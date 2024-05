L’herbe légalisée attire davantage de personnes âgées aux urgences

Alors que de plus en plus de pays légalisent la marijuana, les décideurs politiques et les responsables de la santé s’inquiètent des risques pour la santé que cette drogue peut poser aux adolescents. Mais une nouvelle étude suggère qu’un autre groupe démographique est à risque : les personnes âgées.

L’étude, publiée lundi dans JAMA Internal Medicine, révèle qu’après la légalisation de la marijuana au Canada, le nombre de visites aux urgences pour intoxication au cannabis a fortement augmenté chez les personnes de 65 ans et plus. Les empoisonnements ont doublé après que le Canada a légalisé la vente de la fleur de cannabis, puis ont triplé à peine 15 mois plus tard, lorsque le Canada a légalisé la vente de produits comestibles.

«Il s’agit souvent d’une pâtisserie, d’un chocolat ou d’un bonbon», a déclaré le Dr Nathan Stall, gériatre à l’hôpital Mount Sinai et chercheur au Women’s College Hospital de Toronto et auteur principal de l’étude. Stall a noté que les chercheurs et les médecins des salles d’urgence ont découvert que les personnes âgées consommaient des drogues intentionnellement, mais aussi parfois par accident, lorsque les produits comestibles étaient confondus avec des aliments ou des collations ordinaires.

Les symptômes d’une intoxication au cannabis peuvent inclure des étourdissements, de la confusion, des nausées, une perte de coordination et d’équilibre, une somnolence et des hallucinations.

Les résultats concordent avec d’autres recherches publiées aux États-Unis, a déclaré Stall, et montrent qu’une plus grande attention doit être accordée à la consommation de drogues par les personnes âgées et à ses effets sur la santé.

« C’est quelque peu dans l’ombre, et il y a un certain âgisme et des préjugés dans l’idée que les personnes âgées ne consomment pas de drogues », a déclaré Stall.

L’étude

L’étude a porté sur 2 322 visites aux urgences pour intoxication au cannabis chez des personnes de 65 ans et plus en Ontario. Les visites se sont déroulées de 2015 à 2022, permettant aux chercheurs de voir ce qui s’est passé avant et après octobre 2018, lorsque le Canada a légalisé la vente de cannabis séché, et janvier 2020, lorsque la vente de produits comestibles a été légalisée.

En 2015, il y a eu 55 visites aux urgences causées par une intoxication au cannabis. Ce chiffre a augmenté régulièrement pour atteindre 462 en 2021, puis a légèrement diminué pour atteindre 404 en 2022.

Stall a déclaré qu’il était motivé pour entreprendre l’étude après avoir été appelé aux urgences pour consulter un octogénaire qui souffrait d’une grave confusion. Le patient était à peine conscient et présentait des symptômes semblables à ceux d’un accident vasculaire cérébral. Plusieurs tests n’ont révélé aucune cause claire, jusqu’à ce que Stall ordonne un test toxicologique et trouve du cannabis dans l’urine du patient.

Lorsque Stall a divulgué la découverte, a-t-il déclaré, un membre de la famille du patient qui était présent au chevet « est devenu rouge betterave et s’est rendu compte que la personne âgée avait pénétré dans son produit comestible à base de cannabis et l’avait pris pour de la nourriture..»

Stall a déclaré que le patient avait été hospitalisé et avait reçu des soins de soutien, et qu’il n’existait pas de traitement spécifique ni d’antidote pour de tels empoisonnements.

Pourquoi cette augmentation ?

L’étude n’a pas examiné les raisons des surdoses chez les personnes âgées, mais Stall a déclaré que lui et d’autres médecins constataient des empoisonnements causés par l’ingestion accidentelle ainsi que par l’utilisation intentionnelle de produits comestibles à des fins récréatives ou médicales.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les personnes âgées pourraient être sujettes aux surdoses, a déclaré Stall. De nombreuses variétés de cannabis sont beaucoup plus puissantes qu’au cours des décennies précédentes, et les personnes âgées qui ont consommé cette drogue plus tôt dans leur vie peuvent sous-estimer les concentrations de THC qu’elles inhalent ou ingèrent. En particulier avec les produits comestibles, a déclaré Stall, l’effet peut prendre environ trois heures pour se produire, ce qui pourrait inciter les utilisateurs à en ingérer trop lors de l’accumulation.

Les personnes âgées métabolisent également le cannabis différemment des personnes plus jeunes, a déclaré Stall, et leur corps élimine la drogue plus lentement. Les personnes âgées sont également plus susceptibles que les plus jeunes de prendre d’autres médicaments, notamment des médicaments psychoactifs pour dormir, qui peuvent avoir des interactions problématiques avec le cannabis. Et, a déclaré Stall, certaines personnes âgées pourraient déjà être sujettes à la confusion ou aux chutes, ce que la consommation de cannabis pourrait aggraver.

« La question est : « Que faisons-nous à ce sujet ? » », a déclaré Stall.

Ce qui peut être fait

Stall a souligné l’importance de garantir que les produits comestibles soient conservés dans des endroits verrouillés et dans des emballages clairement identifiés pour éviter toute exposition involontaire.

En outre, a-t-il déclaré, les décideurs politiques devraient encourager l’information sur le dosage du cannabis spécifique aux personnes âgées, ainsi que des campagnes d’éducation du public sur les types de conditions et de circonstances qui mettent les personnes âgées en danger lorsqu’elles consomment de la drogue. Il a ajouté que les personnes âgées qui expérimentent le cannabis pour la première fois pourraient vouloir s’inspirer d’un mantra utilisé en médecine gériatrique : « Commencez doucement et allez-y doucement ».

« Cela signifierait commencer plus bas et aller plus lentement qu’une population plus jeune qui essaie le cannabis pour la première fois », a déclaré Stall.

