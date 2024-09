L’héritage compliqué de Derrick Rose doit réconcilier le brillant et le brutal

Ce fut l’un des moments hors du terrain les plus laids de l’histoire récente de la NBA. Après que Derrick Rose ait été déclaré non responsable du viol collectif présumé de son ancienne petite amie en 2016, les jurés ont pris des photos avec l’ancien MVP de la ligue devant le palais de justice de Los Angeles.

Rose, le Chicago Bull de longue date, était libre de commencer sa carrière avec les Knicks de New York en tant que simple basketteur, une ancienne superstar tombée par des blessures qui tentait de se rapprocher de ses sommets antérieurs après que des récupérations répétées l’aient fait sortir de son chemin apparemment deviné. C’est une histoire, en tant que fans de sport, que nous avons déjà vue et que nous comprenons naturellement. Il n’aurait pas à faire face aux distractions embêtantes d’une affaire en cours ou aux imperfections incongrues qu’un verdict différent aurait causé. Le verdict a permis d’oublier plus facilement l’affaire et de se concentrer sur sa carrière, si vous le vouliez.

Rose a continué à jouer dans la NBA pendant huit saisons supplémentaires, une noble carrière professionnelle à laquelle elle a officiellement mis fin jeudi lorsqu’il a annoncé sa retraite. Après quelques années difficiles à essayer de relocaliser ses débuts brillants, il est devenu un précieux gardien de profondeur et un mentor vétéran. Le parcours de Rose, strictement sur le terrain, est similaire à l’arc de carrière de Vince Carter, qui entrera au Temple de la renommée le mois prochain en grande partie pour avoir compris cette transition mieux que n’importe quel joueur.

Avec Rose, ce n’est pas si simple, n’est-ce pas ? Cela ne devrait pas non plus être le cas. Être déclaré non responsable n’est pas la même chose qu’être déclaré innocent. Et si Rose est autorisé à parler avec enthousiasme de la façon dont le basket-ball a été son premier amour et comment cela lui a permis de grandir et d’évoluer, alors il est tout à fait normal que sa retraite soit l’occasion de nous rappeler qui il était et l’un des joueurs les plus brillants de la ligue. étoiles.

Et pendant au moins un instant, il a été horrible – et cela nous a en même temps montré à quel point notre culture était malade.

Presque par définition, un procès civil demande à un jury de déterminer si la version des événements du demandeur ou du défendeur est plus crédible. Même sans passer du temps à entrer dans l’histoire des antécédents sexuels des femmes qui ont été utilisés contre elles dans des cas comme celui-ci — et c’est un sacré fragment de phrase à considérer — ce que Rose a admis s’est produit était et reste choquant.

• Oui, lui et ses amis sont allés coucher avec la femme, qui était la petite amie de Rose pendant deux ans.

• Oui, Rose a envoyé à plusieurs reprises des vidéos sexuellement explicites à la femme, lui demandant de se livrer à des relations sexuelles en groupe, malgré son refus.

• Non, Rose n’a pas compris le concept de consentement.

Ces choses ne sont pas sujettes à débat. Bien sûr, il serait naïf de penser que certaines de ces choses n’arrivent pas régulièrement avec d’autres athlètes, célébrités ou simplement avec des gens ordinaires. Cela n’autorise pas à glisser les conclusions de l’affaire sous les moments sur le terrain d’une carrière mémorable et unique. Ces choses se sont produites ; c’est ainsi qu’il a opéré dans ce cas.

Que cela se soit produit il y a 11 ans et que cela ait été jugé il y a huit ans n’a aucune importance. Oui, Rose a bâti une carrière remarquable, un joueur local qui a amené l’une des équipes phares de la ligue à sortir d’une décennie perdue et à la mettre au cœur de la lutte pour le titre. Il est compréhensible que les fans de Rose, et en particulier ses fans de Chicago, aient développé un lien émotionnel profond avec lui.

Cela ne nous permet pas d’oublier les gens pour qui la présence continue de Rose dans la ligue a contribué à sa réussite. plus difficile de suivre le sport. Le cas de Rose nous a rappelé le droit dont les athlètes peuvent jouir et dont ils peuvent bénéficier. Rose n’aurait probablement pas été affectée par cela, mais la NBA et la NBPA ont négocié collectivement une nouvelle politique sur la violence domestique, la violence sexuelle et la maltraitance des enfants qui est entrée en vigueur moins d’un an après la fin du cas de Rose. C’est une politique imparfaite parce que nous vivons dans une société imparfaite et nous ne pouvons pas dire si elle a changé le comportement des gens au sein de la ligue. Bien sûr, des incidents surviennent toujours et on peut parfois avoir l’impression que la politique a essentiellement consisté à faciliter la constitution d’équipes.

Tout cela fait du complexe de retraite de Rose. Il est presque impossible de concilier ce qu’il a fait au tribunal et ce que le procès a révélé à son sujet, mais il est également irresponsable de ne pas essayer. Nous ne vivons pas dans un monde qui nous offre ce luxe. Toute tentative de séparer les deux est fondamentalement égoïste, un effort pour séparer soigneusement le brillant du brutal.

Ce qu’il y a de mieux dans le fait d’être fan de sport, c’est de découvrir de quoi les humains sont capables dans des circonstances exceptionnelles. C’est aussi la pire des choses.

(Photo : Elsa/Getty Images)