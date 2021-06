L’héritage allemand de Joachim Low est un mélange de gloire, de gratitude et de frustration

LONDRES — Quand ce fut fini, Joachim Low ne s’attarda pas. Le coup de sifflet final retentit, les supporters anglais à Wembley explosèrent et Low partit très rapidement, se dirigea vers le tunnel et vers les vestiaires allemands. C’était son dernier match après 15 ans comme entraîneur de Die Mannschaft. C’était la dernière nuit d’un héritage à la fois simple et difficile à analyser.

« J’étais tellement déçu », a déclaré Low après la défaite 2-0 de mardi, expliquant pourquoi il semblait si pressé de quitter la scène. « Il n’y a plus beaucoup de pensées dans ma tête. »

C’est assez juste. Lorsque vous aurez parcouru la distance parcourue par Low, la fin sera toujours juste une boule d’émotion se pressant directement dans votre poitrine. Mais il y a sûrement beaucoup de pensées – à la fois de gratitude et de frustration – de la part des fans allemands, sinon des joueurs allemands, à la fin du règne de Low.

Que cela se termine par une performance aussi humide et banale était en quelque sorte poétique. Low est arrivé sur la scène allemande en tant qu’assistant de Jurgen Klinsmann en 2004, le savant tactique du facteur de motivation de Klinsmann, et le duo a été chargé de faire revivre l’équipe allemande à partir d’un moment plein de performances aussi molles, un moment criant pour la transition. Il quitte près de deux décennies plus tard avec l’équipe dans un endroit qui n’est pas si différent.

Qu’est-ce qui s’est passé au milieu? Cela dépend en quelque sorte de la personne à qui vous demandez et du type de cadre que vous souhaitez dessiner. À première vue, le grand livre est remarquable : cinq apparitions consécutives dans un tournoi majeur en demi-finale ou mieux d’un coup. Troisième place lors d’une Coupe du monde à domicile en 2006. Le chef-d’œuvre de l’anéantissement 7-1 du Brésil à Belo Horizonte en 2014, un soir où la domination allemande était si poussée qu’elle faisait pleurer tout un pays. Et, bien sûr, quelques jours plus tard, la finale de la Coupe du monde à Rio de Janeiro au cours de laquelle Low a envoyé Mario Gotze en remplacement de Mirsolav Klose et Gotze est devenu le vainqueur ultime du tournoi à la 113e minute contre l’Argentine.

J’étais au Maracana ce soir-là et j’ai vu la joie et la jubilation, Low galopant autour du terrain avec le genre de sourire ironique et sournois qui démentait son exubérance. Après avoir vu cette fête et la lumière incroyable qu’elle a évoquée, il est parfois difficile de concilier l’ambivalence qui semble maintenant s’attarder sur le départ de Low. Ces moments, ce bonheur, cela ne suffit pas à définir la carrière d’un homme ?

Le mandat de Joachim Low en tant que manager de l’Allemagne s’est terminé un soir pluvieux à Wembley. ANDY RAIN/POOL/AFP via Getty Images

La réponse, bien sûr, est non, et surtout parce que le sport est une affaire de résultats et Low a continué à afficher des résultats bien après la fin des célébrations de 2014. Le temps passait. Les attentes ont atteint des niveaux insondables. Et les joueurs ont vieilli, le noyau de l’équipe que Low (et Klinsmann) a développée et qui était à son apogée en 2014 a commencé à se faner. Aussi mémorable que cela ait été pour moi de voir les Allemands se lisser au Brésil, je n’oublierai jamais le mélange de choc et d’embarras sur leurs visages en Russie en 2018, alors que j’ai vu l’Allemagne terminer dernière de son groupe et rater les huitièmes de finale. d’un tournoi majeur pour la première fois de son histoire.

Cela fait aussi partie de l’histoire de Low. Et c’est laid.

Faible essayé. Très peu d’entraîneurs d’équipes nationales sont là assez longtemps pour superviser un changement de génération, encore moins deux, mais Low a pris un autre coup, renversant plusieurs vétérans, dont Thomas Muller, après une série de performances horribles dans l’UEFA Nations League il y a deux ans.

Ça n’a pas collé. L’avenir de cette équipe est avec des joueurs comme Joshua Kimmich et Kai Havertz et Leon Goretzka – même Low l’a admis mardi soir – mais Low sentait toujours qu’il devait ramener Muller pour ce tournoi, sentait toujours qu’il ne pouvait pas tout à fait rompre tous ses liens avec le passé.

C’était une erreur, bien sûr. La France a peut-être trouvé la foudre avec le rappel de son buteur vieillissant en Karim Benzema, mais Muller n’a pas offert une telle inspiration. Contre l’Angleterre, sa passe lamentable a presque offert un but aux Anglais juste avant la mi-temps et son incapacité à toucher même la cible alors qu’il était seul à environ 10 minutes de la fin sera l’image durable d’un match dans lequel les Allemands ont été punis pour leur incroyable échec à convertir sur des chances claires.

Low a remplacé Muller peu de temps après son échec (bien que beaucoup trop tard pour faire une différence significative), et Muller est parti en trombe, criant vers le terrain. Low ne se laissa pas aller à une explosion aussi évidente, mais il était clair qu’il fumait aussi.

« Nous aurions inversé le match si nous avions marqué sur l’occasion de Muller », a-t-il déclaré plus tard. « C’était clair. Il était évident que tout allait être une question de patience. Vous devez être clinique si vous voulez réussir. L’équipe anglaise a marqué à sa première occasion – nous ne l’avons pas fait. »

L’inclusion du vétéran Thomas Muller dans l’équipe n’a pas réussi à envoyer Joachim Low sur une bonne note. Frank Augstein – Piscine/Getty Images

Était-il déraisonnable que les Allemands aient finalement perdu ? À peine. Mais cela n’aurait pas été déraisonnable s’ils avaient gagné non plus, et je pense que – à un niveau plus large – c’est ce qui rend plus difficile la prise de la pleine mesure de Low. La vérité est que cela aurait pu être eux mardi, cela aurait pu être eux avec la parenthèse qui s’ouvrait pour eux. Ils auraient pu n’avoir besoin que de battre une équipe ukrainienne fatiguée samedi pour réserver sa place dans une autre demi-finale.

Mais ce n’est pas le cas. Et c’est là que le cadre entre en jeu. Ce n’était pas une équipe allemande que personne ne favorisait pour remporter le tournoi au début, mais de la même manière que le succès global de Low avec l’Allemagne – bien qu’impressionnant et louable – semble un peu moins rose quand vous réalisez que cela s’est produit au milieu de la domination de l’Espagne de 2008 à 2012, disons, il y a toujours le sentiment que malgré ses défauts évidents ici, l’Allemagne n’a même pas réussi à approcher son potentiel dans cette compétition. Cela étant donné la façon dont la parenthèse était présentée, Low a permis de rater une opportunité.





C’était certainement le cas mardi. Le match était là pour être remporté – comme tant de matchs contre l’Angleterre avaient été remportés au cours du dernier demi-siècle – mais Low et ses joueurs l’ont laissé filer.

« Nous sommes absolument dévastés », a déclaré Manuel Neuer.

« Cela fait très mal de rentrer à la maison maintenant », a déclaré Toni Kroos.

« Si vous tombez en huitièmes de finale, c’est bien sûr décevant, mais maintenant nous devons passer à autre chose », a déclaré Havertz, la voix d’acier.

Elles vont. Kimmich avait les larmes aux yeux sur le terrain, mais il sera au cœur de la nouvelle Allemagne, une Allemagne avec des joueurs qui peuvent jouer littéralement n’importe quel poste requis. Seules cette flexibilité et cette nouveauté de forme relèveront de Hansi Flick à partir de cet automne, pas de Low, qui est rentré au camp de base de l’équipe à Nuremberg mardi soir avant de se retirer officiellement.

Vers la fin de sa dernière conférence de presse d’après-match, il a été interrogé sur ses réflexions sur l’avenir. Y aura-t-il un job en club qui l’attend ? Autre chose? Peut-être que l’homme de 61 ans va simplement prendre sa retraite et devenir retraité ?

Low haussa les épaules. Il avait l’air fatigué. Et après tant d’années à comploter, à calculer et à essayer de trouver la méthodologie tactique parfaite, il avait également l’air d’un homme prêt pour quelque chose de différent.

« Pour le moment », a-t-il déclaré, « je n’ai pas vraiment de plan concret. »