

De nombreuses voix au sein du gouvernement, dont le ministre d’État à la Santé SP Baghel, ont clairement indiqué que l’UCC ne toucherait pas aux droits des communautés tribales.