L’herbe verte lors de la sécheresse en Colombie-Britannique aurait pu être peinte

Quel est le secret d’une pelouse luxuriante dans la région métropolitaine de Vancouver, où l’arrosage est interdit en raison d’une sécheresse brutale ?

Il ne s’agit peut-être pas d’un aspersion clandestine. Au lieu de cela, il pourrait s’agir de peinture.

Tyler Basham, propriétaire de Tinted Turf Grass Solutions, était en train de relooker instantanément une pelouse résidentielle à Maple Ridge un matin récent, en peignant à la bombe l’étendue brune et en la transformant en vert luxuriant.

« Je sais que cela peut paraître un peu idiot au début, mais ensuite, quand vous avez commencé à regarder cela et ce genre de transformation du début à la fin, c’est une de ces choses phénoménales », a déclaré Basham, brandissant une lance de pulvérisation et portant un blanc. sac à dos en plastique rempli de peinture verte.

L’arrosage des pelouses a été interdit dans les 23 régions locales de la région métropolitaine de Vancouver le 4 août, et l’interdiction est en vigueur jusqu’au 15 octobre. Certains propriétaires recherchent des alternatives, notamment la peinture au pistolet ou le gazon artificiel, mais d’autres adoptent l’aspect doré.

La Colombie-Britannique connaît ce que la province appelle une sécheresse grave et sans précédent, avec 29 de ses 34 bassins hydrographiques au niveau de sécheresse 4 ou 5, le niveau 5 étant le pire.

De mai à juillet, seulement 54,6 millimètres de pluie sont tombés à l’aéroport de Vancouver, comparativement à une moyenne de 154,4 millimètres. Le mois d’août a été tout aussi sec jusqu’à présent.

La ville de Port Coquitlam a lancé un concours de « pelouse dorée », dans lequel les résidents sont invités à soumettre des photos de leurs pelouses « dormantes » pour concourir pour des cartes-cadeaux de 100 $, le tout au nom de la célébration de la conservation de l’eau.

Chilliwack organise un concours similaire, mais n’essaie pas de clarifier le problème : elle dit vouloir trouver la « pelouse la plus laide » de la communauté.

Kristi Hayward, résidente de Port Coquitlam, a soumis une photo au concours de sa communauté, montrant le chien de son voisin sur sa pelouse desséchée et touffue.

« C’est juste une façon de faire quelque chose d’amusant à partir de quelque chose qui ne l’était pas », a-t-elle déclaré.

Le maire de Port Coquitlam, Brad West, a déclaré qu’il s’en tenait à sa pelouse dorée, qu’il n’a pas arrosée depuis la fête du Canada. Il a déclaré que le concours avait été inondé de photos soumises.

Jackson Thornley, propriétaire de Turf Team Landscaping, a déclaré avoir constaté une demande accrue pour le gazon artificiel de son entreprise ces dernières semaines.

« Je pense que même l’année dernière, il y a eu une petite restriction d’arrosage vers la fin du mois d’août, mais cette année, c’est beaucoup plus, je dirais, peut-être une augmentation de 20 pour cent de la demande de gazon artificiel maintenant », a déclaré Thornley, ajoutant que la liste d’attente de l’entreprise s’allongeait.

Thornley a déclaré que l’installation de gazon artificiel permettrait généralement d’économiser plus de 50 000 litres d’eau par an pour un terrain de taille moyenne à Vancouver.

Basham a lancé son entreprise de peinture de pelouses en juin et a déclaré que les affaires avaient repris rapidement. Il en coûte environ 200 $ à 250 $ pour peindre une pelouse résidentielle typique.

Les restrictions d’arrosage incitent de nombreux propriétaires à rechercher des alternatives, a-t-il déclaré.

« Les gens aiment avoir de l’herbe verte… et ils se soucient de leurs propriétés. Nous vivons dans une très belle région du monde et les gens aiment donner à leur jardin une belle apparence », a-t-il déclaré.

Le processus de peinture des pelouses, populaire depuis longtemps en Californie, est similaire à la teinture des cheveux, a déclaré Basham. Il a déclaré qu’il consultait les propriétaires pour choisir la nuance de vert appropriée.

Il a déclaré que la peinture durait longtemps, au moins jusqu’à ce que l’herbe repousse et que les pointes peintes soient tondues.

« C’est une peinture permanente, une seule pluie ne lui fera pas de mal », a déclaré Basham.

C’est également biodégradable et respectueux de l’environnement, a-t-il déclaré. « J’ai deux jeunes enfants. L’un a deux ans, l’autre a trois mois et je fais peindre notre gazon. J’ai aussi un chien », a déclaré Basham. « Je voulais m’assurer (et) que je ne le mettrais pas dans mon jardin si je ne croyais pas au produit. »

Basham a déclaré que la peinture de pelouse est populaire parmi les agents immobiliers qui organisent des propriétés à vendre.

L’agent immobilier Justine Williams, l’un des clients de Basham, a déclaré que les agents souhaitent que les propriétés soient « parfaites et prêtes à être exposées ».

Williams a déclaré qu’elle avait fait peindre sa propre pelouse avant de la recommander aux clients.

« Je l’ai fait faire il y a probablement environ un mois et il a toujours le même aspect que le jour où je l’ai peint », a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 29 août 2023.