L’héritage de Cobsen perdure dans le complexe des métiers du Collège Okanagan

Après quatre décennies à être un leader de l’industrie automobile de Kelowna, la famille de Ron Jacobsen a veillé à ce que d’autres puissent suivre ses traces en faisant le plus gros don jamais fait au campus de Kelowna du Collège Okanagan en 2018.

C’est en septembre de la même année que Muriel, la fille de Jacobsen, ainsi que ses petits-enfants Rhonda et Shayne, ont fait don d’un million de dollars au Kelowna Trades Training Complex en l’honneur de leur défunt patriarche.

Ainsi est né le Parcours vers l’excellence Ron Jacobsen, un espace d’étude abritant l’atelier de service pour véhicules récréatifs, un endroit pour se détendre avec une partie de ping-pong ou de baby-foot, ainsi que des bureaux administratifs, le tout reliant les deux bâtiments qui composent les installations des métiers du Campus.

Pendant plus de 40 ans, Jacobsen a été propriétaire et exploitant de Jacobsen Pontiac Buick à Kelowna, jusqu’à son décès à l’âge de 82 ans en octobre 2016. Depuis que le don a été fait en son nom, l’argent a été utilisé pour aider financièrement les étudiants. , ainsi qu’améliorer les équipements et les installations pour ceux qui cherchent à se lancer dans le commerce automobile.

«Mon père a toujours voulu redonner à la communauté qui l’a soutenu», a déclaré Rhonda Jacobsen-Lebedoff le jour de l’annonce. « En tant que personne qui aime et valorise l’importance d’apprendre et de s’améliorer, il serait ravi de savoir que son succès soutient les futurs leaders de l’automobile. »

Né à Red Deer, en Alberta, et cadet de neuf enfants, Jacobsen a déménagé à Kelowna en 1971, où il a ouvert sa concession. Finalement, l’entreprise compte plus de 75 employés, adoptant la marque « Jacobsen Excellence ».

En redonnant à la communauté, Jacobsen a fait du bénévolat auprès du Kelowna Rotary Club et a parrainé plusieurs équipes sportives et tournois de golf, ainsi que le Apple Triathlon.

L’héritage de la famille Jacobsen au Collège Okanagan s’étend au-delà du don d’un million de dollars : outre d’autres dons antérieurs au complexe de formation des métiers du collège, Jacobsen a également créé le Jacobsen Pontiac Lou Simonelli Achievement Award en 2009, pour reconnaître l’un de ses techniciens les plus anciens.

