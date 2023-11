L’herbe aide-t-elle à dormir ? Ce que dit la recherche.

De plus en plus de personnes consomment du cannabis pour dormir. Une étude de 2020 a révélé qu’il s’agissait de l’un des problèmes les plus fréquents. raisons courantes les gens consommaient de la marijuana à des fins médicales et, selon SleepFoundation.orgenviron 70 pour cent des jeunes qui consomment de l’herbe déclarent le faire pour faciliter leur sommeil.

Pour ceux qui comptent sur un effet agréable pour dormir un peu, la logique derrière cette utilisation semble intuitive : après avoir consommé un cannabis comestible ou fumé, de nombreuses personnes ressentent un calme doux s’installer, ce qui les aide à se lancer au pays des rêves avec moins de se retourner et de se retourner.

Mais il y a des raisons de se méfier de ces rapports anecdotiques – et même de votre propre expérience avec le sommeil et le cannabis.

“Si vous fumez beaucoup de cannabis ou buvez beaucoup d’alcool, vous perdrez rapidement connaissance”, explique W. Christopher Winter, neurologue et animateur de l’émission. Dormir débranché podcast. “Donc, pour beaucoup de gens, c’est la mesure qu’ils recherchent : si je m’endors vite, alors j’ai bien dormi, et s’il me faut du temps pour m’endormir, alors je ne l’ai pas fait.”

Au lieu de cela, dit Winter, les gens devraient se demander : « Cette substance ou ce produit chimique améliore-t-il la qualité ou la nature de votre sommeil ?

Avec la bière et le whisky, nous savons que la réponse est non. “L’alcool est une mise en garde intéressante sur la façon dont quelque chose peut sembler vous aider à dormir mais aggrave en réalité votre sommeil”, explique Peter Grinspoon, instructeur à la Harvard Medical School et auteur de Voir à travers la fumée.

Mais la question de savoir « est-ce que cela induit un sommeil de qualité » est en fait assez difficile à répondre lorsqu’il s’agit de cannabis. La recherche est limitée et la réponse est à peu près aussi floue que le salon de Willie Nelson.

Un papier publié en 2022 dans une revue du BMJ, a examiné une enquête menée auprès de 21 729 personnes et a révélé que les adultes ayant consommé de la marijuana pendant 20 jours ou plus au cours du mois dernier étaient 64 % plus susceptibles que le reste du groupe de dormir moins de six heures par nuit en moyenne. . Contre-intuitivement, les membres de ce groupe étaient également 76 % plus susceptibles de dormir plus de neuf heures par nuit. Il est difficile de tirer quoi que ce soit de concret de ces chiffres, mis à part le fait que le cannabis n’est probablement pas un moyen fiable d’obtenir ne serait-ce que huit heures de sommeil. Et, pour le groupe qui a dormi beaucoup plus que cela, il convient de noter que plus de sommeil n’est pas toujours meilleur. Un sommeil supplémentaire a été associé avec de mauvais résultats en matière de santé.

Un autre étude publié en janvier 2021 dans la revue Addictive Behaviors a examiné les données d’une enquête menée auprès de 152 consommateurs modérés de cannabis et a révélé que la fréquence de consommation récente et la concentration de THC (le principal composé psychoactif du cannabis) ou de CBD (un ingrédient actif du cannabis qui n’a pas d’effet). provoquer un high) n’étaient « en grande partie pas associés aux résultats du sommeil ».

Ces types d’études basées sur des enquêtes ne sont pas aussi fiables que les essais contrôlés randomisés (les personnes qui décident de consommer du cannabis comme somnifère peuvent avoir d’autres facteurs affectant leur sommeil). Mais il existe peu d’études de haute qualité portant sur la relation entre la consommation de mauvaises herbes et le sommeil. Ceux qui existent, cependant, sont tout aussi tièdes quant à la promesse du cannabis comme somnifère.

L’une des plus robustes à ce jour est une méta-analyse publié dans la revue Sleep en 2022 qui a examiné 39 essais contrôlés randomisés portant sur un total combiné de 5 100 patients. La majorité de ces essais, soit 33 d’entre eux, portaient sur des patients souffrant de douleur chronique, notamment de douleur cancéreuse chronique. Dans l’ensemble, un petit pourcentage de patients, environ 8 pour cent, ont constaté des bienfaits sur le sommeil grâce à la consommation de cannabis dans les études. “Cela signifie qu’il faudrait traiter environ 12 personnes ayant des problèmes de sommeil avec du cannabis plutôt qu’un placebo pour en obtenir une qui dise : ‘Oui, mon sommeil est maintenant un peu meilleur'”, explique Jason W. Busse, l’un des auteurs de l’étude. , et directeur associé du Centre Michael G. DeGroote pour la recherche sur le cannabis médicinal à l’Université McMaster.

Mais même ce résultat doit être pris avec précaution, souligne Busse. D’une part, ses recherches ont principalement porté sur les données de patients souffrant de douleur chronique. Étant donné que le cannabis a été associé au soulagement de la douleur, il pourrait apporter davantage de bienfaits au sommeil chez cette population. (Cela dit : il est également possible que ceux qui souffrent de ce type de douleur aient des problèmes de sommeil plus intenses et tirent moins de bénéfices du cannabis que le grand public.)

Busse et ses co-chercheurs ont également découvert que, malgré tout le battage médiatique autour de cette substance, la consommation de cannabis présentait certains inconvénients. Le plus important était un risque accru de vertiges chez les utilisateurs. Cela est devenu plus susceptible de se produire au fil du temps parmi les participants. Dans les études, les consommateurs de cannabis étaient 29 pour cent plus susceptibles de ressentir des étourdissements, explique Busse.

Certains experts sont optimistes et pensent que des recherches plus approfondies confirmeront les avantages évidents de la consommation d’herbe pour dormir. «Je traite des patients depuis 20 ans et j’ai eu beaucoup de succès en les traitant avec du cannabis contre l’insomnie», explique Grinspoon.

« Il y a des milliers et des milliers de personnes qui disent que cela fonctionne ; C’est probablement le cas », déclare Benicio N. Frey, psychiatre et collègue de Busse à l’Université McMaster. “Je pense que ça marche, mais je ne sais pas dans quelle mesure.” Frey dirige une étude pilote regroupant 60 participants qui examinera l’impact du cannabis sur le sommeil chez les personnes ayant des antécédents de dépression.

Frey note qu’un problème avec la recherche jusqu’à présent est qu’il n’existe presque aucune donnée comparant le tabagisme aux produits comestibles ou aux gouttelettes, ou sur les niveaux de dosage, ou sur le rôle que pourrait jouer le CBD par rapport au THC. La réponse à la question « L’herbe aide-t-elle à dormir ? » Il se pourrait bien qu’une certaine dose administrée d’une certaine manière aide les personnes souffrant de certaines conditions à mieux dormir, mais pas que l’herbe soit ou non une bonne solution pour la personne moyenne. « Nous devons être plus précis en termes de compréhension », explique Frey.

Je suis sud-asiatique. J’ai déjà rencontré mille Vivek Ramaswamys. Peut-être que Trump n’essaye pas de gagner son procès civil à New York Un seul candidat républicain semble avoir appris quelque chose des élections de mardi Comment les tribunaux républicains pourraient saboter le vote sur l’avortement dans l’Ohio et les futures mesures électorales

De plus, les études incluses dans l’analyse de Busse n’ont pas examiné comment la consommation de cannabis influence le sommeil à long terme. Le suivi médian des études de recherche n’était que de 35 jours. L’effet à long terme du cannabis en tant qu’aide au sommeil devrait également être étudié, car il est possible qu’avec le temps, ceux qui consomment du cannabis pour dormir développent une dépendance à ce produit.

“Vous pourriez avoir du mal à dormir sans si vous adoptez un schéma habituel”, explique Busse. En d’autres termes, le cannabis qui vous aide à dormir pourrait devenir une prophétie auto-réalisatrice.

Cependant, de cette manière, le cannabis n’est peut-être pas si différent de nombreux autres somnifères. “Lorsque vous examinez les médicaments pour le sommeil, le facteur le plus important dans leur efficacité est probablement la croyance”, explique Winter, qui est sceptique quant à l’efficacité du cannabis pour le sommeil (ainsi que celle de la plupart des somnifères). “Si vous pensez que les pilules que vous mettez dans votre bouche chaque soir vous aident à dormir et vous permettent de mieux performer le lendemain, cela va vous affecter plus que ce que fait réellement la pilule.”

Si vous essayez le cannabis pour dormir, Grinspoon recommande de privilégier une dose trop faible au départ et d’utiliser principalement du CBD. Grinspoon pense que le cannabis comporte moins de risques que les somnifères courants tels que Benadryl, les benzodiazépines et Ambien, qui, selon lui, ont été associés à la démence.

Les « produits chimiques éternels » sont présents dans tant de choses. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire à ce sujet ? En savoir plus

Grinspoon dit également : Discutez avec votre propre médecin du fait que vous utilisez de l’herbe pour dormir, même si c’est un peu gênant. Cela peut vous aider à mieux déterminer si le cannabis aide votre sommeil et également à vous assurer qu’il n’interfère pas avec les autres médicaments que vous prenez. Lorsque ces conversations n’ont pas lieu, les gens doivent naviguer sur Internet et se retrouvent souvent sur des sites qui ont tendance à surestimer les avantages des traitements à base de marijuana médicale.

Cette situation est exactement la raison pour laquelle des chercheurs comme Busse pensent que les traitements au cannabis nécessitent plus d’attention et de financement. « Réalisons de bonnes études à ce sujet afin que nous puissions dire aux patients quelles devraient être leurs attentes réalistes en termes de bénéfices et de préjudices », dit-il. « Et commençons à intégrer cela dans le cadre de la discussion que les patients peuvent avoir avec leurs prestataires de soins de santé, afin qu’il soit moins nécessaire d’aller dans le Far West d’Internet et de demander aux gens de comprendre les choses sur leur propre site. propre.”