Giovanni Kessler, ancien directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et ancien chef de l’Agence des douanes et des monopoles d’Italie, recevra un envoi bien mérité et approprié de la part de ses collègues à Bruxelles lorsque la Commission européenne publiera un merci formel pour ses années de service public. Le 1er décembre, la Commission montrera sa gratitude à Kessler quelques mois seulement avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite de 65 ans.

Cela passera largement inaperçu, mais nous, à New Europe, avons suivi de près la carrière de M. Kessler à Bruxelles pendant des années et nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion sans un commentaire.

Il est pour le moins surprenant que la Commission n’ait pas pu proposer une autre mission sur laquelle Kessler pourrait capitaliser, en particulier si l’on tient compte de sa richesse d’expérience et – surtout, dans des moments comme ceux-ci – de son engagement et de son profond dévouement à l’UE.

Mais là encore, il ne faut pas se transformer en idéaliste si l’on veut survivre dans la bulle bruxelloise. Il a probablement été jugé plus prudent de le remercier que de le laisser travailler plus avant pour l’UE et peut-être créer qui sait quelle agitation non bureaucratique.

Alors, cher lecteur, permettez-nous de faire un petit voyage nostalgique dans le temps pour revisiter le passage de Kessler à Bruxelles.

À son arrivée en 2011, Kessler a utilisé son approche managériale stricte pour déplacer les ressources internes, inciter l’OLAF à affiner ses outils d’enquête, embaucher des gestionnaires externes et promouvoir les jeunes employés. Kessler a réussi à moderniser radicalement l’OLAF et à en faire une machine anti-fraude bien huilée et efficace.

On l’appelait parfois «le shérif» parce que le fougueux procureur anti-mafia qui a dirigé l’OLAF pendant près de sept ans était un personnage haut en couleur à Bruxelles. Il a pris la «bulle» par surprise en tant qu’étranger qui est venu avec un mandat fort de lutte contre la corruption et qui a mis l’indépendance de son bureau avant tout.

Sous sa direction, l’OLAF a ouvert plus de dossiers et clôturé plus d’enquêtes qu’à tout autre moment de son histoire. En termes réels, cela se traduit par plusieurs milliers d’enquêtes de grande ampleur achevées et des centaines de recommandations émises, avec plusieurs milliards d’euros recommandés pour la reprise, le tout dans un délai toujours plus court et avec peu de personnel.

Presque dès le début de son mandat à la tête du bureau européen de lutte contre la fraude, Kessler a supervisé l’ouverture de plusieurs dossiers majeurs qui sont devenus bien connus bien au-delà des couloirs des institutions européennes et de la bulle bruxelloise, y compris le «cash for amendement». cas, où plusieurs députés européens étaient impliqués; l’implication de l’ancien commissaire à la santé né à Malte, John Dalli, dans un scandale de corruption du tabac et sa participation à un projet de Ponzi; les enquêtes concernant des politiciens nationalistes comme la française Marine Le Pen ou des oligarques d’Europe de l’Est comme le Premier ministre tchèque Andrej Babis et son homologue hongrois Viktor Orban et leurs entreprises familiales; les énormes rackets douaniers qu’il a découverts et où l’UE perd des milliards au profit des fraudeurs.

En bref, Kessler et son équipe ont réussi à révéler des vérités désagréables, à dénoncer la corruption et à sonner l’alarme sur le fait que les finances de l’UE n’étaient pas suffisamment protégées.

Plus que tout au monde. Kessler a également été un ardent et infatigable défenseur de la création d’un espace européen commun pour la justice en prenant une position claire en faveur de la mise en place d’un procureur européen fort et de l’harmonisation des sanctions de l’UE pour les crimes économiques. Il a également soutenu les efforts nationaux de lutte contre la corruption au niveau national, dans le sillage immédiat de la révolution EuroMaidan en Ukraine en 2014, par exemple, Kessler a joué un rôle crucial dans la mise en place des premières institutions indépendantes de lutte contre la corruption de l’ancienne république soviétique.

À la fin de son mandat à l’OLAF, le gouvernement italien a demandé à Kessler de devenir le chef de l’Agence nationale des douanes de son pays d’origine. Son mandat, cependant, fut de courte durée. Un an après avoir pris ses fonctions sous le gouvernement Paolo Gentiloni, le régime populiste nouvellement élu n’a pas confirmé Kessler pour le poste.

De retour à Bruxelles, la Commission n’a rien trouvé de mieux pour un homme aussi expérimenté et chevronné du caractère de Kessler que de le nommer Hors Classe conseiller et de le charger de rédiger un rapport sur les cas de fraude douanière dans l’Union européenne.

L’approche indépendante de Kessler en a bouleversé certains au Parlement européen, ce qui a conduit à des auditions épuisantes où il a dû justifier tous les actes dans lesquels son agence était impliquée. La Commission, elle-même, n’était pas particulièrement attachée à l’approche de cavalier solitaire de Kessler et a été manifestement perturbée par sa volonté incessante d’aller de l’avant et de suivre les enquêtes sur des cas politiquement embarrassants, des efforts qui sont anathème à l’habitude des institutions européennes de garder leur linge sale. sous serrure et clé.

La résilience et la détermination de Kessler se sont manifestées pleinement pendant son séjour à Bruxelles, car il a résisté à toutes les tentatives visant à freiner son indépendance et à affaiblir l’OLAF pendant son mandat. Finalement, il semble que Kessler est devenu une présence inconfortable pour beaucoup dans les cercles de la Bulle de Bruxelles, où être franc, indépendant et engagé dans la lutte contre la fraude et la corruption ne sont pas les qualités les plus appréciées.

En tant qu’observateurs des actions de Kessler au fil des ans, la Nouvelle Europe ne peut que regretter que la Commission n’ait pas pu utiliser son engagement et son expertise pour renforcer le rôle de l’UE dans les domaines de l’état de droit et de la lutte contre la corruption. Nous lui souhaitons bonne chance et, le connaissant, nous sommes convaincus qu’il poursuivra son engagement ailleurs.