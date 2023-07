L’héritage de Christine Sinclair va bien au-delà de ses objectifs pour le Canada

Sinclair est toujours une force vitale pour le Canada sur et en dehors du terrain. Entrera-t-elle dans l’histoire face à la République d’Irlande ? Noemi Lamas/Eurasia Sport Images/Getty Images

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – À l’approche du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine de mercredi alors que le Canada affronte la République d’Irlande, Christine Sinclair se tient à la limite de l’histoire : un but ferait d’elle le premier homme ou la première femme à marquer dans six Coupes du monde.

Ce n’est un secret pour personne que ce sera sa dernière Coupe du monde non plus; Sinclair (ou « Sinc ») a été là et a tout fait auparavant, à la fois dans la NWSL et avec le Canada sur la scène internationale. Elle sait ce que c’est que de passer du temps avec les États-Unis ; elle sait aussi ce que c’est que d’atteindre une Coupe du monde et de sortir après seulement trois matches de phase de groupes. Elle a connu le succès et le chagrin dans sa vie professionnelle, comme il y a deux étés lorsque le Canada a défié toutes les chances de remporter l’or olympique après une fusillade contre la Suède.

– Coupe du Monde Féminine : Calendrier | Listes | Nouvelles

– Comment les équipes peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale

Même si Sinc la personne (silencieuse, évitant les projecteurs) a toujours gardé une distance claire avec Sinc la joueuse (bombastic, percutante, dynamique), il est difficile de parler de sa constance sur le terrain sans mentionner à quel point elle déteste les projecteurs. En effet, en tant que meilleure buteuse du football international – ses 190 buts éclipsent les 123 de Cristiano Ronaldo dans le football masculin, par exemple – Sinclair est l’antithèse des mégastars et des méga-égos auxquels vous vous attendez avec une telle performance sur le terrain. Ce qui la motive n’est pas la célébrité ou l’argent, mais le succès de l’équipe ; il est clair que le football féminin canadien ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans plus de deux décennies de service de la native de la Colombie-Britannique.

Après avoir fait ses débuts chez les seniors à 16 ans en 2000, Sinclair a rebondi entre les niveaux junior et senior pour le Canada, établissant des records collégiaux alors qu’elle ne représentait pas son pays. Ses performances constantes lui ont valu une série de distinctions individuelles, mais contrairement à d’autres avec la même soif de but, Sinclair est restée juste en dehors de la conscience publique, sa modestie naturelle jouant son rôle. Mais elle a continué dans la même veine, transférant la forme des jeunes au niveau collégial à l’équipe senior et semblant rarement déplacée.

jouer 2:16 Le Canada dévasté après le penalty raté de la légende Christine Sinclair Réaction des deux côtés alors que le Canada s’est vu refuser une victoire à la Coupe du monde féminine par un arrêt de pénalité de la Nigériane Chiamaka Nnadozie.

En s’élevant au rang de capitaine en 2006 pour la course du Canada à la Gold Cup, Sinclair est restée inébranlable dans ses performances : elle était un leader naturel dans cette équipe et un choix naturel pour le poste de capitaine. Bien qu’elle n’ait qu’une vingtaine d’années, Sinclair menait de l’avant; surnommée « le visage du soccer au Canada » par le New York Times après la médaille de bronze historique du Canada aux Jeux olympiques de 2012, Sinclair était à son meilleur niveau cet été-là, inspirant les Canucks alors qu’ils se battaient tout au long du tournoi. Ses six buts (menant tous les marqueurs) ont aidé le Canada à remporter une médaille de bronze pleinement méritée.

Avec son équipe nationale en forme et hors de forme, Sinclair a marqué le seul but du Canada de la phase de groupes lors de leur Coupe du monde à domicile en 2015, mais les hôtes ont finalement chuté à plat, perdant face à l’Angleterre en quart de finale. Une équipe renouvelée aux Jeux olympiques de Rio l’été suivant, le Canada a de nouveau remporté le bronze avec Sinclair (trois buts) jouant à nouveau le rôle principal.

La cinquième Coupe du monde de Sinclair, en 2019, l’a vue devenir la deuxième joueuse de l’histoire à marquer lors de cinq Coupes du monde (après la Brésilienne Marta) lorsqu’elle a marqué contre les Néerlandaises en route vers un huitième de finale contre la Suède. Ralentissant à mesure qu’elle vieillissait, les discussions sur Sinclair établissant le record de buts de tous les temps – alors détenu par Abby Wambach – ont traîné pendant des années alors que la Canadienne s’approchait du record, mais avait du mal à le battre.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Sinclair a finalement égalé et battu le record de Wambach, âgé de 36 ans, mais sa concentration était toujours sur l’équipe. Elle a aidé le Canada à remporter l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 malgré un seul but et ce serait un moment décisif pour le soccer féminin canadien, avec Sinclair – et une poignée d’autres vétérans – utilisant la victoire pour dénoncer le manque de ligue professionnelle féminine au Canada et faire pression pour le changement. Bien qu’ils veuillent généralement se dérober, le conflit croissant avec Canada Soccer a vu Sinclair utilise sa plateforme et sa voixprenant la tête des négociations avec sa fédération, encore une fois ses motivations pour l’amélioration du soccer canadien.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Sinclair pourrait encore entrer dans l’histoire en tant que première personne à marquer lors de six Coupes du monde consécutives, après avoir raté une chance en or du point de penalty contre le Nigeria lors du premier match du Canada. À première vue, son héritage tournera sans aucun doute autour de ces objectifs, mais alors qu’elle continue de faire pression pour s’améliorer au Canada et d’en demander davantage à sa fédération, l’héritage de Sinclair concerne ce qu’elle a fait pour le soccer féminin au Canada et ce qu’elle a fait pour ses coéquipières (nationales et internationales). Son héritage sera celui d’une attaquante silencieuse mais mortelle, d’une joueuse intelligente qui peut lire le terrain comme elle peut lire ses coéquipières, d’une footballeuse studieuse et travailleuse, et d’une joueuse dont le dévouement l’a aidée à rester une force sur le terrain pendant plus de deux décennies.

Peut-être n’a-t-elle jamais entièrement donné son dû, alors qu’elle approche de la fin de sa carrière de joueuse, il y a encore une chance pour plus d’histoire et même, un au revoir en or pour la fille bien-aimée du Canada.