L’héritage de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh perdurera

Je n’avais que 3 ans lorsque j’ai prononcé pour la première fois sa célèbre signature télévisée, “Shireen Abu Akleh, Al-Jazeera, Ramallah, Palestine”. Mercredi, Shireen, mon homonyme et une ancienne journaliste palestinienne pionnière, a été tuée par un soldat israélien alors qu’elle couvrait un raid de l’armée israélienne à Jénine en Cisjordanie occupée. Un tireur d’élite lui a tiré une balle dans le cou, alors qu’il était clairement identifié comme journaliste et loin des tirs ou des Palestiniens armés. Le producteur d’Abu Akleh a également été blessé par balle.

Son assassinat a provoqué l’indignation des Palestiniens et des journalistes du monde entier et appelle à une enquête indépendante par le gouvernement américain. En plus d’être palestinien et journaliste très respecté, Abu Akleh était également citoyen américain.

Abu Akleh venait d’une famille chrétienne de Bethléem et était diplômé de l’école des Sœurs du Rosaire à Jérusalem, tout comme ma mère. Elle a commencé sa carrière avec Al Jazeera en 1997 et est rapidement devenue un nom connu en Palestine et dans toute la région, connue pour son calme et son sang-froid dans des situations dangereuses. Inspirée par son courage, ma mère de Jérusalem m’a donné son nom. Elle espérait qu’un jour l’exemple d’Abu Akleh m’inspirerait à consacrer ma vie à travailler pour la liberté et la justice pour les Palestiniens et les peuples du monde entier.

Comme tous les Palestiniens, quand j’ai entendu parler du meurtre d’Abou Akleh, j’ai été dévasté. Elle était un héros pour des millions de Palestiniens et d’autres à travers le Moyen-Orient et au-delà, qui suivaient régulièrement ses reportages. Alors que d’autres enfants du monde entier regardaient des dessins animés, moi et de nombreux autres enfants palestiniens regardions Abu Akleh – l’écoutant raconter les histoires de Palestiniens luttant pour leur liberté et leurs droits. Et maintenant elle est partie, sa voix puissante réduite au silence par la balle d’un sniper israélien. En fait, Abu Akleh était le 45e journaliste tué par des soldats israéliens depuis 2000.

Abu Akleh a consacré sa vie à rendre compte et à documenter les indignités et la violence auxquelles les Palestiniens sont soumis chaque jour dans la vie sous le régime israélien ; le vol de terres pour les colonies illégales et la destruction de maisons, les points de contrôle militaires omniprésents qui limitent la capacité des gens à se déplacer d’un endroit à un autre sur leur propre terre, les invasions de villes et villages palestiniens par l’armée et les arrestations et emprisonnements de Palestiniens, y compris les enfants et les défenseurs non violents des droits de l’homme.

L’Organisation des Nations Unies et toutes les principales organisations de défense des droits de l’homme, dont Amnesty International, Human Rights Watch et B’Tselem d’Israël, ont conclu que le régime militaire d’Israël dans les territoires occupés et la discrimination systématique contre les citoyens palestiniens d’Israël, qui représentent plus de 20 pour cent de celui d’Israël, équivaut à l’apartheid.

Pourtant, malgré une reconnaissance croissante par des groupes de défense des droits et d’autres dans le monde qu’Israël pratique l’apartheid et opprime systématiquement les Palestiniens, le gouvernement canadien et le premier ministre Justin Trudeau continuent de promettre un soutien indéfectible à Israël. Plus tôt ce mois-ci, le bureau de Trudeau a publié une déclaration pour le jour de l’indépendance d’Israël promettant “de continuer à s’opposer aux efforts visant à isoler Israël dans les forums internationaux”. Ce type de rhétorique ne fait qu’alimenter un sentiment d’impunité et encourage les dirigeants israéliens à poursuivre leurs violations des droits des Palestiniens et du droit international.

L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, a condamné le meurtre d’Abu Akleh et la blessure de son producteur et a demandé une enquête. Mais, fait troublant, il n’a pas appelé à une enquête indépendante et n’a pas blâmé Israël. Il ne suffit pas qu’Israël enquête sur lui-même. Maintes et maintes fois, Israël a blanchi les enquêtes sur les crimes commis par ses soldats, un fait documenté par des groupes de défense des droits israéliens et internationaux.

Si le Canada veut commencer à respecter ses idéaux déclarés de soutenir la liberté et les droits de la personne et de travailler à la paix dans la région, le gouvernement Trudeau doit cesser de fournir une couverture diplomatique à Israël à l’ONU, à la Cour pénale internationale et dans d’autres forums internationaux, et cesser vendre des armes à Israël. Et il doit faire pression pour une enquête indépendante sur la mort d’Abu Akleh.

Les Canadiens doivent également avoir un dialogue plus ouvert et plus honnête sur Israël et son oppression du peuple palestinien. Trop souvent, les Canadiens d’origine palestinienne et nos partisans sont diffamés, censurés et exclus des emplois, pour avoir dit la vérité sur nos propres expériences vécues et la réalité de ce que fait Israël.

Je traite toujours la nouvelle du meurtre d’Abu Akleh. En tant que Palestiniens, nous sommes tous fatigués de pleurer. Pourtant, la mort d’Abu Aklehn ne fera que renforcer notre détermination à poursuivre notre lutte pour la liberté et la justice. Shireen est partie mais son esprit et son héritage vivront.

Shireen Salti est l’ancien directeur général du Canadian Arab Institute.

