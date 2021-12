L’héritage d’Audrey Hepburn : tout savoir sur ses 2 enfants et ses 5 petits-enfants

L’une des plus grandes icônes d’Hollywood laisse en héritage cinq petits-enfants. En savoir plus sur les enfants et petits-enfants d’Audrey Hepburn ici.

Audrey Hepburn était une star emblématique d’Hollywood connue pour ses rôles incroyables, son style impeccable et ses efforts humanitaires inlassables. Née à Bruxelles, elle a étudié le ballet et le théâtre en Angleterre avant de déménager en Amérique où elle est devenue célèbre dans la comédie romantique classique de 1953. vacances romaines. Sa beauté sans faille et son charme indéniable ont rayonné sur l’écran dans des films tels que Funny Face, Breakfast at Tiffany’s et Charade. Son travail sur scène lui a finalement valu le statut enviable de lauréate EGOT. Plus tard dans la vie, elle a consacré la plupart de son temps à des œuvres caritatives, ce qui l’a amenée à recevoir la Médaille présidentielle de la liberté nommée en 1992, un mois avant sa mort d’un cancer à l’âge de 63 ans.

La légende glamour a été mariée pour la première fois en 1954 à sa co-star Mel Ferrer, avec qui elle a eu un fils Sean Hepburn Ferrer. Ils ont divorcé en 1968. Elle a épousé son deuxième mari, un psychiatre italien Andrea Dotti, en 1969 et ils ont également accueilli un fils, nommé Luca Dotti. Les demi-frères donneront à Audrey cinq petits-enfants, bien qu’elle soit décédée avant la naissance du premier. Continuez votre lecture pour tout savoir sur l’héritage d’Audrey.

Sean Hepburn Ferrer

Le premier-né d’Audrey a été accueilli en 1960 alors que la famille vivait en Suisse. Sean a travaillé dans de nombreux domaines du monde du cinéma, y ​​compris le développement, la production, la post-production et le marketing, par IMDB. Bien qu’il n’ait pas suivi les traces de sa mère en tant qu’acteur, il a repris son esprit humanitaire et a fondé l’Audrey Hepburn Children’s Fund un an après son décès.

En 2020, il publie un livre pour enfants avec sa femme Karine Ferrer appelé « Little Audrey’s Daydream » pour présenter l’histoire de sa mère à une nouvelle génération. Lors de sa promotion, il a révélé ce qu’il pensait qu’Audrey dirait de la fascination actuelle pour Instagram. « Les gens me disent : que pensez-vous que votre mère penserait de ce nouveau monde avec Instagram ? » Et je fais une pause et je dis juste: « Eh bien, elle était vraiment la reine d’Instagram parce qu’elle était plus photographiée que quiconque », a-t-il expliqué sur Aujourd’hui.

Sean a une fille, Emma Ferrer, qui a été aux yeux du public avec des concerts de mannequins et des interviews. les deux fils de Sean, Gregorio Ferrer et Santiago Ferrer, vivent une vie très privée et on sait peu de choses sur les frères et sœurs.

Luca Dotti

Luca est né en Suisse le 8 février 1970 et a grandi pour devenir auteur. Il a trois livres sur le sujet de sa célèbre mère à son actif : Audrey à Rome, Audrey à la maison : Souvenirs de la cuisine de ma mère et Audrey mia Madre.

Même s’il a beaucoup écrit sur l’actrice oscarisée, Luca a déclaré qu’il ne savait pas qu’elle était célèbre pendant son enfance. « Je n’ai réalisé qu’après sa mort qu’elle était une telle icône », a-t-il déclaré sur Ce matin en 2015. «Quand elle était en vie, elle se souciait toujours de ses œuvres caritatives et de nous. Il y avait un grand fossé entre sa vie privée et sa vie publique.

« Quand je grandissais, il y avait des stars de cinéma qui venaient tout le temps à la maison mais nous ne savions pas qu’elles étaient célèbres, quand elles sont venues, elles ont été présentées comme ses amis », a-t-il ajouté. « Ce n’est que plus tard que j’ai découvert que Julie Andrews était Mary Poppins, ou qui était Roger Moore, ils n’étaient que ses amis. »

Luca est marié à Domitille Bertusi. La famille vit à Rome et est très privée, donc on sait peu de choses sur leurs deux enfants.

Emma Ferrer

Emma est la première petite-fille d’Audrey, née de Sean et Leila Flannigan en Suisse en 1994, un an après la mort de sa grand-mère. Elle s’est essayée au mannequinat, avec son premier shooting de couverture pour Bazar de Harper Numéro de septembre 2014, par Sixième page. Disparaissant peu de temps après de la scène de la mode, Emma entreprend des études d’art et travaille comme agente de liaison avec la galerie en 2018. « J’ai toujours voulu être du côté de la création artistique, mais je suis attirée par tout ce qui se passe de l’autre côté, », a-t-elle déclaré au magasin.

Bien qu’elle n’ait jamais rencontré Audrey personnellement, Emma a révélé comment elle a appris que sa grand-mère était l’une des actrices les plus célèbres de tous les temps. «En grandissant, il y avait ces deux choses qui se passaient en même temps : il y avait la façon dont j’ai appris à la connaître, que tout le monde a appris à la connaître – ce qui était à travers ses films et son iconographie et ses photos – et puis c’est de cette façon que j’ai appris à la connaître de manière vraiment unique, grâce à mon père », a-t-elle déclaré Bazar de Harper en janvier. « La comprendre de plus en plus est encore un travail en cours aujourd’hui. Je pense que maintenant j’ai compris le niveau de gloire, ce qui m’a même pris beaucoup de temps.