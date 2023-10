Cependant, les pelouses peuvent nécessiter un entretien incessant comme la tonte, le désherbage, le déchaumage et l’aération – et après l’un des étés les plus secs jamais enregistrés ici en Louisiane, je dois souligner que l’herbe est la plante la plus irriguée des États-Unis. Selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis, on estime que l’irrigation paysagère représente près d’un tiers de toute la consommation d’eau résidentielle, les pelouses représentant la majorité de la consommation d’eau en raison de leur système racinaire peu profond.

De plus, nous devons tenir compte des produits chimiques couramment appliqués sur nos pelouses, tels que les engrais et les pesticides (y compris les herbicides et les insecticides), qui peuvent s’infiltrer dans notre approvisionnement en eau lors de fortes pluies. Les pelouses offrent des possibilités d’habitat limitées, et bon nombre des graminées couramment utilisées dans les pelouses domestiques typiques ne sont pas originaires des États-Unis.