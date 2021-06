Le meneur des Lakers de LOS Angeles, Alex Caruso, a été arrêté dans un aéroport du Texas après que des flics l’auraient trouvé avec de la marijuana et un broyeur d’herbes.

Caruso a été arrêté par des flics pour possession de marijuana (moins de deux onces) et possession d’attirail de drogue, mais a depuis été libéré sous caution de 4 200 $.

L’utilisation de marijuana à des fins récréatives au Texas est illégale Crédit : Getty

L’herbe est-elle légale au Texas ?

Le Texas est l’un des 13 États qui n’ont pas légalisé l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives.

En juin 2021, 37 États avaient légalisé la marijuana à des fins médicales, tandis que 17 États l’avaient également légalisée à des fins récréatives.

En vertu du Texas HB 1802, l’État serait tenu d’étudier les risques et les avantages médicaux de la psilocybine, de la MDMA et de la kétamine pour les vétérans militaires en partenariat avec le Baylor College of Medicine et un centre médical axé sur l’armée.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a autorisé le projet de loi à prendre effet sans sa signature.

Une autre loi sur la marijuana adoptée était une mesure bipartite qui étend le programme d’usage compassionnel.

La législation permet aux médecins enregistrés de prescrire du cannabis médical à faible teneur en THC aux patients du Texas qui répondent à des critères spécifiques et/ou qui souffrent de maladies éligibles.

Le projet de loi interne 1535 permet aux patients atteints de toutes les formes de cancer et de troubles de stress post-traumatique d’utiliser du cannabis médical.

Auparavant, seules les personnes atteintes de types spécifiques d’épilepsie, de sclérose en plaques, d’autisme, de spasticité, d’une maladie neurodégénérative incurable et/ou de cancer en phase terminale pouvaient utiliser de la marijuana à des fins médicales.

Quels États n’ont pas légalisé la marijuana?

Le mardi 22 juin, le Connecticut est devenu le dernier État à légaliser l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives.

Les personnes âgées de 21 ans et plus seront autorisées à posséder et à consommer de la marijuana à compter du 1er juillet en vertu de la nouvelle loi.

« Nous avons eu la chance d’apprendre des autres, et je pense que nous l’avons ici même dans l’État du Connecticut », a déclaré le gouverneur Ned Lamont, faisant référence à l’effort pluriannuel pour enfin adopter un projet de loi sur la légalisation lors d’une cérémonie dans l’État. Capitale.

« Peut-être que nous n’étions pas les premiers, mais nous avons été les premiers, je pense, à montrer que nous pouvons bien faire les choses. »

La loi permet aux personnes âgées de 21 ans et plus de posséder ou de consommer jusqu’à 1,5 onces (42,5 grammes) de « matériel végétal de cannabis » et jusqu’à 5 onces (141,7 grammes) dans un contenant verrouillé dans une maison ou dans le coffre ou une boîte à gants verrouillée dans le véhicule de la personne.

Les ventes au détail de cannabis récréatif dans le Connecticut ne devraient pas commencer avant l’été 2022, au plus tôt.

Où l’herbe est-elle légale aux États-Unis ? Les lois sur la marijuana changent fréquemment aux États-Unis. Voir ci-dessous les lois actuelles relatives au cannabis dans les 50 états : Alabama – Médicinal, non dépénalisé

Alaska – Entièrement légal

Arizona – Entièrement légal

Arkansas – Médicinal, non dépénalisé

Californie – Entièrement légal

Colorado – Entièrement légal

Connecticut – Médicinal, dépénalisé

Delaware – Médicinal, dépénalisé

Floride – Médicinal, non dépénalisé

Géorgie – Huile de CBD uniquement

Hawaii – Médicinal, dépénalisé

Idaho – Totalement illégal

Illinois – Entièrement légal

Indiana – Huile de CBD uniquement

Iowa – Huile de CBD uniquement

Kansas – Totalement illégal

Kentucky – Huile de CBD uniquement

Louisiane – Médicinal, non dépénalisé

Maine – Entièrement légal

Maryland – Médicinal, dépénalisé

Massachusetts – Entièrement légal

Michigan – Entièrement légal

Minnesota – Médicinal, dépénalisé

Mississippi – Médicinal, dépénalisé

Missouri – Médicinal, dépénalisé

Montana – Entièrement légal

Nebraska – Totalement illégal

Nevada – Entièrement légal

New Hampshire – Médicinal, dépénalisé

New Jersey – Entièrement légal

Nouveau Mexique – Médicinal, dépénalisé

New York – Entièrement légal

Caroline du Nord – Totalement illégal

Dakota du nord – Médicinal, dépénalisé

Ohio – Médicinal, dépénalisé

Oklahoma – Médicinal, dépénalisé

Oregon – Entièrement légal

Pennsylvanie – Médicinal, non dépénalisé

Rhode Island – Médicinal, dépénalisé

Caroline du Sud – Totalement illégal

Dakota du Sud – Entièrement légal

Tennessee – Totalement illégal

Texas – Huile de CBD uniquement

Utah – Médicinal, non dépénalisé

Vermont – Entièrement légal

Virginie – Entièrement légal

Washington – Entièrement légal

Virginie-Occidentale – Médicinal, non dépénalisé

Wisconsin – Huile de CBD uniquement

Wyoming – Totalement illégal

Quand Alex Caruso a-t-il été arrêté pour herbe au Texas ?

Le mardi 22 juin, vers 14 heures, heure locale, Caruso a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à l’aéroport d’Easterwood à College Station, au Texas.

Des agents de la Transportation and Security Administration auraient trouvé un broyeur d’herbes et des résidus de mauvaises herbes dans le sac du joueur des Lakers, ils ont donc contacté la police, rapporte KBTX.

Au Texas, la possession de quelque montant que ce soit est classée comme un crime passible de deux ans à la prison à vie.

Le gardien des Lakers de Los Angeles, Alex Caruso, a été arrêté le 22 juin dans un aéroport du Texas après que des responsables auraient trouvé de l’herbe et un broyeur d’herbes dans son sac. Crédit : Getty Images – Getty

Caruso a signé un contrat de deux ans d’une valeur d’environ 5,5 millions de dollars en 2019 et a remporté son premier championnat NBA un an plus tard lorsque les Lakers ont battu leurs rivaux Miami Heat en six matchs.

Au cours de sa dernière saison, il a récolté en moyenne 6,4 points par match, 2,4 passes décisives par match et 2,3 rebonds par match avec les Lakers lors des 58 matchs auxquels il a participé.

Le coéquipier de Caruso et quadruple champion de la NBA, LeBron James, a eu une réaction hilarante à l’arrestation de sa co-star, en tweetant un gif qui disait : » STRAIGHT CASH MONEY « .