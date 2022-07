L’héritage compliqué d’Abe occupe une place importante pour l’actuel Premier ministre japonais

TOKYO (AP) – L’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe était peut-être le dirigeant le plus controversé de l’histoire récente du Japon, exaspérant les libéraux avec ses visions révisionnistes de l’histoire et ses rêves d’expansion militaire. Il était également le plus ancien et, selon de nombreuses estimations, le plus influent.

Pour l’actuel Premier ministre Fumio Kishida, cet héritage compliqué occupera une place importante alors qu’il envisage de reprendre les objectifs politiques non atteints de son mentor après une grande victoire pour leur parti libéral-démocrate au pouvoir lors des élections législatives dimanche, quelques jours seulement après la mort d’Abe.

Kishida a acquis une force politique considérable, surfant sur une vague d’émotion et de vœux de résilience de la part des électeurs après l’assassinat, mais il a également perdu la force la plus puissante de son parti – Abe.

“Kishida fait maintenant face à une situation politique de plus en plus trouble”, a déclaré le journal à tendance libérale Asahi dans un éditorial. “La mort d’Abe, qui dirigeait la plus grande aile du LDP, va certainement changer l’équilibre du pouvoir du parti.”

Kishida a précisé ses priorités immédiates après les élections : « L’unité du parti est plus importante que toute autre chose.

Mais il doit également faire des progrès rapides sur les inquiétudes croissantes concernant la hausse des prix et une économie stagnante alors même qu’il essaie de comprendre comment renforcer la défense du Japon face à une Chine, une Russie et une Corée du Nord agressives.

Et puis il y a le programme nationaliste polarisant d’Abe, dont une grande partie est restée inachevée, y compris ses tentatives de stimuler le patriotisme dans les écoles, de révoquer les excuses faites dans les années 1990 sur l’agression japonaise pendant la guerre et le plan controversé et controversé de réviser le renoncement à la guerre du Japon. Constitution pour donner plus de pouvoir à l’armée.

La façon dont Kishida gère la présence politique encore considérable d’Abe peut déterminer son succès en tant que leader.

Au cœur de l’influence persistante d’Abe – il a quitté le poste le plus élevé en 2020 – se trouve un paradoxe.

Il a aliéné de nombreuses personnes au Japon, ainsi que des victimes de la guerre en Chine et en Corée, avec sa politique étrangère et de sécurité belliciste, ainsi que sa position ultraconservatrice – parfois révisionniste – sur les soi-disant questions historiques liées aux actions de guerre du Japon.

Abe a repoussé les traités de l’après-Seconde Guerre mondiale et les verdicts du tribunal qui a jugé les criminels de guerre japonais et a été une force motrice dans les efforts pour blanchir les atrocités militaires et mettre fin aux excuses pour la guerre.

L’électorat japonais, cependant, l’a porté au pouvoir en six élections. Et son travail pour renforcer l’alliance avec les États-Unis et pour unifier les démocraties partageant les mêmes idées en tant que contrepoids à l’affirmation de la Chine l’a fait aimer des élites américaines et européennes.

Sa longue emprise sur le pouvoir, même au milieu des critiques sur ses opinions les plus extrêmes, peut s’expliquer par le désir de stabilité et d’amélioration de l’économie des électeurs, la mainmise d’Abe sur l’aile conservatrice de son parti et le malheur de l’opposition.

Sa première période en tant que Premier ministre, qui a débuté en 2006, s’est soldée par un échec au bout d’un an, en partie à cause d’un contrecoup de ses objectifs politiques nationalistes.

Après trois ans de règne de l’opposition, une interruption rare dans des décennies de domination du PLD, Abe est revenu au pouvoir avec une victoire écrasante en 2012.

“Après l’échec de son premier passage, il a appris que son programme nationaliste de construction d’une” belle nation “ne peut avancer que s’il a un autre programme pour l’équilibrer, comme les deux roues d’un chariot”, a déclaré Koichi Nakano, professeur de sciences à l’Université de Sophia. politique internationale.

Tout en continuant à mettre en œuvre ses politiques nationalistes, a déclaré Nakano, Abe a également commencé à défendre la revitalisation économique et à faire des compromis sur des questions telles que la promotion de l’avancement des femmes et l’acceptation de main-d’œuvre étrangère non qualifiée pour aider à stimuler une main-d’œuvre en diminution – des mesures qui lui ont permis d’être considéré comme un réaliste. .

Il a compris au cours de son second mandat qu’« il devait améliorer son récit et sa politique en matière d’économie. Il a convaincu une grande partie du public que les ‘Abenomics’ étaient une voie de réforme nécessaire », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur d’études internationales à l’Ewha Womans University de Séoul. Abe a également “exercé une discipline institutionnelle sur la bureaucratie gouvernementale et son parti politique d’une manière qu’aucun chef de l’opposition n’a encore été en mesure d’égaler”.

Abe était le petit-fils de l’ancien Premier ministre de droite Nobusuke Kishi, ce qui l’a aidé à gagner le soutien de groupes de droite. Il a également été favorisé par les jeunes, disent les experts, dont beaucoup sont plus conservateurs que leurs homologues dans d’autres parties du monde en raison de leur profond intérêt pour une économie stable afin qu’ils puissent trouver du travail dans de grandes entreprises.

“Il semble que les électeurs aient préféré la stabilité promise par Abe au leadership désorganisé que le (parti d’opposition) a fourni” pendant ses trois années au pouvoir, a déclaré Jeffrey Hall, professeur à l’Université d’études internationales de Kanda spécialisé dans la politique et le nationalisme japonais. “Pour les observateurs internationaux, le soutien d’Abe au révisionnisme historique est plus important qu’il ne l’était pour les électeurs nationaux.”

Alors que l’empressement d’Abe à renforcer la puissance militaire du Japon était plus que ce que la plupart des citoyens japonais souhaitaient, selon Easley, “il avait raison de dire que Tokyo devait s’adapter à un environnement de sécurité difficile qui comprend la Chine, la Russie et la Corée du Nord”.

Kishida jouit d’une sorte de mandat politique après les élections de dimanche et sera probablement en fonction jusqu’aux élections prévues en 2025. Il a déclaré qu’il souhaitait explorer les moyens de faire davantage de progrès dans la campagne d’Abe pour la révision constitutionnelle, mais il n’y a aucun détail maintenant sur quoi, exactement, cela signifie ou comment il va essayer de le faire.

Selon Ryosuke Nishida, professeur de sociologie à l’Institut de technologie de Tokyo, la modification de la constitution est une plate-forme de haut niveau du parti que Kishida ne voudra pas risquer, il peut donc retarder l’effort jusqu’à ce qu’il puisse forger un compromis avec les membres du parti de droite sur le meilleur façon de procéder.

« Abe était l’une des voix les plus fortes pour la révision constitutionnelle et une politique de sécurité plus proactive. Maintenant qu’il est parti, d’autres essaieront de prendre sa place, mais ce sera difficile », a déclaré Hall.

Foster Klug et Mari Yamaguchi, The Associated Press